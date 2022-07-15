Заявление министра соцполитики Лазебной об отставке поступило в Верховную Раду
Министр социальной политики Марина Лазебная написала заявление об отставке с должности министра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", – отметил Мельничук.
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