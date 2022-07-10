После отставки Джонсон может уйти из политики, - The Telegraph
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Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Утверждают, что глава правительства принял отставку более 50 чиновников своего правительства "в печали, а не в гневе".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraph.
По информации газеты, Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин.
Он думает, завершать ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терези Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.
Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения Джонсона главой МИД. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.
Как отмечает The Telegraph, Борис Джонсон столкнулся с жилищной проблемой. После отставки ему предстоит покинуть резиденцию на Даунинг-стрит. Его собственное жилье сдано в аренду.
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Повноваження Столтенберга закінчуються в жовтні цього року.
Був би непоганий варіант.
Schrödinger's Cat When Nobody Is Looking@nitupoff
...У випадку звільнення агента ФСБ Єрмака зєбіли хочуть призначити на місце керівника Охвісу зам. Венедиктової прокурора Симоненка - того, хто в 2019 році відкривав кримінальні справи проти Порошенка та проти Байдена - всього 4. Що буде з Ленд-лізом?
Зеленскому пора в ответ показать свою дружбу.
А уходить из политики - это поспешность, мало ли какие подляны ещё будет устраивать кремль - не расстраиваться же каждый раз.
или друга владимира