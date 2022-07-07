Джонсон офіційно оголосив, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО

Борис Джонсон оголосив, що ухвалив рішення піти з посту прем'єр-міністра Великої Британії!

Про це він оголосив сьогодні на спеціальному брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Джонсон зазначив, що він також залишає посаду лідера Консервативної партії.

Втім, він заявив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не оберуть нового.

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Джонсон запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, незважаючи на кадрові перестановки в уряді.