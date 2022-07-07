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Всі можливі наступники Джонсона налаштовані на підтримку України, - Пристайко

джонсон

Можливі наступники Бориса Джонсона на посаді премʼєр-міністра Великої Британії налаштовані приблизно так само на підтримку України та протистояння з Росією.

Про це заявив посол Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ті люди, які можуть поміняти Бориса Джонсона - і зараз ведеться дуже довга дискусія, хто з них, 10 перших, зможе обійняти це місце - всі вони налаштовані приблизно так само, як і Борис Джонсон - на підтримку України, на продовження підтримки протистояння з Росією", - сказав він.

Дипломат додав, що питання підтримки України не тільки у Джонсоні, який персонально справді підтримував і знає нашу країну.

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Автор: 

Велика Британія (5544) Пристайко Вадим (498) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+21
Спасибо, Борис!!!
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07.07.2022 18:32
+11
я с вами полностью согласен, хотелось бы, чтоб и в Украине такие были политики как в Британии, но пока у власти зелебобик, нам такого и близко не светит
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07.07.2022 18:37
+7
От що подобається і , що різнить нас і англійців, немає шаленного тримання за посаду !

Коли в Україні в людей буде подібна гідність
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07.07.2022 18:33
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07.07.2022 18:30 Відповісти
Спасибо, Борис!!!
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07.07.2022 18:32 Відповісти
Здається, за пару місяців він ще багато чого встигне...
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07.07.2022 18:48 Відповісти
Йому тепер нічого боятись. Гірше вже не буде.
Можна шмальнути по кремлю чи по Саратовському аеродрому.
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07.07.2022 19:08 Відповісти
От що подобається і , що різнить нас і англійців, немає шаленного тримання за посаду !

Коли в Україні в людей буде подібна гідність
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07.07.2022 18:33 Відповісти
я с вами полностью согласен, хотелось бы, чтоб и в Украине такие были политики как в Британии, но пока у власти зелебобик, нам такого и близко не светит
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07.07.2022 18:37 Відповісти
Хто?
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07.07.2022 19:37 Відповісти
🙏✌Ви б знали скільки він відмовлявся йти... І штрафи за порушення локдаунів, і тиск на зама по етиці... Тільки останій скандал з однопартійцем та звільнення двох міністрів його добили. Слава Богу, бо здавалося, що ще трохи і почнеться диктатура. Він тільки позавчора реготав в парламенті, коли йому сказали про відставку. Його уряд намагався протиснути закон про придушення мітингів... На жаль його раніше не знесли, коли він Брексіт чвавив скрізь усі попередження бізнесу і однопартійців, як Камерон. Англія по-любому за Україну, бо це - 51-ий штат США. А демократія важливіша.
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07.07.2022 20:07 Відповісти
це все класно, але мені з дивану майбутне бачиться таким: "Джонсон пішов, а новому уряду Владмір Путін заплатить 10 тищ фунтів, заспіває про ядерну зброю і вуаля.......Україну злили під росію
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07.07.2022 20:59 Відповісти
Так це з дивану в Україні. Бо £10000 - це не гроші в політиці. А по-друге, Англія - не Україна і хабар занести це наукова фантастика. В них є спонсори партій, але саме через таких кремлядських спонсорів Боря і попав під ковпак. Не можна бути популістом "і нашім і вашім". Він становився потрохи диктатором, а тут всеж таки Демократія, а не Пакістанське лобі.
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08.07.2022 14:30 Відповісти
Налаштовані, але Бориса ми знаємо особисто.
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07.07.2022 18:37 Відповісти
Не думаю, що на цьому його допомога Україні і закінчиться. Упертість бритів давно ввійшла в бренд, це їхнє, національне...
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07.07.2022 18:49 Відповісти
Лейбористы обанкротились на войнах, консерваторы погорят на алкоголизме. лол
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07.07.2022 18:56 Відповісти
Спикер Госдумы России Володин: «Джонсон стоит за обстрелами российских мирных городов - Белгорода, Курска»
Бл*ть. Ну и долбо*б.
Сильно его, Бориса, всё-таки не любят в России…

https://t.me/allgolobutsky/20042 Алексей Голобуцкий
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07.07.2022 19:05 Відповісти
А причем здесь Джонсон? Или ЗСУ? Это народы Белгорода и Курска сами себя обстреливали.

8 лет дамбили бетей Бамбассав так сказать
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07.07.2022 21:00 Відповісти
Glavni kandidat pomeniat Borisa,jest Ben Wallace ,ocen konktretni celovek,on tolko usilit pomoc Ukraine
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07.07.2022 19:11 Відповісти
А можно Бориса оставить?
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07.07.2022 20:27 Відповісти
Володин дохрюкается, что Джонсон таки бабахнет по какому-нибудь
стратегическому объекту.
Теперь у Джонсона развязаны руки.
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07.07.2022 19:11 Відповісти
Давайте Бориса к нам премьером. Ему не надо будет пользоваться гугл переводчиком и лицо у него солидное.
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07.07.2022 19:12 Відповісти
У него всё солидное.
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07.07.2022 19:13 Відповісти
Не только его, а всю его команду. Один бы он ничего не сделал. Они б подтянули Украину...
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07.07.2022 19:30 Відповісти
Хай його команда в Пакістані (більшисть звідти) спочатку вб'є корупцію і порядок наведе. Досить того, що в Англії вони творять маленький Пакістан. Його оппонента Штармера - так! Камерона - Так, Навіть Мєй - так!. Тільки не цей турок (по дідусеві)
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07.07.2022 20:12 Відповісти
Бляха - НЕ ДАЙ БОЖЕ!!!! Це -двічи ZEбіло-популіст і такий же диктатор (сказуються дідусеві гени Турка)
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07.07.2022 20:09 Відповісти
если ермак разрешит, то Джонсона наградят орденом Свободы, хотя это было бы логично для поднятия зейтинга. Хотя награждение муркель за СП-2 на падающий зейтинг в 21-ом году никак не повлияло.
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07.07.2022 19:20 Відповісти
Якби шмигаля звільнили, то українці так би не переймались.
Дуже вже до Бориса ми звикли.
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07.07.2022 19:29 Відповісти
Вот зачем кудахтать раньше времени ?!
Обычно излишняя самоуверенность заканчивается так - ой, ***, опять москали денег занесли и всё пропало.
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07.07.2022 21:14 Відповісти
Я думаю як би Боріс став у нас премьером то за роки три ми би викарабкалися із цього зеленого багна і потроху почали жити як люди.
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07.07.2022 22:59 Відповісти
Такого відношення до України вже не буде, яке було у Бориса Джонсона.

Справжній друг та захисник, подяка за все, що ти для нас зробив.
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07.07.2022 22:59 Відповісти
Ми знаємо, що Борис не янгол і зробив помилки. Мені просто цікаво, скільки мільярдів Путін наказав заплатити деяким британським політикам, щоб його звільнили САМЕ ЗАРАЗ?
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08.07.2022 02:25 Відповісти
Перший пішов, шольцу - приготуватись.
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08.07.2022 13:26 Відповісти
 
 