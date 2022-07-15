Разрушенный в результате обстрела РФ Дом офицеров демонтируют, - Винницкая ОВА

Дом офицеров, в который попала российская ракета 14 июля, будет демонтирован.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия", - отметил он.

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