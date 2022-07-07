Зеленский - Джонсону: Все мы с грустью восприняли новость о Вашей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства выразил благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.
"Все мы с грустью восприняли эту новость (об отставке. - ред.). Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", — сказал Зеленский.
Также президент рассказал Джонсону о развитии ситуации на фронте.
"Было обсуждено текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. Отдельное внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов", — отметили в ОП.
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в офісі сьодня танці!"
Заменить ещё министра финансов, налоговой и таможни и т.д.
Во время войны, нельзя ОБМАНЫВАТЬ.
Министры не валяйте дурака.
Программы КМ от фонаря.
Хватит ОП и Кабинету министров отчитываться за военные действия которые они не ведут. Военные действия ведёт ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ.
ОП и КМ всего лишь озвучивает, что делают люди которые погибают, получают ранения на войне.
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.
Надеюсь выкрутишься и вернешься.
Хотя, у нас во власти и в правительстве хватает своих ****** и ничего. Но никто в отставку не идет. Все нормально.