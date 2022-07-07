Зеленский - Джонсону: Все мы с грустью восприняли новость о Вашей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства выразил благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

"Все мы с грустью восприняли эту новость (об отставке. - ред.). Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", — сказал Зеленский.

Также президент рассказал Джонсону о развитии ситуации на фронте.

"Было обсуждено текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. Отдельное внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов", — отметили в ОП.

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