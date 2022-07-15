Разрушенный в результате обстрела РФ Дом офицеров демонтируют, - Винницкая ОВА
Дом офицеров, в который попала российская ракета 14 июля, будет демонтирован.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу Юбилейного решит экспертная комиссия", - отметил он.
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А мабуть чиясь мрія збулась?
Якщо фасад цілий, то будівлю можно відновити!
І потрібно, бо то історична будівля.
Хоча прямий зв'язок прослідковується.
Спросите вы у тополей, хотят ли рашисты пиз..лей ?!
И снос исторического здания - Дома офицеров, которое МОЖНО восстановить и как культурный объект, и как символ возрождения, и как - врагу на зло! Но! Его решили снести.
Чья очевидная логика просматривается?