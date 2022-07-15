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Заявление министра соцполитики Лазебной об отставке поступило в Верховную Раду

лазебна

Министр социальной политики Марина Лазебная написала заявление об отставке с должности министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", – отметил Мельничук.

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Хто прийняв заяву, хто підписав, куди поклали папірець? Подавайте все в деталях.
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15.07.2022 18:34 Ответить
да как-то всем пох...
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15.07.2022 18:35 Ответить
вона загубилась під час повітряної тривоги
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15.07.2022 18:41 Ответить
косметические салоны это альма-матер для министерства социальной политики , от туда выходят просто ,, менделеевы,, социалки.
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15.07.2022 18:44 Ответить
Запахло смаженим. Щури на старт!
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15.07.2022 19:08 Ответить
 
 