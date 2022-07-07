Все возможные преемники Джонсона настроены на поддержку Украины, - Пристайко
Возможные преемники Бориса Джонсона в должности премьер-министра Великобритании настроены примерно так же на поддержку Украины и противостояние с Россией.
Об этом заявил посол Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Те люди, которые могут поменять Бориса Джонсона – и сейчас ведется очень долгая дискуссия, кто из них, 10 первых, сможет занять это место – все они настроены примерно так же, как и Борис Джонсон – в поддержку Украины, на продолжение поддержки противостояния с россией", - сказал он.
Пристайко добавил, что вопрос поддержки Украины не только у Джонсона, который лично поддерживал и знает нашу страну.
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+11 Вася Пупкин #508194
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+7 Autorare Autorare
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Можна шмальнути по кремлю чи по Саратовському аеродрому.
Коли в Україні в людей буде подібна гідність
Бл*ть. Ну и долбо*б.
Сильно его, Бориса, всё-таки не любят в России…
https://t.me/allgolobutsky/20042 Алексей Голобуцкий
8 лет дамбили бетей Бамбассав так сказать
стратегическому объекту.
Теперь у Джонсона развязаны руки.
Дуже вже до Бориса ми звикли.
Обычно излишняя самоуверенность заканчивается так - ой, ***, опять москали денег занесли и всё пропало.
Справжній друг та захисник, подяка за все, що ти для нас зробив.