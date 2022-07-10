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Новости За рубежом
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Великобритания (4276) отставка (3107) Джонсон_Борис (476)

После отставки Джонсон может уйти из политики, - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон обдумывает уход из политики на следующих выборах. Утверждают, что глава правительства принял отставку более 50 чиновников своего правительства "в печали, а не в гневе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraph.

По информации газеты, Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин.

Он думает, завершать ли политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терези Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения Джонсона главой МИД. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

Как отмечает The Telegraph, Борис Джонсон столкнулся с жилищной проблемой. После отставки ему предстоит покинуть резиденцию на Даунинг-стрит. Его собственное жилье сдано в аренду.

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Топ комментарии
+25
Циркулюють слухи (про це повідомив на своєму Ютуб-каналі Юрій Швець), що у Вашингтоні "приміряють" Джонсона на посаду Генерального секретаря НАТО.
Повноваження Столтенберга закінчуються в жовтні цього року.
Був би непоганий варіант.
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10.07.2022 08:42
+13
Читаю, что Борису жить негде, и просто не верю, что человек такого уровня сдает свое жилье в аренду... даже переллелей проводить не хочу.
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10.07.2022 08:17
+7
Підтримую. Є якась акція де можна підписатися?
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10.07.2022 08:59
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А кто Бориса обидит, тому будет обидно
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10.07.2022 08:08 Ответить
Читаю, что Борису жить негде, и просто не верю, что человек такого уровня сдает свое жилье в аренду... даже переллелей проводить не хочу.
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10.07.2022 08:17 Ответить
....і вийти на новий вищій рівень.
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10.07.2022 08:17 Ответить
Циркулюють слухи (про це повідомив на своєму Ютуб-каналі Юрій Швець), що у Вашингтоні "приміряють" Джонсона на посаду Генерального секретаря НАТО.
Повноваження Столтенберга закінчуються в жовтні цього року.
Був би непоганий варіант.
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10.07.2022 08:42 Ответить
Підтримую. Є якась акція де можна підписатися?
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10.07.2022 08:59 Ответить
потрібно петицію зареєструвати
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10.07.2022 09:32 Ответить
Та за Джонсона я можу і районну братву підняти
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10.07.2022 09:35 Ответить
ніякого НАТО! куратором у Київ..!

Schrödinger's Cat When Nobody Is Looking@nitupoff

...У випадку звільнення агента ФСБ Єрмака зєбіли хочуть призначити на місце керівника Охвісу зам. Венедиктової прокурора Симоненка - того, хто в 2019 році відкривав кримінальні справи проти Порошенка та проти Байдена - всього 4. Що буде з Ленд-лізом?
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10.07.2022 10:30 Ответить
Не зовсім так. зелені рашисти хочуть зробити симоненко... головою САП. Аби ніхто їм не заважав грабувати країну під час війни.
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10.07.2022 10:52 Ответить
Джонсон отримав вотум довіри, але гниди не втихомирились і вирішили тиснути далі. Приклад того, як агресивна і амбітна меншість може нагнути більшість і нав'язати усім свої правила гри.
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10.07.2022 09:49 Ответить
Приклад як раша спонсорує із газових грошей потрібних їй лоббістів , а розвідки це слабо відслежують
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10.07.2022 10:11 Ответить
Конфисковать лондонскую недвижимость Кучмы - там чуть ли не самый дорогой жилой дом в Лондоне и подарить Борису.
Зеленскому пора в ответ показать свою дружбу.
А уходить из политики - это поспешность, мало ли какие подляны ещё будет устраивать кремль - не расстраиваться же каждый раз.
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10.07.2022 10:31 Ответить
ну почему сразу кучмы? можно медведчука или абрамовича.
или друга владимира
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10.07.2022 11:08 Ответить
 
 