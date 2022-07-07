Джонсон уходит с поста премьера Великобритании. Осенью, - ВВС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сейчас покинет пост лидера Консервативной партии, но еще до осени будет оставаться главой правительства, чтобы обеспечить постоянство власти.

Об этом со ссылкой на источники сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, сегодня Джонсон сообщит, что уходит с поста лидера Консервативной партии. Но еще до осени он будет оставаться главой правительства. Ожидается, что новый премьер будет назначен в октябре.

CNN сообщает со ссылкой на спикера офиса премьер-министра Великобритании, что Джонсон сегодня выступит с заявлением.

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