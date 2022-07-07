Джонсон іде з посади прем’єра Великої Британії. Восени, - ВВС

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже зараз залишить посаду лідера Консервативної партії, але ще до осені залишатиметься очільником уряду, щоб забезпечити сталість влади.

Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, сьогодні Джонсон повідомить, що йде з посади лідера Консервативної партії. Але ще до осені він лишатиметься головою уряду. Очікують, що новий прем’єр буде призначений в жовтні.

CNN повідомляє з посиланням на речника офісу прем’єр-міністра Великої Британії, що Джонсон сьогодні виступить із заявою.

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