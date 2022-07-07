РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12162 посетителя онлайн
Новости Видео
14 992 55

Джонсон официально объявил, что уйдет с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с поста премьер-министра Великобритании!

Об этом он объявил сегодня на специальном брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Джонсон отметил, что он также покидает пост лидера Консервативной партии.

Впрочем, он заявил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не изберут нового.

Читайте: Джонсон уходит с поста премьера Великобритании. Осенью, - ВВС

Великобритания (4952) отставка (3153) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+75
Дякую за те що ставив на місце боневтіка та не давав злити Україну
показать весь комментарий
07.07.2022 14:43
+50
Очень хреновая новость. Но что есть то есть. Вот вам и демократия в деле. Из-за небольшого скандала в отставку. И из-за одного неудачного назначения. Вдумайтесь?
А что тогда делать с назначениями Зеленского? Скандал на скандале.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:46
+32
Не знаю, что он там сделал, но хуже играния членом на рояле и вот этого для политика хуже быть ничего не может
показать весь комментарий
07.07.2022 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую за те що ставив на місце боневтіка та не давав злити Україну
показать весь комментарий
07.07.2022 14:43 Ответить
А кто теперь будит боневтику пистона всталять?
показать весь комментарий
07.07.2022 14:47 Ответить
а якщо візьмуть Бориса та й направлять до нас послом..., то приглядатиме за Боневтіком цілодобово.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:56 Ответить
А хіба пістон бородатой бабушкі не був весь цей час вставлений в боневтіку?
показать весь комментарий
07.07.2022 15:55 Ответить
восени його ще можуть переобрати лідером партії
показать весь комментарий
07.07.2022 14:48 Ответить
А причину не називає?
показать весь комментарий
07.07.2022 14:44 Ответить
Він взяв на керівну посаду чоловіка, який як виявилось, раніше сексуально домагався до інших, використовуючи владу.
Джонсон заявив, що не знав про те, але англійське суспільство не простило.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:49 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
07.07.2022 14:51 Ответить
політичні опоненти не пробачили, а не суспільство.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:56 Ответить
Англійському суспільству було насрати до той години доки русня не знайшла потрібну ниточку спочатку скандал с вечіркою с ковідом потім ось це.Вони прекрасно знають як маніпулювати і ким.А далі будуть шукати своє лобіювання в Англії потрібних людей.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:12 Ответить
Не знаю, что он там сделал, но хуже играния членом на рояле и вот этого для политика хуже быть ничего не может
показать весь комментарий
07.07.2022 14:50 Ответить
Сподіваюсь, що гірше вже не буде...
показать весь комментарий
07.07.2022 14:52 Ответить
звичайно, ці всі, що на відосу вже давно на передовій, особливо Шифіри, Володя, мамамія. Вони готові вмерти за українців, які їм віддали все, навіть своє майбутнє, чи ні? Що про це скажуть 73%, вам не соромно?
показать весь комментарий
07.07.2022 17:22 Ответить
Більш тупою твоєї пропозіції відправити керівництво держави на передову є лише позиція , який постійно, наполегливо і "патріотично" критикує владу кацапською.
показать весь комментарий
07.07.2022 18:04 Ответить
Где ты там увидел "руководство государства", дебил? Хуже этих кадров только те, где будущее "руководство" в Трускавце на одной ножке прыгает по команде. Сборище долб...****, и ты такой же.
показать весь комментарий
07.07.2022 19:41 Ответить
І нашо ти мені перекладаєш кацапською мої слова, долб...дятел? Там є Зеленський, який точно є керівництвом держави. А краще чи ні, не вам 25-ивідсотковим вирішувати. Вирішує більшість - ось така є демократія.
показать весь комментарий
08.07.2022 11:40 Ответить
Очень хреновая новость. Но что есть то есть. Вот вам и демократия в деле. Из-за небольшого скандала в отставку. И из-за одного неудачного назначения. Вдумайтесь?
А что тогда делать с назначениями Зеленского? Скандал на скандале.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:46 Ответить
да там опозиція підкопала, можете бути певні, до своїх незначних скандалів вони не так прискипливі.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:57 Ответить
До этого были ещё вечеринки во время ковида... Одно на другое наложилось.
Очень жаль...
показать весь комментарий
07.07.2022 15:07 Ответить
Ребят все будет нормально, Бодя до октября еще будет, да и кандидаты там крутые.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:47 Ответить
Пока все в шортах , Джонсон будет править и Украина победит
показать весь комментарий
07.07.2022 14:49 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 19:29 Ответить
Британцы любят Украину - такчто Джонсон осенью опять возглавит правительство .
показать весь комментарий
07.07.2022 14:48 Ответить
О, то треба його чекати в Україні? Прем'єр-міністр України Борис Джонсонюк?
показать весь комментарий
07.07.2022 14:48 Ответить
Ходят слухи , что Шмыгаль в Лугано не встретился с Фон дер Ляйнен , потому что Зе сказал ей , что уволит Шмыгаля.

теперь ясно - премьер Джонсон переезжает на Грушевского
показать весь комментарий
07.07.2022 14:53 Ответить
Ідеальний варіант. Президентом йому не стати, бо не жив в Україні, А от прем'єром - запросто. Головне замість зелика обрати преза, який його запросить.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:53 Ответить
та де, то залежить, невзорову ж дали так скоропостіжно громадянство, він що? вмирає? а як труханов може взагалі тут хоч щось займати він громадянин рф.
показать весь комментарий
07.07.2022 15:00 Ответить
пи@да кацапам, Лиз Трасс камня на камне от расеи не оставит
показать весь комментарий
07.07.2022 14:48 Ответить
Дай Бог, что бы было по вашему и что бы она стала премьеров Британии.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:51 Ответить
Плохо.ю очень плохо.
Нам сейчас ещё в Британии такого, как передаст Шольц не хватало в премьерах. Или тапа Макрона.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:49 Ответить
БорисЬ! Дякую Борисе! чомусь люди з ім'ям Борис роблять хороше для України, а ім'я Володимир якесь прокляте, що не володимир - то виродок пекельний
показать весь комментарий
07.07.2022 14:49 Ответить
у ру.скімір™ свято((((
показать весь комментарий
07.07.2022 14:50 Ответить
что будет никто не знает... а за то что было и есть - спасибо !!!
показать весь комментарий
07.07.2022 14:51 Ответить
Невже і туди кацапи добралися, щоб сколотити суспільство і політиків проти Бориса? Щиро дякуємо Джонсону за його підтримку України, бо в мене складалося таке враження, що він наш Президент, коли реально без піару і обіцянок давав зброю, гроші, санкції проти Засрашки і величезну підтримку України.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:52 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 14:52 Ответить
Там, ніби, високі шанси стати прем'єром має міністр оборони? Буде ще крутіше!
показать весь комментарий
07.07.2022 14:53 Ответить
Останется один дедушка Байден со своим альцгеймером.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:55 Ответить
помошничек...
показать весь комментарий
07.07.2022 14:56 Ответить
ФашоРаша запустила свій компромат.
показать весь комментарий
07.07.2022 15:01 Ответить
І це через якось озабоченого, який до когось там домагався?? Ви серйозно? Подивіться на клоунів з 95 шапіто, ось там є за що у відставку. Колосальна корупція зафіксована неоднократно партією зе, той на машині збив людину, той п'яним на шаленій швидкості скоїв ДТП і ще безліч таких прикладів. І у відставку ніхто навіть не збирався...
показать весь комментарий
07.07.2022 15:04 Ответить
Честь Великій Людині і побратиму України !!!
показать весь комментарий
07.07.2022 15:05 Ответить
Бен Уоллес для рабZeи это люк и бетонная крышка Гроба путлера...
На рабZee праздник...
показать весь комментарий
07.07.2022 15:18 Ответить
Борис, українцям буде не вистачати твого драйву !

приїзди до нас - посаду Президента гарантуємо !
показать весь комментарий
07.07.2022 15:32 Ответить
Жаль, Борис -это человек, а не мумия и искренний друг Украины. Сейчас левый европейский лагерь, клан Байдена и Скрепы удовлетворенно потирают ладошки.
показать весь комментарий
07.07.2022 15:49 Ответить
а давайте возьмём его следующим президентом Украины!!!
показать весь комментарий
07.07.2022 16:26 Ответить
Погана новина - Борис Джонсон чмирів кацапів по чорному, його підтримки буде не вистачати
показать весь комментарий
07.07.2022 16:38 Ответить
Наш мужик был , свой , как родной .
показать весь комментарий
07.07.2022 18:37 Ответить
😟
показать весь комментарий
07.07.2022 19:34 Ответить
Жаль, звичайно, але не думаю, що на одному Джонсоні трималась Британія. Хоча харизма лідера також відіграє свою роль...
показать весь комментарий
07.07.2022 19:51 Ответить
Дуже х-ве повідомлення. Навіть ****.іше за путін здох.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:31 Ответить
 
 