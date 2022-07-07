Зеленський - Джонсону: Усі ми із сумом сприйняли новину про Вашу відставку
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави висловив щиру подяку за рішучу та безкомпромісну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені.
"Усі ми із сумом сприйняли цю новину (про відставку. - ред.). Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", - сказав Зеленський.
Також президент розповів Джонсону про розвиток ситуації на фронті.
"Було обговорено поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Окрему увагу сторони приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів", - зазначили в ОП.
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в офісі сьодня танці!"
Заменить ещё министра финансов, налоговой и таможни и т.д.
Во время войны, нельзя ОБМАНЫВАТЬ.
Министры не валяйте дурака.
Программы КМ от фонаря.
Хватит ОП и Кабинету министров отчитываться за военные действия которые они не ведут. Военные действия ведёт ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ.
ОП и КМ всего лишь озвучивает, что делают люди которые погибают, получают ранения на войне.
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.
Надеюсь выкрутишься и вернешься.
Хотя, у нас во власти и в правительстве хватает своих ****** и ничего. Но никто в отставку не идет. Все нормально.