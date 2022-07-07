Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона, - Зеленський

Україна багато отримала завдяки прем'єру Великої Британії Борису Джонсону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявиив президент Володимир Зеленський.

Президент назвав Джонсона "справжнім другом України" та висловив впевненість, що політика Великобританії щодо України не зміниться найближчим часом

"Україна багато отримала від своїх відносин із прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

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