Взрывы слышны в Днепре и Кременчуге
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+37 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий15.07.2022 21:36
+31 spase boy
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Бережи пукан, ******, бо туди кадирка пляшку сувати буде
Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах....
Нету никакой политичной волі! Вся Zeкоманда работает против Украины. Или ты не в курсе? Ну, да, откуда тебе там в Италии об этом знать, ведь во всем мире кроме Украины Zеленский герой и "********** от Бога"...
- на вулиці вже десь годину як тривога, я сиджу за компом, бо робота сама себе не зробить;
- і тут просто за вікном бавовна - БАБАХ!!! 💥
- "ой та ну нахій, ой та ну нахій, нахій-нахій, ну його в хій", - наспівую собі під носа, оперативно переходячи у калідор... )))
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1548008220471414786 13 мин
Тобто,просто ЗАРАЗ ВІДБУВСЯ СТАМБУЛ-1;де секретними протоколами,особами,які не мають жодних КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, закріплено ТИХУ ЗДАЧУ ВОРОГУ НАШИХ ПОРТІВ .
Якщо це не так,то чекаємо від пана Президента ,не просто голослівних спросиувань цієї ЗРАДИ,а ДОКУМЕНТІВ,з підписами
Виходячі із кілткості випущених вслра та сьогодні ракет по містах України,саие так і повинно виглядати "Хлібне Перемир'я",вважають головамкагцелярії Поезидента України Єрмак та його бос *****?