Все возможные преемники Джонсона настроены на поддержку Украины, - Пристайко

Возможные преемники Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании настроены примерно так же на поддержку Украины и противостояние с Россией.

Об этом заявил посол Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те люди, которые могут поменять Бориса Джонсона – и сейчас ведется очень долгая дискуссия, кто из них, 10 первых, сможет занять это место – все они настроены примерно так же, как и Борис Джонсон – в поддержку Украины, на продолжение поддержки противостояния с россией", - сказал он.

Пристайко добавил, что вопрос поддержки Украины не только у Джонсона, который лично поддерживал и знает нашу страну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Джонсону: Все мы с грустью восприняли новость о Вашей отставке