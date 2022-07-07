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Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, - Джонсон

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який повідомив про майбутню відставку з посади глави уряду, пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну та український народ у його боротьбі з російськими окупантами.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Джонсон.

Раніше Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера.

Також читайте: Головний претендент на посаду Джонсона - міністр оборони Британії Воллес, - опитування

Автор: 

Велика Британія (5544) відставка (1459) допомога (8291) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо Британії і вам, Сер!
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07.07.2022 15:14
+12
Жаль, что Джонс Уходит. Он настоящий друг Украины. Надеюсь, что вместо него тоже будет наш союзник, такой, как глава МИД Великобритании, железная леди Элизабет Трасс или министр обороны.
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07.07.2022 15:14
+7
Слава братньому народу Великої Британії!
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07.07.2022 15:13
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Слава братньому народу Великої Британії!
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07.07.2022 15:13 Відповісти
Дякуємо Британії і вам, Сер!
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07.07.2022 15:14 Відповісти
Жаль, что Джонс Уходит. Он настоящий друг Украины. Надеюсь, что вместо него тоже будет наш союзник, такой, как глава МИД Великобритании, железная леди Элизабет Трасс или министр обороны.
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07.07.2022 15:14 Відповісти
нє будєт. Не для того раша вклала мільярди, щроб сковирнути Джонсона.
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07.07.2022 15:17 Відповісти
Це АБСОЛЮТНО непоправна втрата для України.
Бо саме Джонсон штовхав копняками в жопу всю Європу, щоб допомагала Україні.
Це абсолютна невдача і саме для України.
Джонсон - це був спаситель України.
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07.07.2022 15:16 Відповісти
не те щоб спаситель, але він дуже вправно і вчасно виконував роль піддупника і підпотиличника для зебіла, щоб не виконував оман. Тепер Дуда буде частіше приїжджати в Україну, поки *англо-сакси кляті* не знайдуть гідну заміну Борису, не думаю що Дуда одно-осібно потягне таку відповідальну посаду, бо в нього в Польщі теж справ багато
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07.07.2022 15:21 Відповісти
А прем"єр- міністрів Британії штовхає копняком в жопу британський народ.Усе буде добре.В англічан давня неприязнь до рашистів,тому допомога Україні продовжиться за будь- яких обставин.Але я дуже жалкую за Джонсоном.Він порядна і смілива людина.Але хто ж їх ,тих британців,зрозуміє.Ми себе інколи не розуміємо і вибираємо ,м'яко кпжучи' дивних людей до влади
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07.07.2022 15:23 Відповісти
Ну Германия тоже на словах поддерживает Украину. Лучше бы Джонсон был на своем месте чем на его месте кто то поддерживал Украину
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07.07.2022 15:27 Відповісти
Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!
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07.07.2022 15:29 Відповісти
Теперь у Джонсона полностью развязаны руки.
Может делать всё, что посчитает нужным - время до октября есть.
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07.07.2022 15:37 Відповісти
Предлоги сковыривания Джонсона с должности смехотворны, Лиз Трасс тоже друг Украины, но кажется переворот в консервативной партии не имеет никакого отношения, чтобы защитить нас, этот процесс выгоден Орде, выходит она не только травит, но и имеет влияние на истеблишмент.
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07.07.2022 15:51 Відповісти
Himikus

@MrHimikus

·

https://twitter.com/MrHimikus/status/1544960473103204353 4 ч

Лідер Сполученого Королівства таки збирається піти у відставку через чиїсь сексуальні походеньки. Тут можна згадати і "баба - ДА", і "анал табу" і ще багато чого.. Але і так очевидно, хто є Лідер, а хто "@ідор"
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07.07.2022 16:11 Відповісти
Атака на Джонсона демонструє масштаб впливу швабоідів на Британських островах.
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07.07.2022 17:38 Відповісти
Спикер Госдумы России Володин: «Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов - Белгорода, Курска»
Бл*ть. Ну и долбо*б.
Сильно его, Бориса, всё-таки не любят в России…

https://t.me/allgolobutsky/20042 Алексей Голобуцкий
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07.07.2022 19:07 Відповісти
 
 