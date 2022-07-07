Джонсон уходит с поста премьера Великобритании. Осенью, - ВВС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сейчас покинет пост лидера Консервативной партии, но еще до осени будет оставаться главой правительства, чтобы обеспечить постоянство власти.
Об этом со ссылкой на источники сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, сегодня Джонсон сообщит, что уходит с поста лидера Консервативной партии. Но еще до осени он будет оставаться главой правительства. Ожидается, что новый премьер будет назначен в октябре.
CNN сообщает со ссылкой на спикера офиса премьер-министра Великобритании, что Джонсон сегодня выступит с заявлением.
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Крысы путлера..не унывайте...Ваше бабло Британия сохранит в целости и сохранности...а это миллиарды фунтов... и золото тоже...
Але Борис не з слабаків. Він знає свою справу!
какого-то ********* (это не мат, медицинский термин) ?
Пинчера этого пусть увольняют, а при чём тут премьер ?
Джонсон что, экономику развалил, или что-то украл ?
Это всё подстроено и раздуто в прессе, которую контролируют
известно кто.
Таку дурість творять ,хоч би на чужих прикладах навчалися-до чого призводить інфантильне відношення до зміни влади,ще й у такий тяжкий час.Міняти лева на кота в мішку.Ми вже таке пройшли,зараз кривавими сльозами плачемо
а Боріса якщо схоче треба до нас, дати йому почесне громадянство, якщо схоче перекладача, будь яку посаду, хоч там мера Умані хоч міністра в уряді
На рабZZee праздник
...
Может нанести любые удары по войскам России - хуже не будет.