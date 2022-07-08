"Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", - Джонсон - Зеленскому
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, в котором поблагодарил его за дружбу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в Twitter.
"Я говорил с президентом Зеленским сегодня, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства - мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь, пока это необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", — написал Джонсон.
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ПОРА рашу развалить , а для этого создать ТАЙНЫЙ ОРДЕН РАЗВАЛА РАШИ .
И Джонсон мог бы его возглавить
Хотя, поделитесь снадобьем, хочу, чтобы и меня торкнуло! Может в этот тайный союз вступлю......
екскрементой експеремент?
Один здав Крим і підготував до здачі свій Донбас, а Зеля ....ну самі бачите на карті.
Придурки настільки розслабились і забули про війну, що навіть дозволяли собі жарти штибу "а то путін нападьот ". А він навіть дуже збирався, якраз на шашлики.
Три роки "великого крадівництва" зі знищенням армії, оборони, економіки, енергетики?
Цілий рік ігнорування попередження Заходу про наступ?
Розмінування півдня? Знищення захисту на півночі?
Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Буча, Ірпінь, Бородянка і т.д.
Вбивства, знущання, катування, згвалтування.
Вода і сухопутний прохід в крим. Руйнація міст та сіл. Депортація міліонів українців в мордор. Міліони за кордоном. Вкрадені витвори мистецтв, скіфське золото. Зерно. Знищення інфраструктур і т.д., і т.п.
І це все наслідки підкресленого.
Що, конкретно зробив Зеленський і його **************, щоб побороти ковід? Нічого, окрім дебільного локдауну на початку епідемії та розпродажу засобів захисту.Фсьо.
Що зробив Зеленський для захисту крїни на шостому- дев'ятому році війни? Як і для подолання ковіду, нічого! Лише нищив досягнуте попередньою владою.
Там, на щастя, ніхто не зомбований "слугою урода" та брехнею натахи сосійчук, з г+г бабломойського-мертвячука.
А те, як
справивсяБоневтік, на дев'ятому році війни, будучи за рік попередженим світовими розвідками та лідерами, бачить весь світ, окрім фанклубу Бубочки та подляковської трольні..
Дезінформація: ЗМІ РФ повідомили, що у них нібито з'явилися "документи" СБУ, в яких йдеться про можливий продаж В.Зеленським і його командою вертолітних двигунів для ЗС РФ, однак співробітникам спецслужби "пояснили, що не варто пхати носа не у свої справи".
Дезінформація: Глава російської держдуми В.Володін заявив: "Борис Джонсон стоїть за обстрілами [російських] мирних міст - Бєлгорода, Курська. Британські піддані повинні це знати. Він один з ідеологів війни проти РФ до останнього українця".
Дезінформація: Путін заявив, що Росія "не відмовляється від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, мають знати: чим далі, тим складніше буде домовлятися... [оскільки] війну на Сході України розв'язав колективний Захід, а не росіян".
- Хто тобі, сонечко, каже таку дурню?
- Мухи.
але нажаль хроніки одного сну
Як ото нас в школі довбали про декабристів: =как страшно далєкі ані ат народа=.
Так і Ви.
Не було в нього того шансу зовсім.
А Президентом??? Хіба що в палаті №6
а в нього не вистачило ні розуму, ні таланту заробляти на сцені якось по другому. а грошиків хотілося - от і попався. не чистоплюй він зовсім.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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Реєстрація:08.07.2022
Дело о госизмене Портнова
Полтора года назад я расшифровывала "плёнки Глазьева". Среди прочего Глазьев говорил тогдашнему главе Верховного Срвета Крыма, коллаборционисту Владимиру Константинову, что некий "Проект постановления Верховной Рады Крыма" готовил Андрей Портнов.
Это разгар оккупации и начало аннексии. Портнов тогда был заместителем главы Администрации президента Януковича
Джерело:
Ой, ще є і "животворящий" (с), і тутешнє чучало.
Можете забирать.
Тіки пре-зе-дента сюди ні нада.
Хай шурує на історічєскую родіну хіба що і займається тим, що єдине вміє: кварталити.
якщо маєте на увазі рабовласницький рим, що викачував всі соки-ресурси з навколишніх земель, то в чому він був розвинений? саме той рим взятий за зразок московією, а тепер рашею: вся земля де побували наші люді - прінадлєжит нам.
Наші предки під проводом князя Гатила рим розвалили (в союзі із сусідніми вільними племенами). Нам тепер належить виконати подібну місію - розвалити "третій рим" (з допомогою всіх дружніх вільних держав).
Я тебе значно більше люблю.
дурень - гірший за ворога
бо час повноважень Столтенберга восени спливає.
Ось така фігня, малятка, любі хлопчики й дівчатка.
тікі дуст
Я порохобот и считаю, что во главе страны и армии должен стоять Решительный Мужик, которого уважают в мире, а не полумерный клоун за роялем.
Гидота зелена, геть нафик...
Правда, герої бувають й негативними, і він дипломатично опустив слово «негативний».
А Джонсон - рыцарь, защитник нуждающихся и убогих, Робин Гуд! Целый народ Украины пытался защитить. Мы выглядим в глазах всего света какими то недоумками, именно своим выбором, своими поступками перед войной и сейчас, своим руководством. Умные люди занимаются благотворительностью, помогают убогим, но скоро надоест что то делать в ущерб своему народу,
если мы не покажем, что это была катастрофическая ошибка, что мы не жебраки, что не только Армия, но и весь народ не так глуп. ПРи военном положении в стране не может быть так раздута власть со своими окладами и ничего не деланием, а мы собираем денюжку по всему свету и нагло призываем чужие народы к совести, поощряя своих дармоедов и предателей у власти.
Неужели никому не стыдно? Почему в течение 4 военных месяцев не было организованно военное производство в других странах, с нашими людьми, которые беженцы.
Почему у власти малоразвитые люди, дикларирующие чужие мысли и слова? Почему из профессионалов только один Ермак с неясной профессией, а остальные выбраны по признаку
ранней и квартальной близости к президенту, независимо от умственного развития. Они же представляют нас, страну Украину! Или эта же власть не соображает, что разведки других стран
знают все их тайны и статки, кто на кого работает. Там же не будановы разведкой руководят! А Джонсон - интеллигент и дипломат, говорит, как воспитан и что должно. Жаль, что уходит...