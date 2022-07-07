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Новости
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У Джонсона готовят заявление на случай отставки, - Sky

джонсон

В офисе премьер-министра Великобритании Борис Джонсон готовят заявление на случай возможной отставки.

Об этом стало известно Sky news, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Телеканал отмечает: в офисе Джонсона до сих пор нет четкого понимания, сделал ли он конкретный выбор в отношении своей отставки. Однако то, что сотрудники офиса начали готовить заявление, свидетельствует о противоречивых мнениях по этому поводу.

В последние дни в Лондоне возобновились призывы к отставке Бориса Джонсона.

По состоянию на утро четверга количество покинувших его кабмин чиновников превысило 50 человек.

Джонсон заявил, что остается премьер-министром Британии, несмотря на многочисленные призывы уйти.

Также читайте: "Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну через трудные времена", - Джонсон отказался уходить в отставку

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Канцелярия Джонсона утверждала, что премьер не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Также читайте: Джонсон уволил своего соратника и экс-конкурента за лидерство в Консервативной партии Майкла Гоува с должности министра ЖКХ

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.

Великобритания (4922) заявление (393) отставка (3150) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+26
Тримайся, Боріс! Ти наша надія!
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07.07.2022 11:08
+25
змова проти Джонсонюка
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07.07.2022 11:08
+18
Руки прочь от Бориса
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07.07.2022 11:10
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змова проти Джонсонюка
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07.07.2022 11:08 Ответить
Тримайся, Боріс! Ти наша надія!
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07.07.2022 11:08 Ответить
То обои в квартире не такие, то вечные домогательства... Нам бы их проблемы
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07.07.2022 11:10 Ответить
Руки прочь от Бориса
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07.07.2022 11:10 Ответить
Видать ху*ло вскрыло все свои консервы для уничтожения Бориса.
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07.07.2022 11:12 Ответить
рашисти не кисло вклалися щоб Бориса вибит з влади. бо тільки він тримає КращеБвінВтіка від капітуляції і погляду в очко саурона. одному Анджею Дуді буде дуже важко впоратися щоб тримати зеблю
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07.07.2022 11:12 Ответить
Я навіть і не сумніваюсь
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07.07.2022 11:15 Ответить
саме так 2 раза бути з гідрантом обніматься це токсично для Бориса бідоносець і тут наробив біди людина-катастрофа виправдовує свою назву і тут
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07.07.2022 11:20 Ответить
"... Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег..." 😏 цікаво, чи було би стільки пристрастей, якби той Пінчер домагався лише одного колеги? Очевидно, що Пінчер вчинив не правильно, як розпусник-ловелас. І очевидно, що ці колеги приревнували Пінчера один (одна? одне?) до одного. І саме та ревність і викликала таку хвилю пристрастей! 😊 Звідки такий висновок? Та з того, що в всіх новинах наголошується, що Пінчер домагався двох!!!! колег!
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07.07.2022 11:14 Ответить
Если бы Питер 💕домагался кого нибудь одного пола с собой, то ни кто бы его не осуждал☝ Ценности нынче специфические
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07.07.2022 11:26 Ответить
Цензор ведите наконец возможность редактировать посты, а то банны на ровном месте так пожалуйста а сделать что то полезное так нет
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07.07.2022 11:14 Ответить
перед тим як запостити перечитуйте свй текст- ось і вся проблема
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07.07.2022 11:20 Ответить
Підтримую. Редактор коментів на Ц дуже примітивний.
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07.07.2022 11:21 Ответить
кацапы чемоданы с баблом на лондон подогнали
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07.07.2022 11:18 Ответить
Буде для України дуже погано, якщо в Великобританії прем*р-міністром стане якесь чучело, подібне до Штольца. Все ж, не дивлячись на демократію, фігура прем*єр-міністра в королівстві дуже важлива.
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07.07.2022 11:19 Ответить
Скорее Тракс, вроде нормальная и с яйцами
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07.07.2022 11:21 Ответить
Так. Дуже шкода, якщо це станеться. Але ж вражає принципова і послідовна реакція на брехню. Заздрю.
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07.07.2022 11:34 Ответить
Крысы путлера ждут отставки Джонсонюка что манны небесной...
РабZeю это не спасет...
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07.07.2022 11:24 Ответить
Если его уберут, нашим интересам в Европе будет торба, можно паковать вещи!
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07.07.2022 11:28 Ответить
Джонсону загрожує відставка. Наслідки для України. | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=gDp4Wny0Ie0
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07.07.2022 11:30 Ответить
Всі проблеми від підорасів. Підораси лізуть у владу для компенсації свого розпаду.
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07.07.2022 11:30 Ответить
На ображених віслючках воду возять. На енергії ************** розпаду вавілон будують.
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07.07.2022 11:37 Ответить
Джо Байден по факту поднял НАТО на новый уровень после никаких Обамы и Трампа...
Не парьтесь особо...крысы мавзолейные...
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07.07.2022 11:31 Ответить
Звільнення Джонсона, буде великою помилкою.
Давно у Британії не було такого рішучого прем'єра, який не боїться брати на себе відповідальність.
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07.07.2022 11:32 Ответить
Саме тому його й валять різні лівацькі підстилки та шістки крємля.
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07.07.2022 11:35 Ответить
Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб. Джерело:

ВОТ ГДЕ СЛУЖБАМ БЕЗОПАСНОСТИ НАДО ПОИСКАТЬ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ И ОПЛАТЫ ИЗ РАШИ ‼️‼️‼️
ну, сколько еще раша будет из ЕС получать гроши за нефть и газ ?
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07.07.2022 11:33 Ответить
Чекисты не спят, скоро премьером Британии станет кто-нибудь из рода лебедевых.
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07.07.2022 11:35 Ответить
Нет, будет какой-нибудь левый "заклинатель змей", который внезапно предложит "учитывать интересы мацквы".
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07.07.2022 11:41 Ответить
Спокуха, приемники или Бен Уоллес или Лиз Трасс, все нормально
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07.07.2022 11:35 Ответить
Шутка Юмора из Ютьюба...
Зеленcкий назначил нового премьера Британии..им стал дЕрмак... замом назначена Безуглая...
Бедная Британия...
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07.07.2022 11:36 Ответить
тепер, схоже, вже прийдеться Джонсону йти з посади. занадто багато зашкварів, нажаль.
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07.07.2022 11:39 Ответить
..дивні у чистоплюїв пріорітети під час гібридної Третьої Світової Війни ..(
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07.07.2022 11:59 Ответить
Уши масквы, торчат за отставкой Бориса
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07.07.2022 13:30 Ответить
 
 