У Джонсона готовят заявление на случай отставки, - Sky

В офисе премьер-министра Великобритании Борис Джонсон готовят заявление на случай возможной отставки.

Об этом стало известно Sky news, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Телеканал отмечает: в офисе Джонсона до сих пор нет четкого понимания, сделал ли он конкретный выбор в отношении своей отставки. Однако то, что сотрудники офиса начали готовить заявление, свидетельствует о противоречивых мнениях по этому поводу.

В последние дни в Лондоне возобновились призывы к отставке Бориса Джонсона.

По состоянию на утро четверга количество покинувших его кабмин чиновников превысило 50 человек.

Джонсон заявил, что остается премьер-министром Британии, несмотря на многочисленные призывы уйти.

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Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Канцелярия Джонсона утверждала, что премьер не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

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Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля находился в Киеве и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.