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Новости Война
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Разрушенный в результате обстрела РФ Дом офицеров демонтируют, - Винницкая ОВА

вінниця

Дом офицеров, в который попала российская ракета 14 июля, будет демонтирован.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия", - отметил он.

Смотрите: Мама и сын погибли от удара россиян по Виннице. ФОТО

Винница (725) обстрел (27016) Борзов Сергей (38)


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Топ комментарии
+22
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15.07.2022 14:56
+14
Схоже комусь це місце припало до вподоби...
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15.07.2022 14:55
+8
Цк совдеповське лайно, Ювілейний давно требело знести. А Будинок офіцерів можна і востановити. То історія міста
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15.07.2022 15:03
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почему? неужели там такие страшные разрушения, что ничего нельзя восстановить?
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15.07.2022 14:52 Ответить
Схоже комусь це місце припало до вподоби...
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15.07.2022 14:55 Ответить
В интернете есть фотки 44года где это здание сожжено в хлам после отступления из города немцев. Было не лучше чем сейчас. Смысл демонтажа сомнителен...
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15.07.2022 15:16 Ответить
Так там кирпич новый, его тогда полностью отстраивали.
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15.07.2022 18:40 Ответить
Тільки теж саме хотів спитати: невже все так погано при цілому фасаді?

А мабуть чиясь мрія збулась?

Якщо фасад цілий, то будівлю можно відновити!
І потрібно, бо то історична будівля.
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15.07.2022 14:57 Ответить
Не в фасаде дело, а в несущих конструкциях. Если повреждены, то строительство нового будет дешевле реконструкции. Тем более шедевру совковой архитектуры более 80 лет. Сгнило много чего внутри.
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15.07.2022 15:07 Ответить
Это что, памятник совковой архитектуры? Целые стены более чем 50 летней соковой давности сами по себе опасны и без ракетного удара. А современный дом славы Украинской армии с кинозалом, курсами первоначальной военной подготовки и выставками рукодельных экспонатов, а так же экспонатами и памятными материалами о героях российско-украинской войны, расположенные в добротном бомбоубежище под зданием. Такое культурное заведение не помешает в любом городе Украины.
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15.07.2022 15:30 Ответить
Це все, що тебе турбує?!
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15.07.2022 19:44 Ответить
судячи з відео, там всередині нічого немає, тільки стіни навкруги
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15.07.2022 20:55 Ответить
Они до такого состояния буквально 10 лет назад разбирали железнодорожный вокзал при реконструкции. И нормально востановили.... никто не орал что снесем в ноль
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15.07.2022 22:38 Ответить
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15.07.2022 14:56 Ответить
Такую штуку в задницу каждому рашисту засунуть! Хотяяяя... Они еще удовольствие получат, так что просто разъ*башить.
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15.07.2022 15:02 Ответить
На жаль мова про будинок, а ні про рашистський зад...
Хоча прямий зв'язок прослідковується.
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15.07.2022 15:07 Ответить
наоборот! восстановить назло уродам.
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15.07.2022 15:03 Ответить
Цк совдеповське лайно, Ювілейний давно требело знести. А Будинок офіцерів можна і востановити. То історія міста
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15.07.2022 15:03 Ответить
Історична будівля, вона ще сто років простоїть! Нафіга зносити?
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15.07.2022 15:07 Ответить
Хотят ли руские войны? Спросите вы у попа кирила сатаны !
Спросите вы у тополей, хотят ли рашисты пиз..лей ?!
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15.07.2022 15:08 Ответить
мер не переймається, набудують висоток як в Києві на Печерських пагорбах...
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15.07.2022 15:08 Ответить
******** нічого іншого не придумали, а замість нього новий торгову ''стікляшку гройсмана''?
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15.07.2022 15:17 Ответить
Это лучший концертный зал города с отличной акустикой.
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15.07.2022 15:43 Ответить
к сожалению был
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15.07.2022 15:52 Ответить
И должен быть!
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15.07.2022 16:01 Ответить
Уничтожение лучшего концертного зала в Виннице, двух университетов в Мариуполе - логика рашистов очевидна.

И снос исторического здания - Дома офицеров, которое МОЖНО восстановить и как культурный объект, и как символ возрождения, и как - врагу на зло! Но! Его решили снести.
Чья очевидная логика просматривается?
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15.07.2022 16:07 Ответить
в Николаеве, не Мариуполе
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15.07.2022 16:13 Ответить
 
 