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Новости Война
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Наши аэродромы не готовы для F-16, - Резников. ВИДЕО

резніков

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина сможет получить от западных партнеров современные танки и самолеты.

Об этом он сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть две вещи, за которые я еще борюсь, - это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, нам и это удастся. Для меня сегодня ответ "это невозможно" означает, что это возможно, только в будущем.

И будут самолеты. Вопросы какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 - это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного эталона. К примеру, Gripen шведского производства", - пояснил министр.

Также читайте: МИД Украины просит Венгрию содействовать сдерживанию агрессии РФ, а не призывать к снятию санкций

авиация (2822) оружие (10204) самолет (3589) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+78
Да, нюансы. Нам их не дают, потому что в жОПе засел Ермак
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15.07.2022 16:38
+50
потому что засела вся вся зеленая кодла
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15.07.2022 16:43
+43
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15.07.2022 16:47
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Страница 2 из 2
Інтересно як вони не готові літали на спільних навчаннях?
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15.07.2022 17:10 Ответить
а він що був на тих навчаннях)))
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16.07.2022 01:25 Ответить
Что ни делает дурак -все он делает не так...
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15.07.2022 17:10 Ответить
За кого он держит народ Украины с утра заявляет что в этом году будет контрнаступление, а оно без авиации не возможно и тут же говорит что есть нюансы с ее использованием.
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15.07.2022 17:11 Ответить
Що це за пурга? З короткої смуги авіаносця злітають, а з аеродромів щойно відремонтованих не можуть?
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15.07.2022 17:14 Ответить
З українського точно не злітали та й F-16 на хліб не намажеш!
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15.07.2022 17:17 Ответить
Якщо аеродром не пройшов через велике крадівництво, то не може вважатися придатним.
Єрмак сказав, F-16 "нє прайдьот, партньори нє паймут, "єслі можна просто пєрєстать стрєлять".
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15.07.2022 17:15 Ответить
Хреново когда вшивый продажный юрист Резников решает за командующкго ВС ЗСУ !! Резников иди в жопу или в юрконсультацию!!
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15.07.2022 17:18 Ответить
Пора збирати на авіаносну групу?
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15.07.2022 17:22 Ответить
Поганому танцюристу яйця заважають ! Яке воно тупе і некомпетентне ! В поляків є аеродроми, і вони дозволили б там їх базувати. Тільки не треба триндіти "по сєкрєту всєму свєту"! Багато про що треба було б помовчати. Говорити -- ета нє ми, ета отпускнікі в ваєнторгє купілі, какіє ваши доказатєльства...
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15.07.2022 17:23 Ответить
За таке треба морду йому набити.

Гріпени це гівно. Вони були хорошим варіантом до війни. Зараз вони нам нафіг не треба. Нам треба тотальну перевагу в повітрі, а не розпил грошей.
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15.07.2022 17:25 Ответить
Якщо аеродроми України не готові до прийому цих літаків, то в Румунії та Болгарії вони готові.
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15.07.2022 17:26 Ответить
Есть F18-е. Они крече 16-х. Аэродромы наши их устроят.
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15.07.2022 17:26 Ответить
Так просіть у американців ще й аеродроми на додаток до F-16. До речі, не така вже це і наукова фантастика. Під час Другої Світової у Полтаві побудували аеродром для прийому американських стратегічних бомбардувальників B-29, що літали з аеродромів у Італії бомбардувати Німеччину, а поверталися на свої аеродроми тим же маршрутом після дозаправки у Полтаві. Так от там злітно-посадкова смуга укладалася з металевих профілів, виготовлених у США. І якщо F-16 злітають з палуби авіаносця, то що треба зробити зі злітно-посадковою смугою, з якої злітали до війни Боїнги, щоб не зміг злетіти винищувач? Бетонні плити поперек поклали, а прибрати облом чи замінували все?
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15.07.2022 17:30 Ответить
На авіаносцях Ф-18, і вони не розганяються а виштовхуються з палуби паровою катапультою.
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15.07.2022 19:53 Ответить
а кем работал этот ,, министр,, до министерства ?
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15.07.2022 17:30 Ответить
Адвокатом у братанов типа Ермака...
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15.07.2022 19:21 Ответить
Щось цей міністр нагадує персонажа з одного советьского фільму-"да гранати у него не той системи".Натуральний "подпорудчик".)))
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15.07.2022 20:05 Ответить
Бойовий радіус - мінімум 1361 км. Хоч в Румуніїї чи у Польщі сідай)
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15.07.2022 17:34 Ответить
рєзніков не вішай локшину на вуха,є в нас першокласні взетно посадкові смуги,але літаки нє дадуть поки ти і твоя зелена мразь будуть сидіти в адміністрації прелидента і зливати Украіну московітам.
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15.07.2022 17:37 Ответить
Будут f35 с коротким взлетом. А зрадофилы возбудились.
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15.07.2022 17:40 Ответить
Извините, вы ничего такого не курите?
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15.07.2022 18:51 Ответить
вот не надо наговаривать, от шишек такого не бывает. Это грибы.
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15.07.2022 19:20 Ответить
ага, а потім ти прокинешся від того, що обісрався)))
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16.07.2022 00:39 Ответить
Блогер из США Юрий Швец каже что на базах НАТО в Рамштайне обучается 10 000 офицеров и солдат из Украины...столько же обучается там же только морские пехотинцы...на базе в Британии ещё 10 000 солда и офицеров Украины обучает британский спецназ...,по имени SAS... Итого 30 000...Когда они прибудут в Украину...неизвестно...заключает Юрий Швец...
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15.07.2022 17:43 Ответить
Юрик Швец -габешная консерва.
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15.07.2022 17:51 Ответить
https://youtu.be/QyD0liioY8E
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15.07.2022 17:50 Ответить
Повітря не таке?
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15.07.2022 17:59 Ответить
ф-16 вибагливий до якості ВПП,наприклад у того ж міг-29 є спеціальні шторки в повітрязабірниках і жабри над ними щоб не збирати всяке сміття з землі,під час зльоту-посадки
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16.07.2022 00:41 Ответить
Очень хреновьій спич пошел, похоже зеленой банде перекрьіли поставки после их реакции на требование отставки ермака.
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15.07.2022 17:59 Ответить
ну если захотетть, то эти ф-16 и с асфальта взлетят. или он только руских танков?!
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15.07.2022 18:06 Ответить
А що ще не готове?
Може міністр виявився не готовим до своєї посади?
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15.07.2022 18:20 Ответить
Проще сказать к чему была готова Украина (ни к чему, кроме шашлыков майских)
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15.07.2022 18:26 Ответить
Так, Рєзніков має рацію.
У нас (як і у всьому постсовку) злітно-посадкові смуги із залізобетонних плит із здоровенними стиками. Тож літаки при зльоті і посадці трясе немилосердно.
Ще одне, подивіться розташування шассі на F-16 і на радянських літаках. У "американців" шассі значно вужче і корпус літака на шассі значно вище, а це значить нестійкість при зльоті-посадці.
На Заході злітно-посадкові смуги цільнобетонні без стиковочних швів.
От і вся проблема. Тобто, спочатку потрібно будувати принципово нові авіабази...
А той же "Гріппен" сідає і злітає з автодороги. Я вже не кажу, що обслуговування простіше і експлуатується він, практично за Полярним колом. І нічого, працює.
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15.07.2022 18:36 Ответить
Товарищ, вы не советником Зеленского работаете по ВВС?
1. Во время Евро 2014 Ф-16 прекрасно летали с аэродрома в Миргороде, а в Полтаву прилетали даже Б-1 и Б-52. Первая чушь!
2. Все взлетные полосы, во всем мире имеют швы - у бетона тоже есть коеффициент теплового расширения. Вторая чушь!
3. Есть вопросы к аэродромной технике наверняка. Для запуска двигателей самолета и тестирования работы приборов используется машинка, которая выдает все необходимые токи и напряжения всех частот к самолету. Вот у них наверняка несовпадения папки с мамкой и набор напряжений и частот. Но это решаемо - с каждым самолетом поставляется аэродромный передвижной агрегат для его запуска. Цена, по сравнению с самолетом - смешная.
4. Гриппен просто гораздо дешевле Ф-16 и у шведов нет проблем с разрешением на продажу - они их даже сдают в лизинг.
Выводы. Резников или полный профан в авиатехнике и основам ее эксплуатирования, что печально или врет обществу, что уже непростительно.
Скорее всего все-таки встал вопрос - или Ермак или лэнд-лиз и говнюки спасают друга.
Зеленский похоже готов и на виселицу вместе с Ермаком идти. Это уже не приязнь, а прямо какая-то любовная страсть.
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15.07.2022 19:02 Ответить
Это конешно не зрада, но ********** зеленый!

Вооружение Гриппена не объединено с НАТОвским целеуказанием управлением огнем и прочим вооружением. Это же не гранотомет.Тогда уже покупайте в Бразилии их Пуканы и бомбите кокосовыми орехами русский Железный Капут.

Гриппен проигрывает Ф-16
- 2,5 тонны боевой нагрузки (7800 - 5300)
- почти 3000 м. практического потолка (1800 - 15200)
Плюс необходимость отдельного переучивания технического и летного состава.
При разнице в цене всего лишь 2 млн. долларов.
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15.07.2022 19:20 Ответить
Гріпени металолом який ще треба виготовляти. Який використовується малою кількістю країни.

В цей же час f16 вже готові, постійно модернізуються, і вони майже в кожного із наших партнерів є.

Єдиний бонус Гріпенів існував лише до війни - можна було б зробити спільне виробництво. Зараз вони безглузді.
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15.07.2022 21:16 Ответить
ціна у гріпенів теж не така ласа як шведи розповідають,тому я все таки за ф16,ну якщо помріяти то ф15 останніх версій...
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16.07.2022 00:45 Ответить
ти дурень чи так,до чого тут ширина колії шассі? ти хочеш сказати що ф16 не сяде на трасу,бо у нього вузька колія? що дорога перевернеться,чи що? а як тоді сідали на трасу міг23,з теж не ахті широкою колією?
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16.07.2022 00:44 Ответить
То готуй !!!
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15.07.2022 18:46 Ответить
Рєзніков забрехався, і не тільки про літаки, але й про використання HIMMERS
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15.07.2022 19:04 Ответить
Пучєглазий вишкребок, ти всі аеродроми *******.
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15.07.2022 19:05 Ответить
Як тільки вишвернте ярмака, так зразу підійде і взлітка. Але ж він багато знає...
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15.07.2022 19:16 Ответить
Бреше Витрішкуватий.

В случае https://apostrophe.ua/news/politics/2022-03-13/amerikanskij-senator-potreboval-otpravki-istrebitelej-v-ukrainu-nuzhno-spasat-zhizni/262448 передачи Украине истребителей F-16 наши пилоты, вопреки распространенным мифам, смогут пройти переобучение и овладеть управлением этими самолетами. Украинская инфраструктура также допускает использование американских самолетов.

Об этом заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины в 2015-2021 годах Сергей Дроздов в спецэфире на https://www.youtube.com/c/ApostropheTV/featured Апостроф телевидении.

"Собственно я встретился с самолетами парка F-16, F-15 еще в 90-м году, когда я проходил военную службу в Германии. Поэтому я хочу сказать, что аэродромы, которые были в Германии, - это аэродромы, похожие на те, которые использовались в Советском Союзе, поэтому об инфраструктуре можно сразу сказать, что инфраструктура допускает использование этих самолетов. Что касается выполнения полетов нашими пилотами на таких самолетах, то это доказано на двух учениях, проводившихся в 2011 году в Миргороде и в 2018 году в Староконстантинове. Были самолеты F-16 в Миргороде и F-15 в Староконстантинове, где совместные экипажи выполняли полеты", - пояснил Дроздов.
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15.07.2022 19:26 Ответить
Вікторія Спартц голосує за програму тренування українських пілотів на американських літаках. А що зробили zелені, щоб це відбулось?..

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15.07.2022 19:32 Ответить
Ну тоді нехай з Швеції і злітають.
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15.07.2022 19:56 Ответить
На хрена он это рассказывает!? тебе из бюджета не для того зарплата платится. нужно не языком трепать, а аэродромы готовить.
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15.07.2022 20:09 Ответить
Кличко в Києві латає дороги тільки дим іде, і техніка є, і солярки вистачає. А от переобладнати аеродроми - то невимовна важкість. Взагалі-то у притомних країнах F16 злітають з автотрас.
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15.07.2022 20:36 Ответить
Може ще Арахамію про авіацію спитаємо?
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16.07.2022 00:21 Ответить
Резніков, а що робити? Як війну вигравати?
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16.07.2022 04:27 Ответить
Самую малость про то, как работает Мин.обороны.

https://espreso.tv/mi-vkhodimo-v-zimu-z-goloyu-armieyu-volonterka-dana-yarova https://espreso.tv/mi-vkhodimo-v-zimu-z-goloyu-armieyu-volonterka-dana-yarova

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16.07.2022 09:28 Ответить
А скільки було воні коли пустили міф про те що Порох відмовився від канадських ф-18 з тої ж причини
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16.07.2022 20:27 Ответить
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