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Зеленский - Джонсону: Все мы с грустью восприняли новость о Вашей отставке

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства выразил благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

"Все мы с грустью восприняли эту новость (об отставке. - ред.). Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", — сказал Зеленский.

Также президент рассказал Джонсону о развитии ситуации на фронте.

"Было обсуждено текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. Отдельное внимание стороны уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов", — отметили в ОП.

Также читайте: Политика Великобритании по отношению к Украине не изменится после отставки Джонсона, - Зеленский

Зеленский Владимир (20232) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+30
Боріс-ти завжди будеш для України справжнім українським патріотом.Дякуємо.
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07.07.2022 18:03
+24
Джонсон.. Україна за тебе!!
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07.07.2022 18:18
+14
Русня вперше зробила все зі скандалом с вечіркою щоб вигнати тепер найшла іншу ниточку.Ось і все.Момент маніпулювання англійским суспільством.Вони знають що якщо скандал то піде.Це стратегія вибивання с колії.Англійці клюнули і русня тут спрацювала нажаль.
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07.07.2022 18:16
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Боріс-ти завжди будеш для України справжнім українським патріотом.Дякуємо.
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07.07.2022 18:03 Ответить
Дипломат-95. Взяв і "опустив" наступного прем'єра.
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07.07.2022 18:04 Ответить
vooot......nenada lezt v chuzhuju politiku - mozhe poluchitsa kak u Poroha s trampom....
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07.07.2022 18:07 Ответить
Це яким же чином, можна спитати? Бо я ось читаю у заяві "...Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться..." - це що таке? Це з політичної мови значить тільки те, що Україна впевнена що і наступний премʼєр внесе свій вклад у стосунки між країнами не гірший ніж вніс Джонсон. Чи як по-вашому розуміти цей месідж? Чи може у вас мета шукати кругом зраду та хиби у президента? Ось мені цікаво а як би саме Ви сформулювали звернення до Джонсона на його підтримку? Чи якщо людина не при владі забути про нього і ноги витерти незважаючи на те що він зробив для України? Як на мене Джонсон заслуговує на героя України.
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07.07.2022 18:32 Ответить
Після спілкування з дурнем настрій Бориса Джонсона остаточно зіпсувався!
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07.07.2022 18:04 Ответить
А чи буде хтось за тобою сумувати? Питання риторичне
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07.07.2022 18:05 Ответить
Кацапські бабкі й рашконаративи. Вечіркі в ковід і чиїсь гей-обіди.
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07.07.2022 18:07 Ответить
Зелебеня зітхнув з полегшенням.
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07.07.2022 18:13 Ответить
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07.07.2022 18:26 Ответить
Русня вперше зробила все зі скандалом с вечіркою щоб вигнати тепер найшла іншу ниточку.Ось і все.Момент маніпулювання англійским суспільством.Вони знають що якщо скандал то піде.Це стратегія вибивання с колії.Англійці клюнули і русня тут спрацювала нажаль.
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07.07.2022 18:16 Ответить
ce bezpoleznaja trata vremeni - tam sistema kotoraja nezavisit ot konkretnoi lichnosti. rusnja poluchit rezultat huzhe chem bylo
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07.07.2022 18:24 Ответить
Spodivayus',vyberut' Lizu
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07.07.2022 19:18 Ответить
Ага...если в Англии индусы решают, то я не знаю...
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07.07.2022 20:29 Ответить
Джонсон.. Україна за тебе!!
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07.07.2022 18:18 Ответить
Це так. Дуже жалкуємо! Але сподіваємось,що наступний прем"єр також стане великим другом України.
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07.07.2022 18:22 Ответить
Джонсоненку хвала, британський козак!
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07.07.2022 18:28 Ответить
Нарешті Щеневтік став вільний від пістонів Бориса.Тепер можно і капітулювати..
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07.07.2022 18:32 Ответить
"зелений" часто думає одне , а язиком сплітає зовсім інше.
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07.07.2022 18:34 Ответить
Та "ніхєра" він не думає! У нього мізки працюють лише "пожрать" "посрать" і "деньги" Решта - лише озвучка того що йому написали на папірці "подоляки" з "д"Єрмаками"
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08.07.2022 06:39 Ответить
"сьогодні празник в дєрьмака
в офісі сьодня танці!"
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07.07.2022 18:34 Ответить
Так "сумуєм", так "сумуєм" ! Третій баян дориваємо!
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07.07.2022 18:45 Ответить
Джонсона премьером вместо Шмыгаля.
Заменить ещё министра финансов, налоговой и таможни и т.д.

Во время войны, нельзя ОБМАНЫВАТЬ.
Министры не валяйте дурака.
Программы КМ от фонаря.
Хватит ОП и Кабинету министров отчитываться за военные действия которые они не ведут. Военные действия ведёт ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ.
ОП и КМ всего лишь озвучивает, что делают люди которые погибают, получают ранения на войне.
Воюет не ОП и КМ.
Но мы видим на экранах только администрацию президента, как будто они воюют.
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07.07.2022 18:50 Ответить
Дуже дякуємо Джонсону. за те. що підтримував. тай буде підтримувати Україну! Українці будуть раді бачити не тільки. як офіційну особу. а як щирого друга. дорогого гостя завжди в Україні. Його підтримка . його радість за наші маленькі перемоги була щирою. від чистого серця радів разом з нами. Бажаємо йому здоровья. щастя в сім*ї. а також й удачі в політичній кар*єрі.
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07.07.2022 19:01 Ответить
Мда, из за одного ******* потерли такого умного союзника. Ну вот чем ты думал, Джонсон?
Надеюсь выкрутишься и вернешься.
Хотя, у нас во власти и в правительстве хватает своих ****** и ничего. Но никто в отставку не идет. Все нормально.
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07.07.2022 19:10 Ответить
Bro, you brother of Ukraine forever! Thank you so much many times!!!
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07.07.2022 21:34 Ответить
 
 