Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який повідомив про майбутню відставку з посади глави уряду, пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну та український народ у його боротьбі з російськими окупантами.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно", - зазначив Джонсон.

Раніше Джонсон оголосив, що згоден піти у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, коли консерватори підберуть нового лідера.

Також читайте: Головний претендент на посаду Джонсона - міністр оборони Британії Воллес, - опитування