Всі можливі наступники Джонсона налаштовані на підтримку України, - Пристайко
Можливі наступники Бориса Джонсона на посаді премʼєр-міністра Великої Британії налаштовані приблизно так само на підтримку України та протистояння з Росією.
Про це заявив посол Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ті люди, які можуть поміняти Бориса Джонсона - і зараз ведеться дуже довга дискусія, хто з них, 10 перших, зможе обійняти це місце - всі вони налаштовані приблизно так само, як і Борис Джонсон - на підтримку України, на продовження підтримки протистояння з Росією", - сказав він.
Дипломат додав, що питання підтримки України не тільки у Джонсоні, який персонально справді підтримував і знає нашу країну.
Топ коментарі
+21 Urs
показати весь коментар07.07.2022 18:32
+11 Вася Пупкин #508194
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+7 Autorare Autorare
показати весь коментар07.07.2022 18:33
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Можна шмальнути по кремлю чи по Саратовському аеродрому.
Коли в Україні в людей буде подібна гідність
Бл*ть. Ну и долбо*б.
Сильно его, Бориса, всё-таки не любят в России…
https://t.me/allgolobutsky/20042 Алексей Голобуцкий
8 лет дамбили бетей Бамбассав так сказать
стратегическому объекту.
Теперь у Джонсона развязаны руки.
Дуже вже до Бориса ми звикли.
Обычно излишняя самоуверенность заканчивается так - ой, ***, опять москали денег занесли и всё пропало.
Справжній друг та захисник, подяка за все, що ти для нас зробив.