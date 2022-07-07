Джонсон официально объявил, что уйдет с поста премьер-министра Великобритании. ВИДЕО
Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с поста премьер-министра Великобритании!
Об этом он объявил сегодня на специальном брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Джонсон отметил, что он также покидает пост лидера Консервативной партии.
Впрочем, он заявил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не изберут нового.
Топ комментарии
+75 Right Right #460828
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+50 Дик Шелдон
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+32 Підлога Маккартні
показать весь комментарий07.07.2022 14:50
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Джонсон заявив, що не знав про те, але англійське суспільство не простило.
А что тогда делать с назначениями Зеленского? Скандал на скандале.
Очень жаль...
теперь ясно - премьер Джонсон переезжает на Грушевского
Нам сейчас ещё в Британии такого, как передаст Шольц не хватало в премьерах. Или тапа Макрона.
На рабZee праздник...
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