"Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", - Джонсон - Зеленському

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомив про телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в якій подякував йому за дружбу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонсон написав у Tтвіттері

"Я говорив із президентом Зеленським сьогодні, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства – ми надаватимемо життєво важливу оборонну допомогу доти, доки це необхідно. Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", – написав Джонсон.

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