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Новини
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Зеленський - Джонсону: Усі ми із сумом сприйняли новину про Вашу відставку

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави висловив щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину (про відставку. - ред.). Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", - сказав Зеленський.

Також президент розповів Джонсону про розвиток ситуації на фронті.

"Було обговорено поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Окрему увагу сторони приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів", - зазначили в ОП.

Також читайте: Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+30
Боріс-ти завжди будеш для України справжнім українським патріотом.Дякуємо.
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07.07.2022 18:03
+24
Джонсон.. Україна за тебе!!
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07.07.2022 18:18
+14
Русня вперше зробила все зі скандалом с вечіркою щоб вигнати тепер найшла іншу ниточку.Ось і все.Момент маніпулювання англійским суспільством.Вони знають що якщо скандал то піде.Це стратегія вибивання с колії.Англійці клюнули і русня тут спрацювала нажаль.
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07.07.2022 18:16
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Боріс-ти завжди будеш для України справжнім українським патріотом.Дякуємо.
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07.07.2022 18:03 Відповісти
Дипломат-95. Взяв і "опустив" наступного прем'єра.
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07.07.2022 18:04 Відповісти
vooot......nenada lezt v chuzhuju politiku - mozhe poluchitsa kak u Poroha s trampom....
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07.07.2022 18:07 Відповісти
Це яким же чином, можна спитати? Бо я ось читаю у заяві "...Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться..." - це що таке? Це з політичної мови значить тільки те, що Україна впевнена що і наступний премʼєр внесе свій вклад у стосунки між країнами не гірший ніж вніс Джонсон. Чи як по-вашому розуміти цей месідж? Чи може у вас мета шукати кругом зраду та хиби у президента? Ось мені цікаво а як би саме Ви сформулювали звернення до Джонсона на його підтримку? Чи якщо людина не при владі забути про нього і ноги витерти незважаючи на те що він зробив для України? Як на мене Джонсон заслуговує на героя України.
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07.07.2022 18:32 Відповісти
Після спілкування з дурнем настрій Бориса Джонсона остаточно зіпсувався!
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07.07.2022 18:04 Відповісти
А чи буде хтось за тобою сумувати? Питання риторичне
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07.07.2022 18:05 Відповісти
Кацапські бабкі й рашконаративи. Вечіркі в ковід і чиїсь гей-обіди.
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07.07.2022 18:07 Відповісти
Зелебеня зітхнув з полегшенням.
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07.07.2022 18:13 Відповісти
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07.07.2022 18:26 Відповісти
Русня вперше зробила все зі скандалом с вечіркою щоб вигнати тепер найшла іншу ниточку.Ось і все.Момент маніпулювання англійским суспільством.Вони знають що якщо скандал то піде.Це стратегія вибивання с колії.Англійці клюнули і русня тут спрацювала нажаль.
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07.07.2022 18:16 Відповісти
ce bezpoleznaja trata vremeni - tam sistema kotoraja nezavisit ot konkretnoi lichnosti. rusnja poluchit rezultat huzhe chem bylo
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07.07.2022 18:24 Відповісти
Spodivayus',vyberut' Lizu
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07.07.2022 19:18 Відповісти
Ага...если в Англии индусы решают, то я не знаю...
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07.07.2022 20:29 Відповісти
Джонсон.. Україна за тебе!!
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07.07.2022 18:18 Відповісти
Це так. Дуже жалкуємо! Але сподіваємось,що наступний прем"єр також стане великим другом України.
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07.07.2022 18:22 Відповісти
Джонсоненку хвала, британський козак!
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07.07.2022 18:28 Відповісти
Нарешті Щеневтік став вільний від пістонів Бориса.Тепер можно і капітулювати..
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07.07.2022 18:32 Відповісти
"зелений" часто думає одне , а язиком сплітає зовсім інше.
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07.07.2022 18:34 Відповісти
Та "ніхєра" він не думає! У нього мізки працюють лише "пожрать" "посрать" і "деньги" Решта - лише озвучка того що йому написали на папірці "подоляки" з "д"Єрмаками"
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08.07.2022 06:39 Відповісти
"сьогодні празник в дєрьмака
в офісі сьодня танці!"
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07.07.2022 18:34 Відповісти
Так "сумуєм", так "сумуєм" ! Третій баян дориваємо!
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07.07.2022 18:45 Відповісти
Джонсона премьером вместо Шмыгаля.
Заменить ещё министра финансов, налоговой и таможни и т.д.

Во время войны, нельзя ОБМАНЫВАТЬ.
Министры не валяйте дурака.
Программы КМ от фонаря.
Хватит ОП и Кабинету министров отчитываться за военные действия которые они не ведут. Военные действия ведёт ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ.
ОП и КМ всего лишь озвучивает, что делают люди которые погибают, получают ранения на войне.
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.
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07.07.2022 18:50 Відповісти
Дуже дякуємо Джонсону. за те. що підтримував. тай буде підтримувати Україну! Українці будуть раді бачити не тільки. як офіційну особу. а як щирого друга. дорогого гостя завжди в Україні. Його підтримка . його радість за наші маленькі перемоги була щирою. від чистого серця радів разом з нами. Бажаємо йому здоровья. щастя в сім*ї. а також й удачі в політичній кар*єрі.
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07.07.2022 19:01 Відповісти
Мда, из за одного ******* потерли такого умного союзника. Ну вот чем ты думал, Джонсон?
Надеюсь выкрутишься и вернешься.
Хотя, у нас во власти и в правительстве хватает своих ****** и ничего. Но никто в отставку не идет. Все нормально.
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07.07.2022 19:10 Відповісти
Bro, you brother of Ukraine forever! Thank you so much many times!!!
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07.07.2022 21:34 Відповісти
 
 