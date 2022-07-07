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Джонсон іде з посади прем’єра Великої Британії. Восени, - ВВС

борис,джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже зараз залишить посаду лідера Консервативної партії, але ще до осені залишатиметься очільником уряду, щоб забезпечити сталість влади.

Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, сьогодні Джонсон повідомить, що йде з посади лідера Консервативної партії. Але ще до осені він лишатиметься головою уряду. Очікують, що новий прем’єр буде призначений в жовтні.

CNN повідомляє з посиланням на речника офісу прем’єр-міністра Великої Британії, що Джонсон сьогодні виступить із заявою.

Також читайте: У Джонсона готують заяву на випадок відставки, - Sky

Автор: 

Велика Британія (5544) відставка (1459) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+66
Давайте его к нам вместо Боневтика!!!
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07.07.2022 11:52
+49
Давайт трезво смотреть на вещи. Именно сам Джонсон был локомотивом всей военной помощи Украине в первые дни войны. Остальные мяли яйца и качали сочуственно головой, обещая принять наших беженцев и предлагая нам партизанить по лесам как зайцам
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07.07.2022 12:13
+41
зЕ-беня марафон зробить з Джонсона баригу і мудрий нарід в це повірить.
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07.07.2022 11:54
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Печально конечно но не впадайте в панику - политика Британии я не думаю что изменится
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07.07.2022 12:10 Відповісти
Новая Железная Леди в Британии есть...Елизабет Трасс...
Крысы путлера..не унывайте...Ваше бабло Британия сохранит в целости и сохранности...а это миллиарды фунтов... и золото тоже...
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07.07.2022 12:12 Відповісти
Только что смотрел немецкие новости - поговаривают, что именно Лиз поставят на место Бори.
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07.07.2022 13:30 Відповісти
Імовірні кандидати на пост прем'єра - міністр оборони і міністр МЗС, вони щіро підтримують Україну не гірше за Бориса, як, власне, і вся Велика Британія.
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07.07.2022 12:14 Відповісти
Шкода, що Борис іде, не стільки вже там гріхів, подивіться на наших, що вони творять, навіть під час війни.
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07.07.2022 12:22 Відповісти
Англійці вважають, що брехня не сумісна з довірою, і мають рацію. Поки цього не зрозуміє більшість українців, вони приречені обирати між сортами брехливого лайна, а звинувачувати у наслідках свого вибору небайдужих активістів, котрі намагаються розкрити їм очі.
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07.07.2022 15:29 Відповісти
з'їла ж2
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07.07.2022 12:22 Відповісти
Думаю не обійшлось тут без російських грошей ,варварська росія де тільки можна намагаєтся вносити хаос.
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07.07.2022 12:24 Відповісти
Їбать колотіть.
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07.07.2022 12:27 Відповісти
Лейбористи лижуть чупачупс у пуйла.
Але Борис не з слабаків. Він знає свою справу!
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07.07.2022 12:27 Відповісти
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07.07.2022 13:05 Відповісти
Погана новина.
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07.07.2022 12:49 Відповісти
Як бідному жинитися, так і день короткий, б#дь.😏
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07.07.2022 13:00 Відповісти
Интересные повороты история делает. В 1991 Маргарет Тэтчер пришлось уйти в разгар 1-й войны в заливе.
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07.07.2022 13:02 Відповісти
между прочим его гомофобы скинули, насколько знаю.
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07.07.2022 13:03 Відповісти
и ср*ые индусы
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07.07.2022 13:23 Відповісти
Как можно скидывать премьера из-за поведения в ночном клубе
какого-то ********* (это не мат, медицинский термин) ?
Пинчера этого пусть увольняют, а при чём тут премьер ?
Джонсон что, экономику развалил, или что-то украл ?
Это всё подстроено и раздуто в прессе, которую контролируют
известно кто.
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07.07.2022 13:10 Відповісти
По сравнению с этим Борис вообще ничего плохого не сделал...
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07.07.2022 13:23 Відповісти
ruskie baksi delajet svajo.....
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07.07.2022 13:10 Відповісти
очень жалко!придёт вместо него какая нибудь гнида прорашистская....
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07.07.2022 13:12 Відповісти
Якийсь хрін шляється по нічних клубах,не може свого стручка в штанях тримати,а у відставку-прем'єр.Як можна пов'язувати сексуальні збочення члена уряду з відставкою Джонсона?Він що,повинен контролювати приватне життя всіх міністрів?Так це вже порушення закону,втручання в особисте життя.
Таку дурість творять ,хоч би на чужих прикладах навчалися-до чого призводить інфантильне відношення до зміни влади,ще й у такий тяжкий час.Міняти лева на кота в мішку.Ми вже таке пройшли,зараз кривавими сльозами плачемо
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07.07.2022 13:21 Відповісти
У нас даже президент член в штанах держать не может и ничего
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07.07.2022 13:26 Відповісти
Прем'єр Борис Джонсон заявляв, що нічого не знав про пригоди цього міністра, що згодом виявилося неправдою, до того скандал з вечіркою під час корони, тож відставка за сукупністю гріхів. Проте нащастя Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну. Головне аби Президент Байден ще як найдовше очолював білий офіс і Ленд-ліз запрацював, бо вирішальну роль відіграють все ж таки США у підтримці України.
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07.07.2022 14:12 Відповісти
Дай Боже, щоб Борис в якості прем"єр-міністра прилетів до нас на День Перемоги!
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07.07.2022 13:32 Відповісти
Будущий глава Одеского региона... по старой традиции
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07.07.2022 13:33 Відповісти
кацапы, будете Бориса вспоминать и плакать когда Лиз Трасс станет премьером
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07.07.2022 14:45 Відповісти
заміст нього щас прийде Ліз Трасс, яка на танку їздила, то у кацані вообщє пердаки розгоряться як Урєнгойські газові вишки!!

а Боріса якщо схоче треба до нас, дати йому почесне громадянство, якщо схоче перекладача, будь яку посаду, хоч там мера Умані хоч міністра в уряді
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07.07.2022 15:04 Відповісти
Новым премьером. Станет Бэн Уоллес...министр обороны Британии...крысам путлера Непоздоровицца..поскоку Сэр Бэн круче Джонсона...
На рабZZee праздник

...
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07.07.2022 15:05 Відповісти
Мабуть чорні нафтові гроші путєна і тут роблять свою справу
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07.07.2022 15:09 Відповісти
Теперь Джонсону нечего бояться.
Может нанести любые удары по войскам России - хуже не будет.
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07.07.2022 15:48 Відповісти
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