У Джонсона готують заяву на випадок відставки, - Sky

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона готують заяву на випадок можливої відставки.

Про це стало відомо Sky news, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Телеканал відзначає: в офісі Джонсона досі немає чіткого розуміння, чи зробив він конкретний вибір щодо своєї відставки. Однак те, що співробітники офісу почали готувати заяву, свідчить про суперечливі думки з цього приводу.

Протягом останніх днів у Лондоні поновились заклики до відставки Бориса Джонсона.

Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб.

Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики піти.

Читайте: "Робота прем'єр-міністра полягає у тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - Джонсон відмовився йти у відставку

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Також читайте: Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії Майкла Гоува з посади міністра ЖКГ

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.