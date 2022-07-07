У Джонсона готують заяву на випадок відставки, - Sky
В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона готують заяву на випадок можливої відставки.
Про це стало відомо Sky news, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Телеканал відзначає: в офісі Джонсона досі немає чіткого розуміння, чи зробив він конкретний вибір щодо своєї відставки. Однак те, що співробітники офісу почали готувати заяву, свідчить про суперечливі думки з цього приводу.
Протягом останніх днів у Лондоні поновились заклики до відставки Бориса Джонсона.
Станом на ранок четверга кількість урядовців, які залишили його кабмін, перевищила 50 осіб.
Джонсон заявив, що залишається прем'єр-міністром Британії попри численні заклики піти.
Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.
Канцелярія Джонсона стверджувала, що прем’єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем’єр був змушений визнати, що це не так.
Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну: він виступає за надання Києву достатньої військової допомоги для відвоювання всіх окупованих російськими силами територій, а також пообіцяв мільярди фунтів стерлінгів фінансової підтримки.
Крім того, Джонсон двічі з кінця лютого був у Києві й проводив переговори з Володимиром Зеленським.
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РабZeю это не спасет...
https://www.youtube.com/watch?v=gDp4Wny0Ie0
Не парьтесь особо...крысы мавзолейные...
Давно у Британії не було такого рішучого прем'єра, який не боїться брати на себе відповідальність.
ВОТ ГДЕ СЛУЖБАМ БЕЗОПАСНОСТИ НАДО ПОИСКАТЬ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ И ОПЛАТЫ ИЗ РАШИ ‼️‼️‼️
ну, сколько еще раша будет из ЕС получать гроши за нефть и газ ?
Зеленcкий назначил нового премьера Британии..им стал дЕрмак... замом назначена Безуглая...
Бедная Британия...