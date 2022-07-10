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Після відставки Джонсон може піти з політики, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який оголосив про відставку, обмірковує вихід з політики на наступних виборах. Стверджують, що глава уряду сприйняв відставку понад 50 чиновників свого уряду "в печалі, а не в гніві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraph.

За інформацією газети, пан Джонсон не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.

Він думає, чи завершити політичну кар'єру на наступних виборах або наслідувати приклад попередниці Терезі Мей, яка після відходу з поста прем'єра продовжує працювати депутатом.

Ймовірно, Борис Джонсон повернеться до публіцистики і виступів з лекціями. Так, видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього біографії Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення пана Джонсона главою МЗС. Політик вже отримав аванс у розмірі близько 100 тисяч доларів.

Як зазначає The Telegraph, Борис Джонсон зіткнувся з житловою проблемою. Після відставки йому потрібно буде залишити резиденцію на Даунінг-стріт. Його власне житло здано в оренду.

Також читайте: "Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", - Джонсон - Зеленському

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Циркулюють слухи (про це повідомив на своєму Ютуб-каналі Юрій Швець), що у Вашингтоні "приміряють" Джонсона на посаду Генерального секретаря НАТО.
Повноваження Столтенберга закінчуються в жовтні цього року.
Був би непоганий варіант.
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10.07.2022 08:42
+13
Читаю, что Борису жить негде, и просто не верю, что человек такого уровня сдает свое жилье в аренду... даже переллелей проводить не хочу.
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10.07.2022 08:17
+7
Підтримую. Є якась акція де можна підписатися?
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10.07.2022 08:59
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А кто Бориса обидит, тому будет обидно
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10.07.2022 08:08 Відповісти
Читаю, что Борису жить негде, и просто не верю, что человек такого уровня сдает свое жилье в аренду... даже переллелей проводить не хочу.
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10.07.2022 08:17 Відповісти
....і вийти на новий вищій рівень.
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10.07.2022 08:17 Відповісти
Циркулюють слухи (про це повідомив на своєму Ютуб-каналі Юрій Швець), що у Вашингтоні "приміряють" Джонсона на посаду Генерального секретаря НАТО.
Повноваження Столтенберга закінчуються в жовтні цього року.
Був би непоганий варіант.
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10.07.2022 08:42 Відповісти
Підтримую. Є якась акція де можна підписатися?
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10.07.2022 08:59 Відповісти
потрібно петицію зареєструвати
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10.07.2022 09:32 Відповісти
Та за Джонсона я можу і районну братву підняти
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10.07.2022 09:35 Відповісти
ніякого НАТО! куратором у Київ..!

Schrödinger's Cat When Nobody Is Looking@nitupoff

...У випадку звільнення агента ФСБ Єрмака зєбіли хочуть призначити на місце керівника Охвісу зам. Венедиктової прокурора Симоненка - того, хто в 2019 році відкривав кримінальні справи проти Порошенка та проти Байдена - всього 4. Що буде з Ленд-лізом?
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10.07.2022 10:30 Відповісти
Не зовсім так. зелені рашисти хочуть зробити симоненко... головою САП. Аби ніхто їм не заважав грабувати країну під час війни.
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10.07.2022 10:52 Відповісти
Джонсон отримав вотум довіри, але гниди не втихомирились і вирішили тиснути далі. Приклад того, як агресивна і амбітна меншість може нагнути більшість і нав'язати усім свої правила гри.
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10.07.2022 09:49 Відповісти
Приклад як раша спонсорує із газових грошей потрібних їй лоббістів , а розвідки це слабо відслежують
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10.07.2022 10:11 Відповісти
Конфисковать лондонскую недвижимость Кучмы - там чуть ли не самый дорогой жилой дом в Лондоне и подарить Борису.
Зеленскому пора в ответ показать свою дружбу.
А уходить из политики - это поспешность, мало ли какие подляны ещё будет устраивать кремль - не расстраиваться же каждый раз.
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10.07.2022 10:31 Відповісти
ну почему сразу кучмы? можно медведчука или абрамовича.
или друга владимира
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10.07.2022 11:08 Відповісти
 
 