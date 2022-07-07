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Джонсон офіційно оголосив, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО

Борис Джонсон оголосив, що ухвалив рішення піти з посту прем'єр-міністра Великої Британії!

Про це він оголосив сьогодні на спеціальному брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон зазначив, що він також залишає посаду лідера Консервативної партії.

Втім, він заявив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не оберуть нового.

Також читайте: Джонсон іде з посади прем’єра Великої Британії. Восени, - ВВС

Джонсон запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на кадрові перестановки в уряді.

Автор: 

Велика Британія (5576) відставка (1462) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+75
Дякую за те що ставив на місце боневтіка та не давав злити Україну
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07.07.2022 14:43
+50
Очень хреновая новость. Но что есть то есть. Вот вам и демократия в деле. Из-за небольшого скандала в отставку. И из-за одного неудачного назначения. Вдумайтесь?
А что тогда делать с назначениями Зеленского? Скандал на скандале.
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07.07.2022 14:46
+32
Не знаю, что он там сделал, но хуже играния членом на рояле и вот этого для политика хуже быть ничего не может
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07.07.2022 14:50
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Дякую за те що ставив на місце боневтіка та не давав злити Україну
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07.07.2022 14:43 Відповісти
А кто теперь будит боневтику пистона всталять?
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07.07.2022 14:47 Відповісти
а якщо візьмуть Бориса та й направлять до нас послом..., то приглядатиме за Боневтіком цілодобово.
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07.07.2022 14:56 Відповісти
А хіба пістон бородатой бабушкі не був весь цей час вставлений в боневтіку?
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07.07.2022 15:55 Відповісти
восени його ще можуть переобрати лідером партії
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07.07.2022 14:48 Відповісти
А причину не називає?
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07.07.2022 14:44 Відповісти
Він взяв на керівну посаду чоловіка, який як виявилось, раніше сексуально домагався до інших, використовуючи владу.
Джонсон заявив, що не знав про те, але англійське суспільство не простило.
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07.07.2022 14:49 Відповісти
Дякую
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07.07.2022 14:51 Відповісти
політичні опоненти не пробачили, а не суспільство.
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07.07.2022 14:56 Відповісти
Англійському суспільству було насрати до той години доки русня не знайшла потрібну ниточку спочатку скандал с вечіркою с ковідом потім ось це.Вони прекрасно знають як маніпулювати і ким.А далі будуть шукати своє лобіювання в Англії потрібних людей.
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07.07.2022 18:12 Відповісти
Не знаю, что он там сделал, но хуже играния членом на рояле и вот этого для политика хуже быть ничего не может
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07.07.2022 14:50 Відповісти
Сподіваюсь, що гірше вже не буде...
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07.07.2022 14:52 Відповісти
звичайно, ці всі, що на відосу вже давно на передовій, особливо Шифіри, Володя, мамамія. Вони готові вмерти за українців, які їм віддали все, навіть своє майбутнє, чи ні? Що про це скажуть 73%, вам не соромно?
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07.07.2022 17:22 Відповісти
Більш тупою твоєї пропозіції відправити керівництво держави на передову є лише позиція , який постійно, наполегливо і "патріотично" критикує владу кацапською.
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07.07.2022 18:04 Відповісти
Где ты там увидел "руководство государства", дебил? Хуже этих кадров только те, где будущее "руководство" в Трускавце на одной ножке прыгает по команде. Сборище долб...****, и ты такой же.
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07.07.2022 19:41 Відповісти
І нашо ти мені перекладаєш кацапською мої слова, долб...дятел? Там є Зеленський, який точно є керівництвом держави. А краще чи ні, не вам 25-ивідсотковим вирішувати. Вирішує більшість - ось така є демократія.
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08.07.2022 11:40 Відповісти
Очень хреновая новость. Но что есть то есть. Вот вам и демократия в деле. Из-за небольшого скандала в отставку. И из-за одного неудачного назначения. Вдумайтесь?
А что тогда делать с назначениями Зеленского? Скандал на скандале.
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07.07.2022 14:46 Відповісти
да там опозиція підкопала, можете бути певні, до своїх незначних скандалів вони не так прискипливі.
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07.07.2022 14:57 Відповісти
До этого были ещё вечеринки во время ковида... Одно на другое наложилось.
Очень жаль...
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07.07.2022 15:07 Відповісти
Ребят все будет нормально, Бодя до октября еще будет, да и кандидаты там крутые.
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07.07.2022 14:47 Відповісти
Пока все в шортах , Джонсон будет править и Украина победит
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07.07.2022 14:49 Відповісти
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07.07.2022 14:50 Відповісти
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07.07.2022 19:29 Відповісти
Британцы любят Украину - такчто Джонсон осенью опять возглавит правительство .
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07.07.2022 14:48 Відповісти
О, то треба його чекати в Україні? Прем'єр-міністр України Борис Джонсонюк?
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07.07.2022 14:48 Відповісти
Ходят слухи , что Шмыгаль в Лугано не встретился с Фон дер Ляйнен , потому что Зе сказал ей , что уволит Шмыгаля.

теперь ясно - премьер Джонсон переезжает на Грушевского
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07.07.2022 14:53 Відповісти
Ідеальний варіант. Президентом йому не стати, бо не жив в Україні, А от прем'єром - запросто. Головне замість зелика обрати преза, який його запросить.
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07.07.2022 14:53 Відповісти
та де, то залежить, невзорову ж дали так скоропостіжно громадянство, він що? вмирає? а як труханов може взагалі тут хоч щось займати він громадянин рф.
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07.07.2022 15:00 Відповісти
пи@да кацапам, Лиз Трасс камня на камне от расеи не оставит
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07.07.2022 14:48 Відповісти
Дай Бог, что бы было по вашему и что бы она стала премьеров Британии.
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07.07.2022 14:51 Відповісти
Плохо.ю очень плохо.
Нам сейчас ещё в Британии такого, как передаст Шольц не хватало в премьерах. Или тапа Макрона.
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07.07.2022 14:49 Відповісти
БорисЬ! Дякую Борисе! чомусь люди з ім'ям Борис роблять хороше для України, а ім'я Володимир якесь прокляте, що не володимир - то виродок пекельний
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07.07.2022 14:49 Відповісти
у ру.скімір™ свято((((
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07.07.2022 14:50 Відповісти
что будет никто не знает... а за то что было и есть - спасибо !!!
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07.07.2022 14:51 Відповісти
Невже і туди кацапи добралися, щоб сколотити суспільство і політиків проти Бориса? Щиро дякуємо Джонсону за його підтримку України, бо в мене складалося таке враження, що він наш Президент, коли реально без піару і обіцянок давав зброю, гроші, санкції проти Засрашки і величезну підтримку України.
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07.07.2022 14:52 Відповісти
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07.07.2022 14:52 Відповісти
Там, ніби, високі шанси стати прем'єром має міністр оборони? Буде ще крутіше!
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07.07.2022 14:53 Відповісти
Останется один дедушка Байден со своим альцгеймером.
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07.07.2022 14:55 Відповісти
помошничек...
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07.07.2022 14:56 Відповісти
ФашоРаша запустила свій компромат.
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07.07.2022 15:01 Відповісти
І це через якось озабоченого, який до когось там домагався?? Ви серйозно? Подивіться на клоунів з 95 шапіто, ось там є за що у відставку. Колосальна корупція зафіксована неоднократно партією зе, той на машині збив людину, той п'яним на шаленій швидкості скоїв ДТП і ще безліч таких прикладів. І у відставку ніхто навіть не збирався...
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07.07.2022 15:04 Відповісти
Честь Великій Людині і побратиму України !!!
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07.07.2022 15:05 Відповісти
Бен Уоллес для рабZeи это люк и бетонная крышка Гроба путлера...
На рабZee праздник...
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07.07.2022 15:18 Відповісти
Борис, українцям буде не вистачати твого драйву !

приїзди до нас - посаду Президента гарантуємо !
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07.07.2022 15:32 Відповісти
Жаль, Борис -это человек, а не мумия и искренний друг Украины. Сейчас левый европейский лагерь, клан Байдена и Скрепы удовлетворенно потирают ладошки.
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07.07.2022 15:49 Відповісти
а давайте возьмём его следующим президентом Украины!!!
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07.07.2022 16:26 Відповісти
Погана новина - Борис Джонсон чмирів кацапів по чорному, його підтримки буде не вистачати
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07.07.2022 16:38 Відповісти
Наш мужик был , свой , как родной .
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07.07.2022 18:37 Відповісти
😟
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07.07.2022 19:34 Відповісти
Жаль, звичайно, але не думаю, що на одному Джонсоні трималась Британія. Хоча харизма лідера також відіграє свою роль...
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07.07.2022 19:51 Відповісти
Дуже х-ве повідомлення. Навіть ****.іше за путін здох.
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07.07.2022 21:31 Відповісти
 
 