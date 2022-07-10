Після відставки Джонсон може піти з політики, - The Telegraph

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який оголосив про відставку, обмірковує вихід з політики на наступних виборах. Стверджують, що глава уряду сприйняв відставку понад 50 чиновників свого уряду "в печалі, а не в гніві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraph.

За інформацією газети, пан Джонсон не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.

Він думає, чи завершити політичну кар'єру на наступних виборах або наслідувати приклад попередниці Терезі Мей, яка після відходу з поста прем'єра продовжує працювати депутатом.

Ймовірно, Борис Джонсон повернеться до публіцистики і виступів з лекціями. Так, видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього біографії Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення пана Джонсона главою МЗС. Політик вже отримав аванс у розмірі близько 100 тисяч доларів.

Як зазначає The Telegraph, Борис Джонсон зіткнувся з житловою проблемою. Після відставки йому потрібно буде залишити резиденцію на Даунінг-стріт. Його власне житло здано в оренду.

Також читайте: "Дякую за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", - Джонсон - Зеленському