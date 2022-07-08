"Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", - Джонсон - Зеленскому

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, в котором поблагодарил его за дружбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в Twitter.

"Я говорил с президентом Зеленским сегодня, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства - мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь, пока это необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", — написал Джонсон.

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