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"Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", - Джонсон - Зеленскому

джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, в котором поблагодарил его за дружбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон написал в Twitter.

"Я говорил с президентом Зеленским сегодня, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства - мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь, пока это необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", — написал Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все возможные преемники Джонсона настроены на поддержку Украины, - Пристайко

Зеленский Владимир (20234) отставка (3150) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+52
Я не всі ....🙂
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08.07.2022 00:39
+42
Всі в кацапії, за те що розмінував, відвів війська ще й дорогу ******** щоб доїхали на розслабоні.
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08.07.2022 00:42
+38
Зеленского за рубежом любят больше чем внутри страны. Джонсона - тоже)
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08.07.2022 00:44
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Я не всі ....🙂
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08.07.2022 00:39 Ответить
І я не всі. І нас багато
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08.07.2022 01:25 Ответить
Но, к сожалению нас не большинство - и какое то очень не понятное будущее.
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08.07.2022 04:24 Ответить
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08.07.2022 10:30 Ответить
Це і так зрозуміло, більшість завжди та всюди, хоч в Україні, хоч в США, це барани якими керують популісти, і ти один із них.
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08.07.2022 07:55 Ответить
Я також не вс1...🤔
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08.07.2022 12:18 Ответить
Всі в кацапії, за те що розмінував, відвів війська ще й дорогу ******** щоб доїхали на розслабоні.
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08.07.2022 00:42 Ответить
Та відвів артілерію від Чонгара на передодні великого наступу, щоб якась "падла" не влучила по російськой колоні.
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08.07.2022 07:56 Ответить
Раша пустила в ход все козыря и компроматы, чтобы убрать поддержку Украине
ПОРА рашу развалить , а для этого создать ТАЙНЫЙ ОРДЕН РАЗВАЛА РАШИ .

И Джонсон мог бы его возглавить
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08.07.2022 00:44 Ответить
почему тайный?
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08.07.2022 02:24 Ответить
Що ви мелете? Чергова ваша маячня.
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08.07.2022 08:04 Ответить
бред.

Хотя, поделитесь снадобьем, хочу, чтобы и меня торкнуло! Может в этот тайный союз вступлю......
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08.07.2022 09:21 Ответить
Джонсон может возглавить НАТО, есть такие слухи
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08.07.2022 12:16 Ответить
Зеленского за рубежом любят больше чем внутри страны. Джонсона - тоже)
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08.07.2022 00:44 Ответить
о виповзла шльондра пердоляцька,ну що **** сподобався екскремент ой експеремент?
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08.07.2022 02:06 Ответить
Обычная логика эксперимента хуже не будет. Но когда стало хуже - мы же хотели, как лучше - вы может и хотели, а он, ваш вирок - нет. Поэтому и брехал, подонок с момента принятия коломойским решения поставить эту гниду ************ и по сегодняшний и будущие дни. Мы сделали их вместе - любило повторять оно, давайте сделаем ещё раз. У вас с этим общая ответственность за всё - за смерти детей, женщин , мужчин. Живите теперь с этим.
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08.07.2022 04:36 Ответить
Завдяки таким екпериментам окуповано 23% України, десятки тисяч загинуло. І це тільки початок катастрофи. Але зебіли задоволені таким "експериментом".
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08.07.2022 08:06 Ответить
Тож і кажуть, що різниці між Зе і януковищом фактично нема.
Один здав Крим і підготував до здачі свій Донбас, а Зеля ....ну самі бачите на карті.
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08.07.2022 08:36 Ответить
до речі, мінські домовленості зупинили широкомасштабний наступ.
Придурки настільки розслабились і забули про війну, що навіть дозволяли собі жарти штибу "а то путін нападьот ". А він навіть дуже збирався, якраз на шашлики.
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08.07.2022 08:38 Ответить
Що саме ви цілком підтримали в зЕ?
Три роки "великого крадівництва" зі знищенням армії, оборони, економіки, енергетики?
Цілий рік ігнорування попередження Заходу про наступ?
Розмінування півдня? Знищення захисту на півночі?
Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Буча, Ірпінь, Бородянка і т.д.
Вбивства, знущання, катування, згвалтування.
Вода і сухопутний прохід в крим. Руйнація міст та сіл. Депортація міліонів українців в мордор. Міліони за кордоном. Вкрадені витвори мистецтв, скіфське золото. Зерно. Знищення інфраструктур і т.д., і т.п.
І це все наслідки підкресленого.
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08.07.2022 10:02 Ответить
ти не думай,тобі нічим,якщо ти не змогло в просту логіку,то думати тобі протипоказано
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08.07.2022 02:07 Ответить
Звісно, чимало людей в Україні справились би краще, ніж неосвіченій підліток, малорос, ручна лялька Бєні, блазень, що не має жодного досвіду державного управління.
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08.07.2022 08:09 Ответить
тут головне - відчувати надзвичайну відповідальність за країну у військовий час. і не брехати, роздаючи обіцянки.
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08.07.2022 08:23 Ответить
Никто не знает как бы я справился. Может где то лучше, может где то хуже. Это все "если". Зеленскому очень не повезло: сперва ковид, затем война. Так что я бы и не хотел быть на его месте.
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08.07.2022 10:06 Ответить
118 мідіардів зі 130, залишених попередником, зникло з держскарбниці за 5 місяців царювання всевладного Вави. Ще до ковіду.
Що, конкретно зробив Зеленський і його **************, щоб побороти ковід? Нічого, окрім дебільного локдауну на початку епідемії та розпродажу засобів захисту.Фсьо.
Що зробив Зеленський для захисту крїни на шостому- дев'ятому році війни? Як і для подолання ковіду, нічого! Лише нищив досягнуте попередньою владою.
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08.07.2022 10:56 Ответить
Кому огидний Порошенко, тим більше на Заході? Можна детальніше?
Там, на щастя, ніхто не зомбований "слугою урода" та брехнею натахи сосійчук, з г+г бабломойського-мертвячука.
А те, як справився Боневтік, на дев'ятому році війни, будучи за рік попередженим світовими розвідками та лідерами, бачить весь світ, окрім фанклубу Бубочки та подляковської трольні..
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08.07.2022 10:48 Ответить
Если б он не про*бал первую фазу войны со своими дорогами я бы сам полюбил. А так, мистер сюсюсю с народом. Тьфу
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08.07.2022 02:36 Ответить
Хотілося б приклад сюсюсю.
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08.07.2022 07:24 Ответить
👍🤝
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08.07.2022 12:47 Ответить
‼️‼️‼️

Дезінформація: ЗМІ РФ повідомили, що у них нібито з'явилися "документи" СБУ, в яких йдеться про можливий продаж В.Зеленським і його командою вертолітних двигунів для ЗС РФ, однак співробітникам спецслужби "пояснили, що не варто пхати носа не у свої справи".

Дезінформація: Глава російської держдуми В.Володін заявив: "Борис Джонсон стоїть за обстрілами [російських] мирних міст - Бєлгорода, Курська. Британські піддані повинні це знати. Він один з ідеологів війни проти РФ до останнього українця".

Дезінформація: Путін заявив, що Росія "не відмовляється від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, мають знати: чим далі, тим складніше буде домовлятися... [оскільки] війну на Сході України розв'язав колективний Захід, а не росіян".
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08.07.2022 00:45 Ответить
Цікаво, хто ці всі?
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08.07.2022 00:49 Ответить
- Мам, а чого мені всі говорять, що я божевільна?
- Хто тобі, сонечко, каже таку дурню?
- Мухи.
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08.07.2022 09:58 Ответить
Борис, ну ты не перегибай!
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08.07.2022 00:54 Ответить
Думаю, мова йде про британців, це логічно в даному контексті.
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08.07.2022 01:02 Ответить
Прокацапщині привіт! Зеленського в Україні не те що *******, а й поважають і гордяться всі свідомі громадяни! Можу тільки дякувати Богу за такого президента. Слава Україні!
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08.07.2022 00:58 Ответить
І подоляку прювєт не забудь передати, ботяра сраний.
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08.07.2022 01:09 Ответить
це сарказм? чи брєд наркомана?
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08.07.2022 01:35 Ответить
**** не вдавись))) бидло хто пустив русню на південь,і знищив тим самим Маріуполь,відповідай сраколиз підороляцький
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08.07.2022 02:08 Ответить
Тьфу, дурень який.
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08.07.2022 06:46 Ответить
Зеленський дійсно мав шанси стати народним президентом, але для того потрібно було вбити в собі малороса, вивищитись над меркантильною олігарщиною шляхом її роздроблення , очиститись від агентури і покаятись за невірні рішення і виправитись ...
але нажаль хроніки одного сну
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08.07.2022 01:04 Ответить
Капець.
Як ото нас в школі довбали про декабристів: =как страшно далєкі ані ат народа=.
Так і Ви.
Не було в нього того шансу зовсім.
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08.07.2022 03:23 Ответить
У зе був єдиний шанс стати хоча б людиною - не лізти в політику, але воно ним не скористалось.
А Президентом??? Хіба що в палаті №6
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08.07.2022 06:19 Ответить
не було. коли він заробляв на комедіях про політиків - вже коготь коломойського застряв у дупі.
а в нього не вистачило ні розуму, ні таланту заробляти на сцені якось по другому. а грошиків хотілося - от і попався. не чистоплюй він зовсім.
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08.07.2022 08:29 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 01:06 Ответить


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Реєстрація:08.07.2022
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08.07.2022 01:06 Ответить
Це свіжеспечений бот зебені !
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08.07.2022 01:08 Ответить
в нічну зміну заступив, подляковець
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08.07.2022 01:10 Ответить
Борисе, герой це ти, а він "не на часі"
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08.07.2022 01:09 Ответить
А знаешь ли ты, Борис, что этот "герой" четырежды дезертир?
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08.07.2022 01:24 Ответить
уклоніст))
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08.07.2022 01:38 Ответить
Президента Джонсона в Україні носили б на руках, а прем'єр Зеленський у Великії Британії сів би пожиттєво разом зі своєю пейсатою бабусею і кодлом безвідмовних неголених секретуток.
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08.07.2022 01:15 Ответить
Наврядчи Джонсона носили б в Україні на руках. Рік-півтора невпинного потоку інформаційного лайна з "г+г", "інтеру", "Україна 24" та інших проплачених телепомийок і "мудрий" нарід до кінця своїх днів називав би його "баригою".
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08.07.2022 01:25 Ответить
мені ще на фб жінка англічанка написала в коменті що Джонсон не такий важливий і сильний для підримки України. краще би був, і не пам.ятаю прізвища...хтось військовий в них. короче написала вона це мені ще десь в березні-квітні
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08.07.2022 01:25 Ответить
Дасть бог він і буде. Це нинішній Міністер оборони ВБ Уоллес.
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08.07.2022 01:30 Ответить
Ирина Ромалийская

Дело о госизмене Портнова

Полтора года назад я расшифровывала "плёнки Глазьева". Среди прочего Глазьев говорил тогдашнему главе Верховного Срвета Крыма, коллаборционисту Владимиру Константинову, что некий "Проект постановления Верховной Рады Крыма" готовил Андрей Портнов.

Это разгар оккупации и начало аннексии. Портнов тогда был заместителем главы Администрации президента Януковича

Джерело:
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08.07.2022 01:35 Ответить
Джонсон, як справжній друг України, розумна людина та досвітчений політик до останнього грає на нарцистичних рисах провінційного актора, створюючи для нас хоча б "Боневтіка". Нам б його замість Єрмака.
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08.07.2022 01:45 Ответить
зе/єрмак/арахамія/решта лайна - вибір "народу". Тож спочатку треба вилікувати 73 дупоголових.
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08.07.2022 06:24 Ответить
мне непонятна такая привязанность Джонсона к "писающему мальчику бубочке". оно конечно, я не по тем делам. ну и о вкусах не спорят.
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08.07.2022 01:53 Ответить
Парадокс, Джонсона чихвостять у Британії, але дуже ******* в Україні, зелене опудало чихвостять в Україні, але дуже ******* у Британії, давайте обміняємо, щоб всі були задоволені)))
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08.07.2022 02:03 Ответить

Ой, ще є і "животворящий" (с), і тутешнє чучало.

Можете забирать.

Тіки пре-зе-дента сюди ні нада.

Хай шурує на історічєскую родіну хіба що і займається тим, що єдине вміє: кварталити.
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08.07.2022 03:26 Ответить
Для нас Джонсон теж герой. А британці вважають, що він занадто брехав.
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08.07.2022 02:16 Ответить
європейці живуть в своєму рожевому світі. Якщо не почнуть чухатись, їх зметуть коршуни, які за останні 30-40 років дуже сильно піднялись і хочу замінити цих ніжинок. Забули європейці історію чому більш розвинуті цивілізації програвали варварам.
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08.07.2022 02:51 Ответить
якщо програвали, то не більш розвинуті. Скажімо Русь тоді із центром у Львові чи Галичі не програла Орді.
якщо маєте на увазі рабовласницький рим, що викачував всі соки-ресурси з навколишніх земель, то в чому він був розвинений? саме той рим взятий за зразок московією, а тепер рашею: вся земля де побували наші люді - прінадлєжит нам.
Наші предки під проводом князя Гатила рим розвалили (в союзі із сусідніми вільними племенами). Нам тепер належить виконати подібну місію - розвалити "третій рим" (з допомогою всіх дружніх вільних держав).
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08.07.2022 08:39 Ответить
Нє, Борюсік: ми його не любимо. В усякому разі, ДАЛЕКО-ДАЛЕКО не всі.

Я тебе значно більше люблю.
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08.07.2022 03:21 Ответить
Не забувайте що Зе актор,він вміє видавати бажане за дійсність,але то все слова,те що воно базікає чує увесь світ,але ми бачемо що він робить.Тому відчуття до Зе ,в нас не співпадають.
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08.07.2022 03:54 Ответить
Ну, не весь зе актор, а тільки частина (та що на піаніно грає). А решта - інвалід несповна розуму та моральності
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08.07.2022 06:27 Ответить
Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!оманські кнурі :в з раді дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці шістки бєні брешуть як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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08.07.2022 04:34 Ответить
на жаль, серед 73 дупоголових були і патріотично налаштовані.
дурень - гірший за ворога
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08.07.2022 06:29 Ответить
Страшніше ворога може бути тільки Дурень з ініціативою, і ось такого дурня вибрали в президенти, я пам'ятаю всі його ініціативи в перший день прийняти 73 закони як 73% які за нього проголосували, його тоді Разумков зупинив, потім мільярд дерев, Айфони бабусям, яка там ще х****ня з нього вилітала.
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08.07.2022 06:53 Ответить
Злі язики подейкують, що Борис Джонсон може очолити НАТО,
бо час повноважень Столтенберга восени спливає.
Ось така фігня, малятка, любі хлопчики й дівчатка.
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08.07.2022 05:17 Ответить
Тоді це - добрі язики.
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08.07.2022 05:25 Ответить
Після прецеденту з Джонсоном ще більше видно ,що у нас немає ВЛАДИ,керівників країни- є ПЕРЕВЕРТНІ...Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!оманські кнурі :в з раді дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці шістки бєні брешуть як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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08.07.2022 06:30 Ответить
Навіщо ви постите одне і теж скрізь?
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08.07.2022 06:54 Ответить
Отличный политпример. Властям Украины Бриты показали, что всё может сбыться. Всё может статься). Просто уйдите
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08.07.2022 07:00 Ответить
Справжній зедурень не повинен вчитися навіть на власних помилках! а Ви про чужий приклад...
тікі дуст
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08.07.2022 07:35 Ответить
Джонсон закрив очі на зрадників в оточенні Зелі, поки...
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08.07.2022 07:53 Ответить
Думаю Джонсон чудово знає яке чмо Боневтік, але це звичайна ввічливість того кого вимушений терпіти раді України.
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08.07.2022 07:59 Ответить
навіть не так. актор дуже любить славу і оплески. То ж його, як мале дитя, купляють цією славою і оплесками.
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08.07.2022 08:43 Ответить
я теж, як тільки щось притомне вилітає з рота боневтіка, хвалю його і звертаюся шанобливо по імені і по батькові. А чого ж, хоче мати мою повагу (гм!?), то хай старається ради країни хоч трохи.
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08.07.2022 08:45 Ответить
Боря, не расписывайся за всех.
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08.07.2022 08:03 Ответить
Герої в Україні - це наші воїни, волонтери та інші гуманітарні органи, які воюють на фронті, збирають по світу одяг, продукти, квадрокоптери та інше, а не ті, що вміють гарно балаболити та сидіти в найбезпечніших місцях.
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08.07.2022 08:14 Ответить
Кто ВСЕ? Я - нет!!!

Я порохобот и считаю, что во главе страны и армии должен стоять Решительный Мужик, которого уважают в мире, а не полумерный клоун за роялем.
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08.07.2022 09:23 Ответить
Воно відпустило вагнеровців, развалило армію, покриває своіх колаборантив та злодіїв Трухина, Гетьманцева тощо, размінувало Чонгар, сдало південь України...
Гидота зелена, геть нафик...
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08.07.2022 09:24 Ответить
Ну про героя - це вже Джонсон й загнув!
Правда, герої бувають й негативними, і він дипломатично опустив слово «негативний».
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08.07.2022 09:30 Ответить
Он не только нас. он и Джонсона обманул, великий артист. Ну, если заниматься этим постоянно...
А Джонсон - рыцарь, защитник нуждающихся и убогих, Робин Гуд! Целый народ Украины пытался защитить. Мы выглядим в глазах всего света какими то недоумками, именно своим выбором, своими поступками перед войной и сейчас, своим руководством. Умные люди занимаются благотворительностью, помогают убогим, но скоро надоест что то делать в ущерб своему народу,
если мы не покажем, что это была катастрофическая ошибка, что мы не жебраки, что не только Армия, но и весь народ не так глуп. ПРи военном положении в стране не может быть так раздута власть со своими окладами и ничего не деланием, а мы собираем денюжку по всему свету и нагло призываем чужие народы к совести, поощряя своих дармоедов и предателей у власти.
Неужели никому не стыдно? Почему в течение 4 военных месяцев не было организованно военное производство в других странах, с нашими людьми, которые беженцы.
Почему у власти малоразвитые люди, дикларирующие чужие мысли и слова? Почему из профессионалов только один Ермак с неясной профессией, а остальные выбраны по признаку
ранней и квартальной близости к президенту, независимо от умственного развития. Они же представляют нас, страну Украину! Или эта же власть не соображает, что разведки других стран
знают все их тайны и статки, кто на кого работает. Там же не будановы разведкой руководят! А Джонсон - интеллигент и дипломат, говорит, как воспитан и что должно. Жаль, что уходит...
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08.07.2022 09:49 Ответить
Джонсон знає , що каже . Він досвідчений та розумний політик.
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08.07.2022 10:48 Ответить
Херой зеленуватий, пхаха. Одоробло, яке читає і повторює помилки в тексті. Герой... герої там, на полі бою. А не офісні щурі.
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08.07.2022 14:45 Ответить
 
 