Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона, - Зеленський
Україна багато отримала завдяки прем'єру Великої Британії Борису Джонсону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявиив президент Володимир Зеленський.
Президент назвав Джонсона "справжнім другом України" та висловив впевненість, що політика Великобританії щодо України не зміниться найближчим часом
"Україна багато отримала від своїх відносин із прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку", - зазначив глава держави.
Зеленський зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.
Топ коментарі
+10 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар07.07.2022 16:54
+10 Иван Петров #477813
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+9 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар07.07.2022 16:54
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Хай повчиться у порядної людини і наслідує приклад Джонсона!
их при оулесе еще больше куесосить будут.
Порохобот - це людина, якій В ПРИНЦИПІ! пóфіґ на конкретну особу. Аби тільки лінія Пороха.
Аби Армія, Віра, Мова ‼️
Zєлябобікі - ті, кому pohuj на все.
Аби тільки паяц!
У когось є що заперечити? 😁