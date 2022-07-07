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Новини
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У Джонсона готують заяву на випадок відставки, - Sky

джонсон

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона готують заяву на випадок можливої відставки.

Про це стало відомо Sky news, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Телеканал відзначає: в офісі Джонсона досі немає чіткого розуміння, чи зробив він конкретний вибір щодо своєї відставки. Однак те, що співробітники офісу почали готувати заяву, свідчить про суперечливі думки з цього приводу.

Протягом останніх днів у Лондоні поновились заклики до відставки Бориса Джонсона.

Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб.

Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики піти.

Читайте: "Робота прем'єр-міністра полягає у тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - Джонсон відмовився йти у відставку

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.

Також читайте: Джонсон звільнив свого соратника й ексконкурента за лідерство в Консервативній партії Майкла Гоува з посади міністра ЖКГ

Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.

Автор: 

Велика Британія (5544) заява (219) відставка (1459) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+26
Тримайся, Боріс! Ти наша надія!
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07.07.2022 11:08
+25
змова проти Джонсонюка
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07.07.2022 11:08
+18
Руки прочь от Бориса
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07.07.2022 11:10
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змова проти Джонсонюка
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07.07.2022 11:08 Відповісти
Тримайся, Боріс! Ти наша надія!
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07.07.2022 11:08 Відповісти
То обои в квартире не такие, то вечные домогательства... Нам бы их проблемы
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07.07.2022 11:10 Відповісти
Руки прочь от Бориса
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07.07.2022 11:10 Відповісти
Видать ху*ло вскрыло все свои консервы для уничтожения Бориса.
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07.07.2022 11:12 Відповісти
рашисти не кисло вклалися щоб Бориса вибит з влади. бо тільки він тримає КращеБвінВтіка від капітуляції і погляду в очко саурона. одному Анджею Дуді буде дуже важко впоратися щоб тримати зеблю
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07.07.2022 11:12 Відповісти
Я навіть і не сумніваюсь
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07.07.2022 11:15 Відповісти
саме так 2 раза бути з гідрантом обніматься це токсично для Бориса бідоносець і тут наробив біди людина-катастрофа виправдовує свою назву і тут
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07.07.2022 11:20 Відповісти
"... Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег..." 😏 цікаво, чи було би стільки пристрастей, якби той Пінчер домагався лише одного колеги? Очевидно, що Пінчер вчинив не правильно, як розпусник-ловелас. І очевидно, що ці колеги приревнували Пінчера один (одна? одне?) до одного. І саме та ревність і викликала таку хвилю пристрастей! 😊 Звідки такий висновок? Та з того, що в всіх новинах наголошується, що Пінчер домагався двох!!!! колег!
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07.07.2022 11:14 Відповісти
Если бы Питер 💕домагался кого нибудь одного пола с собой, то ни кто бы его не осуждал☝ Ценности нынче специфические
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07.07.2022 11:26 Відповісти
Цензор ведите наконец возможность редактировать посты, а то банны на ровном месте так пожалуйста а сделать что то полезное так нет
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07.07.2022 11:14 Відповісти
перед тим як запостити перечитуйте свй текст- ось і вся проблема
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07.07.2022 11:20 Відповісти
Підтримую. Редактор коментів на Ц дуже примітивний.
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07.07.2022 11:21 Відповісти
кацапы чемоданы с баблом на лондон подогнали
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07.07.2022 11:18 Відповісти
Буде для України дуже погано, якщо в Великобританії прем*р-міністром стане якесь чучело, подібне до Штольца. Все ж, не дивлячись на демократію, фігура прем*єр-міністра в королівстві дуже важлива.
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07.07.2022 11:19 Відповісти
Скорее Тракс, вроде нормальная и с яйцами
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07.07.2022 11:21 Відповісти
Так. Дуже шкода, якщо це станеться. Але ж вражає принципова і послідовна реакція на брехню. Заздрю.
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07.07.2022 11:34 Відповісти
Крысы путлера ждут отставки Джонсонюка что манны небесной...
РабZeю это не спасет...
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07.07.2022 11:24 Відповісти
Если его уберут, нашим интересам в Европе будет торба, можно паковать вещи!
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07.07.2022 11:28 Відповісти
Джонсону загрожує відставка. Наслідки для України. | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=gDp4Wny0Ie0
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07.07.2022 11:30 Відповісти
Всі проблеми від підорасів. Підораси лізуть у владу для компенсації свого розпаду.
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07.07.2022 11:30 Відповісти
На ображених віслючках воду возять. На енергії ************** розпаду вавілон будують.
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07.07.2022 11:37 Відповісти
Джо Байден по факту поднял НАТО на новый уровень после никаких Обамы и Трампа...
Не парьтесь особо...крысы мавзолейные...
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07.07.2022 11:31 Відповісти
Звільнення Джонсона, буде великою помилкою.
Давно у Британії не було такого рішучого прем'єра, який не боїться брати на себе відповідальність.
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07.07.2022 11:32 Відповісти
Саме тому його й валять різні лівацькі підстилки та шістки крємля.
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07.07.2022 11:35 Відповісти
Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб. Джерело:

ВОТ ГДЕ СЛУЖБАМ БЕЗОПАСНОСТИ НАДО ПОИСКАТЬ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ И ОПЛАТЫ ИЗ РАШИ ‼️‼️‼️
ну, сколько еще раша будет из ЕС получать гроши за нефть и газ ?
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07.07.2022 11:33 Відповісти
Чекисты не спят, скоро премьером Британии станет кто-нибудь из рода лебедевых.
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07.07.2022 11:35 Відповісти
Нет, будет какой-нибудь левый "заклинатель змей", который внезапно предложит "учитывать интересы мацквы".
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07.07.2022 11:41 Відповісти
Спокуха, приемники или Бен Уоллес или Лиз Трасс, все нормально
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07.07.2022 11:35 Відповісти
Шутка Юмора из Ютьюба...
Зеленcкий назначил нового премьера Британии..им стал дЕрмак... замом назначена Безуглая...
Бедная Британия...
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07.07.2022 11:36 Відповісти
тепер, схоже, вже прийдеться Джонсону йти з посади. занадто багато зашкварів, нажаль.
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07.07.2022 11:39 Відповісти
..дивні у чистоплюїв пріорітети під час гібридної Третьої Світової Війни ..(
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07.07.2022 11:59 Відповісти
Уши масквы, торчат за отставкой Бориса
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07.07.2022 13:30 Відповісти
 
 