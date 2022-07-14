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За ці звірства винні будуть покарані, - Євросоюз про обстріл Вінниці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вінниця

У зв'язку з ракетним ударом по Вінниці, який спричинив значні людські жертви, Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель та європейський комісар із кризового регулювання Янеш Ленарчич виступили із заявою: за ці звірства винні будуть притягнуті до відповідальності.

Текст заяви поширено у четвер у Брюсселі Зовнішньою дипломатичною службою ЄС, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Сьогодні російські сили вторгнення в Україну атакували цивільну будівлю та культурний центр у місті Вінниця, вбивши понад 20 людей і поранивши десятки інших, багато з них у критичному стані. Європейський союз найрішучішим чином засуджує ці невибіркові обстріли цивільних об'єктів, що продовжуються, включно з лікарнями, медичними установами, школами і притулками. Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних мешканців та цивільної інфраструктури", - сказано у заяві.

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Боррель і Ленарчич нагадали, що агресивна війна Росії проти України "вирує в країні вже понад чотири з половиною місяці". "Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов'янськ, Часів Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця - Збройні сили Росії та їхні маріонетки залишають кривавий слід в Україні. Тисячі мирних жителів уже вбиті. Цю варварську поведінку Росії при повному ігноруванні міжнародного гуманітарного права має бути негайно припинено", - переконані вони.

Високопоставлені європейці констатували, що обидва на власні очі бачили жахливі руйнування, які Росія завдала Україні та її народу. "Цивільне населення продовжує нести великі втрати в цій війні через принципове ігнорування Росією міжнародного гуманітарного права, стикаючись віч-на-віч зі смертю, насильством, зокрема сексуальним насильством, насильницькою депортацією і знищенням. Не може бути безкарності за порушення й злочини, вчинені російськими силами та їх політичним начальством. Усіх винних у цих злодіяннях буде притягнуто до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано в заяві.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Да! Покарайте кремль ещё десятком газовых турбин, и спасибо за транзит на Калининград, у рашистов все прекрасно, можно убивать украинцев по тысячу в день. Ах да, ещё не забудьте вывезти наше зерно.
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14.07.2022 22:55
+31
Купуйте більше нафти і газу. Нам мало ракет
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14.07.2022 22:53
+29
Ага, продолжайте им транзит в Калининград и санкции с олигархов снимайте. Позор, ***...
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14.07.2022 22:55
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значит санкций кацапстану еще ослабят
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14.07.2022 22:52 Відповісти
А що хтось ослабив чи все таки приймають наступний пакет? Досить винити Європу. Усі претензії до ботоксного і миру в очах зе. Тільки сліпий міг побачити мир замість смерті. До речі, дякуйте усім,що зібрали по миру зброю замість асфальту.
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14.07.2022 22:58 Відповісти
по калининграду и литве ослабили....Или нет???
сс*тесь?
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14.07.2022 23:03 Відповісти
ні. Якщо не в темі - то не виступай. Всі рішення в ЄС приймаються консенсусом.
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15.07.2022 01:26 Відповісти
Теж хотів це написати
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14.07.2022 23:01 Відповісти
Так підвіште пуйла за яйця , а рашистів вимеріть голодом
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14.07.2022 22:53 Відповісти
Купуйте більше нафти і газу. Нам мало ракет
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14.07.2022 22:53 Відповісти
Ніхто, ні за що не буде покараний. Сьогодні обговорювали зняття санкцій з олігархів. Європа повертається взад до расєі.
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14.07.2022 22:55 Відповісти
Це ви про Абрамовича якого зе бачить на місці Медведчука. Ви статтю читали про санкції, прочитайте. Там додатково плюс 50
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14.07.2022 23:03 Відповісти
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14.07.2022 23:04 Відповісти
Ага, продолжайте им транзит в Калининград и санкции с олигархов снимайте. Позор, ***...
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14.07.2022 22:55 Відповісти
Да! Покарайте кремль ещё десятком газовых турбин, и спасибо за транзит на Калининград, у рашистов все прекрасно, можно убивать украинцев по тысячу в день. Ах да, ещё не забудьте вывезти наше зерно.
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14.07.2022 22:55 Відповісти
Разом з металлом...
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14.07.2022 23:36 Відповісти
Прямо свято лицемірства!
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14.07.2022 22:57 Відповісти
ким? от просто - ким будуть покарані ???
(вже не питаємо коли...а просто ким? хто візьме на себе цю місію?)
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14.07.2022 22:59 Відповісти
кобзоном
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14.07.2022 23:48 Відповісти
Ну те що Євросоюз так робить це все заслуга Валодькі Голабародькі.
Чому тут дивуваться, Києв то окупований з 2019 року.
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14.07.2022 23:01 Відповісти
Це все заслуга 73%, можете уже ржать ущербні.

ви забули прописну істину:
- "Народ, який не хоче годувати свою армію, скоро буде годувати чужу "
- «Хочеш миру - готуйся до війни»
мінські угоди були шансом підготуватися і цим відвернути війну, але ви цей шанс закатали в асфальт, но вам какая разница, це ви привели в наш дім війну, це на вашому сумлінні будуть тисячі загиблих співвітчизників
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14.07.2022 23:31 Відповісти
не клоун винен, а ті хто його обирав
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14.07.2022 23:53 Відповісти
клоуна СОЗНАТЕЛЬНО ВЫБРАЛИ олигархи судьи менты СБУ врачи-рвачи а после выборов придумали зебаранов.Количество зебаранов в Украине не 73 процента а не более 30 а точнее 20 процентов
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15.07.2022 06:06 Відповісти
Мы выразим еще одну глубокую озабоченность ..
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14.07.2022 23:04 Відповісти
Чому все в майбутьному часі?З теперешнім не складається???Буде,буде покаране.....Коли буде?
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14.07.2022 23:04 Відповісти
также как вы покарали за Боинг?

евробл*ди и сс*ны
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14.07.2022 23:04 Відповісти
За Кременчук вже "покарали" ....пісьдоболи безхребетні !!!
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14.07.2022 23:05 Відповісти
Рашка розносила Алеппо і жодної відповідальності не понесла, тут така сама історія буде.
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14.07.2022 23:06 Відповісти
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14.07.2022 23:07 Відповісти
У ********* світі поважають силу та гроші, в Україні нема ні того, ні іншого, і цікаві ми для заходу, як звичайне колгоспне поле, пшениця якого, не дасть чуркам та чорножопим африканцям подохнути з голоду.
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14.07.2022 23:13 Відповісти
значит эту карту и надо разыгрывать
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14.07.2022 23:17 Відповісти
Саме так! Все, що зараз відбувається в Україні, це наслідки тих процесів, які відбувалися 10, 30, 50 років тому.
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14.07.2022 23:35 Відповісти
Так 73% українських виборців (какіх разніц, хуже нє будєт, хоть паржом) самі обрали шлях України, ЗСУ пофіг, НАТО пофіг, боротьба з корупцією пофіг, реформи пофіг... за 3роки пліснява розпиляла 250млрд.грн. на крадівництві і жодного... жодного разу не підвищила оклад рядового ЗСУ протримавши його до 24 лютого на рівні 10тис.грн.
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14.07.2022 23:43 Відповісти
Ну канешна, накажут они паРашу... ЕС даже при доказанном сбитии малазийского Боинга и гибели граждан ЕС никого не покарали. А тут вдруг раздухарятся и покарают. У Пуйла карт-бланш на бандитские действия, и он это прекрасно понимает. Потому и действует вот так.
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14.07.2022 23:14 Відповісти
А за Часовий Яр щось всі мовчали.Чи то не рахується?
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14.07.2022 23:16 Відповісти
Щось НАТА мовчить... Де заява типу - головне, щоб ната нє ваєвала с росіей?
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14.07.2022 23:25 Відповісти
Коли Литва припинила сполучення з калінінградом (в рамках прийнятих санкцій), німці заголосили про те, що неможна таке робити!
То як ви шановні, збираєтесь покарати москалів, якщо ви їх просто боітесь?
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14.07.2022 23:30 Відповісти
За МН17 вже "покарали".
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14.07.2022 23:36 Відповісти
Бла бла бла....
Осуждамс......
Дети Алеппо, Чечни и Беслана прям плачут от умиления.....
А нет.... Уже не плачут.
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14.07.2022 23:52 Відповісти
как за....ла эта гниль левацко-европейская сцыкливая жадная сытая конченная и двуликая... жажда торговли .... я не вижу иного выхода как просить сша принять нас 52 штатом и получить от них защиту что б сохранить ту часть Украины которая еще пока осталась...
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14.07.2022 23:56 Відповісти
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14.07.2022 23:58 Відповісти
рашку накажут язычком по головке.
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14.07.2022 23:59 Відповісти
Пора уже не на Байрактары собирать, а на ракету до маасквы, которую наши асфальтные умиротворители похерили сделать.
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15.07.2022 00:43 Відповісти
Двуличные суки.
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15.07.2022 00:56 Відповісти
В этих зверствах виновны кремлёвский карлик-шизофреник путин и весь его оркостан. Ах да ! Запад только что об этом узнал. А то ведь никак не могли выччислить, кто же это..
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15.07.2022 08:18 Відповісти
 
 