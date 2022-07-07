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Джонсон уходит с поста премьера Великобритании. Осенью, - ВВС

борис,джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сейчас покинет пост лидера Консервативной партии, но еще до осени будет оставаться главой правительства, чтобы обеспечить постоянство власти.

Об этом со ссылкой на источники сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, сегодня Джонсон сообщит, что уходит с поста лидера Консервативной партии. Но еще до осени он будет оставаться главой правительства. Ожидается, что новый премьер будет назначен в октябре.

CNN сообщает со ссылкой на спикера офиса премьер-министра Великобритании, что Джонсон сегодня выступит с заявлением.

Также читайте: У Джонсона готовят заявление на случай отставки, - Sky

Великобритания (4922) отставка (3150) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+66
Давайте его к нам вместо Боневтика!!!
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07.07.2022 11:52
+49
Давайт трезво смотреть на вещи. Именно сам Джонсон был локомотивом всей военной помощи Украине в первые дни войны. Остальные мяли яйца и качали сочуственно головой, обещая принять наших беженцев и предлагая нам партизанить по лесам как зайцам
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07.07.2022 12:13
+41
зЕ-беня марафон зробить з Джонсона баригу і мудрий нарід в це повірить.
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07.07.2022 11:54
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Печально конечно но не впадайте в панику - политика Британии я не думаю что изменится
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07.07.2022 12:10 Ответить
Новая Железная Леди в Британии есть...Елизабет Трасс...
Крысы путлера..не унывайте...Ваше бабло Британия сохранит в целости и сохранности...а это миллиарды фунтов... и золото тоже...
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07.07.2022 12:12 Ответить
Только что смотрел немецкие новости - поговаривают, что именно Лиз поставят на место Бори.
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07.07.2022 13:30 Ответить
Імовірні кандидати на пост прем'єра - міністр оборони і міністр МЗС, вони щіро підтримують Україну не гірше за Бориса, як, власне, і вся Велика Британія.
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07.07.2022 12:14 Ответить
Шкода, що Борис іде, не стільки вже там гріхів, подивіться на наших, що вони творять, навіть під час війни.
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07.07.2022 12:22 Ответить
Англійці вважають, що брехня не сумісна з довірою, і мають рацію. Поки цього не зрозуміє більшість українців, вони приречені обирати між сортами брехливого лайна, а звинувачувати у наслідках свого вибору небайдужих активістів, котрі намагаються розкрити їм очі.
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07.07.2022 15:29 Ответить
з'їла ж2
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07.07.2022 12:22 Ответить
Думаю не обійшлось тут без російських грошей ,варварська росія де тільки можна намагаєтся вносити хаос.
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07.07.2022 12:24 Ответить
Їбать колотіть.
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07.07.2022 12:27 Ответить
Лейбористи лижуть чупачупс у пуйла.
Але Борис не з слабаків. Він знає свою справу!
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07.07.2022 12:27 Ответить
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07.07.2022 13:05 Ответить
Погана новина.
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07.07.2022 12:49 Ответить
Як бідному жинитися, так і день короткий, б#дь.😏
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07.07.2022 13:00 Ответить
Интересные повороты история делает. В 1991 Маргарет Тэтчер пришлось уйти в разгар 1-й войны в заливе.
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07.07.2022 13:02 Ответить
между прочим его гомофобы скинули, насколько знаю.
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07.07.2022 13:03 Ответить
и ср*ые индусы
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07.07.2022 13:23 Ответить
Как можно скидывать премьера из-за поведения в ночном клубе
какого-то ********* (это не мат, медицинский термин) ?
Пинчера этого пусть увольняют, а при чём тут премьер ?
Джонсон что, экономику развалил, или что-то украл ?
Это всё подстроено и раздуто в прессе, которую контролируют
известно кто.
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07.07.2022 13:10 Ответить
По сравнению с этим Борис вообще ничего плохого не сделал...
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07.07.2022 13:23 Ответить
ruskie baksi delajet svajo.....
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07.07.2022 13:10 Ответить
очень жалко!придёт вместо него какая нибудь гнида прорашистская....
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07.07.2022 13:12 Ответить
Якийсь хрін шляється по нічних клубах,не може свого стручка в штанях тримати,а у відставку-прем'єр.Як можна пов'язувати сексуальні збочення члена уряду з відставкою Джонсона?Він що,повинен контролювати приватне життя всіх міністрів?Так це вже порушення закону,втручання в особисте життя.
Таку дурість творять ,хоч би на чужих прикладах навчалися-до чого призводить інфантильне відношення до зміни влади,ще й у такий тяжкий час.Міняти лева на кота в мішку.Ми вже таке пройшли,зараз кривавими сльозами плачемо
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07.07.2022 13:21 Ответить
У нас даже президент член в штанах держать не может и ничего
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07.07.2022 13:26 Ответить
Прем'єр Борис Джонсон заявляв, що нічого не знав про пригоди цього міністра, що згодом виявилося неправдою, до того скандал з вечіркою під час корони, тож відставка за сукупністю гріхів. Проте нащастя Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну. Головне аби Президент Байден ще як найдовше очолював білий офіс і Ленд-ліз запрацював, бо вирішальну роль відіграють все ж таки США у підтримці України.
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07.07.2022 14:12 Ответить
Дай Боже, щоб Борис в якості прем"єр-міністра прилетів до нас на День Перемоги!
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07.07.2022 13:32 Ответить
Будущий глава Одеского региона... по старой традиции
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07.07.2022 13:33 Ответить
кацапы, будете Бориса вспоминать и плакать когда Лиз Трасс станет премьером
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07.07.2022 14:45 Ответить
заміст нього щас прийде Ліз Трасс, яка на танку їздила, то у кацані вообщє пердаки розгоряться як Урєнгойські газові вишки!!

а Боріса якщо схоче треба до нас, дати йому почесне громадянство, якщо схоче перекладача, будь яку посаду, хоч там мера Умані хоч міністра в уряді
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07.07.2022 15:04 Ответить
Новым премьером. Станет Бэн Уоллес...министр обороны Британии...крысам путлера Непоздоровицца..поскоку Сэр Бэн круче Джонсона...
На рабZZee праздник

...
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07.07.2022 15:05 Ответить
Мабуть чорні нафтові гроші путєна і тут роблять свою справу
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07.07.2022 15:09 Ответить
Теперь Джонсону нечего бояться.
Может нанести любые удары по войскам России - хуже не будет.
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07.07.2022 15:48 Ответить
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