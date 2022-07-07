Джонсон іде з посади прем’єра Великої Британії. Восени, - ВВС
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже зараз залишить посаду лідера Консервативної партії, але ще до осені залишатиметься очільником уряду, щоб забезпечити сталість влади.
Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, сьогодні Джонсон повідомить, що йде з посади лідера Консервативної партії. Але ще до осені він лишатиметься головою уряду. Очікують, що новий прем’єр буде призначений в жовтні.
CNN повідомляє з посиланням на речника офісу прем’єр-міністра Великої Британії, що Джонсон сьогодні виступить із заявою.
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Крысы путлера..не унывайте...Ваше бабло Британия сохранит в целости и сохранности...а это миллиарды фунтов... и золото тоже...
Але Борис не з слабаків. Він знає свою справу!
какого-то ********* (это не мат, медицинский термин) ?
Пинчера этого пусть увольняют, а при чём тут премьер ?
Джонсон что, экономику развалил, или что-то украл ?
Это всё подстроено и раздуто в прессе, которую контролируют
известно кто.
Таку дурість творять ,хоч би на чужих прикладах навчалися-до чого призводить інфантильне відношення до зміни влади,ще й у такий тяжкий час.Міняти лева на кота в мішку.Ми вже таке пройшли,зараз кривавими сльозами плачемо
а Боріса якщо схоче треба до нас, дати йому почесне громадянство, якщо схоче перекладача, будь яку посаду, хоч там мера Умані хоч міністра в уряді
На рабZZee праздник
...
Может нанести любые удары по войскам России - хуже не будет.