Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який повідомив про майбутню відставку з посади глави уряду, пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну та український народ у його боротьбі з російськими окупантами.
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Джонсон.
Раніше Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера.
Топ коментарі
+14 Чайка Київ
показати весь коментар07.07.2022 15:14
+12 Alex Tiger
показати весь коментар07.07.2022 15:14
+7 Палиця Василь
показати весь коментар07.07.2022 15:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо саме Джонсон штовхав копняками в жопу всю Європу, щоб допомагала Україні.
Це абсолютна невдача і саме для України.
Джонсон - це був спаситель України.
Может делать всё, что посчитает нужным - время до октября есть.
@MrHimikus
·
https://twitter.com/MrHimikus/status/1544960473103204353 4 ч
Лідер Сполученого Королівства таки збирається піти у відставку через чиїсь сексуальні походеньки. Тут можна згадати і "баба - ДА", і "анал табу" і ще багато чого.. Але і так очевидно, хто є Лідер, а хто "@ідор"
Бл*ть. Ну и долбо*б.
Сильно его, Бориса, всё-таки не любят в России…
https://t.me/allgolobutsky/20042 Алексей Голобуцкий