Джонсон официально объявил, что уйдет с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с поста премьер-министра Великобритании!

Об этом он объявил сегодня на специальном брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Джонсон отметил, что он также покидает пост лидера Консервативной партии.

Впрочем, он заявил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не изберут нового.

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