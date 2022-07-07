Джонсон офіційно оголосив, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО
Борис Джонсон оголосив, що ухвалив рішення піти з посту прем'єр-міністра Великої Британії!
Про це він оголосив сьогодні на спеціальному брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Джонсон зазначив, що він також залишає посаду лідера Консервативної партії.
Втім, він заявив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не оберуть нового.
Джонсон запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на кадрові перестановки в уряді.
Топ коментарі
+75 Right Right #460828
показати весь коментар07.07.2022 14:43
+50 Дик Шелдон
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+32 Підлога Маккартні
показати весь коментар07.07.2022 14:50
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Джонсон заявив, що не знав про те, але англійське суспільство не простило.
А что тогда делать с назначениями Зеленского? Скандал на скандале.
Очень жаль...
теперь ясно - премьер Джонсон переезжает на Грушевского
Нам сейчас ещё в Британии такого, как передаст Шольц не хватало в премьерах. Или тапа Макрона.
На рабZee праздник...
приїзди до нас - посаду Президента гарантуємо !