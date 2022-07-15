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Зруйнований внаслідок обстрілу РФ Будинок офіцерів демонтують, - Вінницька ОВА
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Будинок офіцерів, в який влучила російська ракета 14 липня, демонтують.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю Ювілейного вирішить експертна комісія", - зазначив він.
Топ коментарі
+22 Шимус
показати весь коментар15.07.2022 14:56
+14 Дмитро Піталов
показати весь коментар15.07.2022 14:55
+8 Юрий Липницкий
показати весь коментар15.07.2022 15:03
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Будь ласка, зачекайте...
А мабуть чиясь мрія збулась?
Якщо фасад цілий, то будівлю можно відновити!
І потрібно, бо то історична будівля.
Хоча прямий зв'язок прослідковується.
Спросите вы у тополей, хотят ли рашисты пиз..лей ?!
И снос исторического здания - Дома офицеров, которое МОЖНО восстановить и как культурный объект, и как символ возрождения, и как - врагу на зло! Но! Его решили снести.
Чья очевидная логика просматривается?