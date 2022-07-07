Всі можливі наступники Джонсона налаштовані на підтримку України, - Пристайко

Можливі наступники Бориса Джонсона на посаді премʼєр-міністра Великої Британії налаштовані приблизно так само на підтримку України та протистояння з Росією.

Про це заявив посол Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ті люди, які можуть поміняти Бориса Джонсона - і зараз ведеться дуже довга дискусія, хто з них, 10 перших, зможе обійняти це місце - всі вони налаштовані приблизно так само, як і Борис Джонсон - на підтримку України, на продовження підтримки протистояння з Росією", - сказав він.

Дипломат додав, що питання підтримки України не тільки у Джонсоні, який персонально справді підтримував і знає нашу країну.

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