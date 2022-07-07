У Джонсона готовят заявление на случай отставки, - Sky
В офисе премьер-министра Великобритании Борис Джонсон готовят заявление на случай возможной отставки.
Об этом стало известно Sky news, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Телеканал отмечает: в офисе Джонсона до сих пор нет четкого понимания, сделал ли он конкретный выбор в отношении своей отставки. Однако то, что сотрудники офиса начали готовить заявление, свидетельствует о противоречивых мнениях по этому поводу.
В последние дни в Лондоне возобновились призывы к отставке Бориса Джонсона.
По состоянию на утро четверга количество покинувших его кабмин чиновников превысило 50 человек.
Джонсон заявил, что остается премьер-министром Британии, несмотря на многочисленные призывы уйти.
Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.
Канцелярия Джонсона утверждала, что премьер не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.
Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.
Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.
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РабZeю это не спасет...
https://www.youtube.com/watch?v=gDp4Wny0Ie0
Не парьтесь особо...крысы мавзолейные...
Давно у Британії не було такого рішучого прем'єра, який не боїться брати на себе відповідальність.
ВОТ ГДЕ СЛУЖБАМ БЕЗОПАСНОСТИ НАДО ПОИСКАТЬ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ И ОПЛАТЫ ИЗ РАШИ ‼️‼️‼️
ну, сколько еще раша будет из ЕС получать гроши за нефть и газ ?
Зеленcкий назначил нового премьера Британии..им стал дЕрмак... замом назначена Безуглая...
Бедная Британия...