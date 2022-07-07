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Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона, - Зеленський

джонсон

Україна багато отримала завдяки прем'єру Великої Британії Борису Джонсону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявиив президент Володимир Зеленський.

Президент назвав Джонсона "справжнім другом України" та висловив впевненість, що політика Великобританії щодо України не зміниться найближчим часом

"Україна багато отримала від своїх відносин із прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

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Автор: 

Велика Британія (5544) Зеленський Володимир (23689) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+10
Угу, не зміниться, передбачливо й ти наш, великомегабудівельник 🤔🧐😁
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07.07.2022 16:54
+10
Мне эти разговоры напоминают наше хуженебудет.
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07.07.2022 16:55
+9
«Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.»
Хай повчиться у порядної людини і наслідує приклад Джонсона!
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07.07.2022 16:54
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Угу, не зміниться, передбачливо й ти наш, великомегабудівельник 🤔🧐😁
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07.07.2022 16:54 Відповісти
«Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.»
Хай повчиться у порядної людини і наслідує приклад Джонсона!
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07.07.2022 16:54 Відповісти
Зєля може повчитися тільки у Дуду Топаза.
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07.07.2022 16:57 Відповісти
Джосон! Мінус величезний. Лицарь!. Ви зробили це разом.Дебіли. Але це нічого не міняє.
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07.07.2022 16:55 Відповісти
Мне эти разговоры напоминают наше хуженебудет.
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07.07.2022 16:55 Відповісти
Какая разница
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07.07.2022 17:23 Відповісти
Зєля, це тобі Юзік сказав? Не вір йому! Він товстий, як свиня...
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07.07.2022 16:56 Відповісти
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07.07.2022 16:57 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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07.07.2022 16:57 Відповісти
Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона, - Зеленський , саме для зміни політики держави , змінюють премьєра.Більше ні для чого.
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07.07.2022 16:59 Відповісти
Камон в Украину примьер- министром, уверен что 90 процентов украинцев будут двумя руками за
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07.07.2022 16:59 Відповісти
гражданство дадите без отказа от предыдущего?
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07.07.2022 17:14 Відповісти
а головне як це підо звучить з його вуст- тобто джонсон бопоку-
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07.07.2022 17:05 Відповісти
не встигаю за новинами, Зеленський тепер ще й керує Урядо Великобританії???? заява мощна
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07.07.2022 17:07 Відповісти
бедоносец...
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07.07.2022 17:07 Відповісти
А ти звідки знаєш Ванга зелена?
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07.07.2022 17:14 Відповісти
если будет оулес или трасс то русня будет еще молиться что бы джонсона вернули)))помниться как кацапские клоуны брекситу радовались восхваляли джонсона,русня не обучаема.
их при оулесе еще больше куесосить будут.
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07.07.2022 17:19 Відповісти
Бачте, ЗЕ вже все вирішив. *****.
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07.07.2022 17:42 Відповісти
Цей кончений виродок-відосік не хоче пояснити чому досі не призначено голову САП і НАБУ?
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07.07.2022 18:02 Відповісти
Спасибо, Борис!
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07.07.2022 18:15 Відповісти
Про суттєву різницю. Бо задовбали з пустими зáпитами.

Порохобот - це людина, якій В ПРИНЦИПІ! пóфіґ на конкретну особу. Аби тільки лінія Пороха.

Аби Армія, Віра, Мова ‼️

Zєлябобікі - ті, кому pohuj на все.
Аби тільки паяц!

У когось є що заперечити? 😁
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07.07.2022 21:05 Відповісти
 
 