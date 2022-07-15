РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9922 посетителя онлайн
Новости Война
28 639 70

Взрывы слышны в Днепре и Кременчуге

вибух

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Днепре и Кременчуге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

Днепр (4408) Кременчуг (350) обстрел (27036)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Х.уярят куда попало, підоры. Ничего, будет им ночью урок точности от Хаймарсов…
показать весь комментарий
15.07.2022 21:36
+31
Війну потрібно перенести на територію кацапії. Влаштувати вибухи в метро, на вокзалах, інших місцях....Коли загине декілька сотень кацапів, тоді вони почнуть задавати собі питання, а на хрена їм ця війна.
Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах....
показать весь комментарий
15.07.2022 22:04
+30
********** тебе террор не поможет, будем вас выбивать бандитов с территории Украины.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох же ж срав пес, перділи гуси... вибухи по всьому Дніпру, є прильоти. Два перехоплення було просто над нами.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:24 Ответить
бачив, на балконі стояв...
показать весь комментарий
15.07.2022 21:26 Ответить
Якого буя на балконі, в укриття треба йти!
показать весь комментарий
15.07.2022 21:56 Ответить
В *****...
Бережи пукан, ******, бо туди кадирка пляшку сувати буде
показать весь комментарий
15.07.2022 22:11 Ответить
Підтверджую...
показать весь комментарий
15.07.2022 22:48 Ответить
Не тринди, андрєйка
показать весь комментарий
15.07.2022 22:52 Ответить
розумнику, я до найближчого укриття добігти не встигну
показать весь комментарий
15.07.2022 22:07 Ответить
...і сповіщення про тривогу на телефон не прийшло, та й сирени не було чутно, там де я знаходився!
показать весь комментарий
15.07.2022 22:11 Ответить
Війну потрібно перенести на територію кацапії. Влаштувати вибухи в метро, на вокзалах, інших місцях....Коли загине декілька сотень кацапів, тоді вони почнуть задавати собі питання, а на хрена їм ця війна.
Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах....
показать весь комментарий
15.07.2022 22:04 Ответить
Таки да. Пора.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:11 Ответить
"Потрібно лише політична воля керівництва України."
Нету никакой политичной волі! Вся Zeкоманда работает против Украины. Или ты не в курсе? Ну, да, откуда тебе там в Италии об этом знать, ведь во всем мире кроме Украины Zеленский герой и "********** от Бога"...
показать весь комментарий
15.07.2022 22:13 Ответить
Що, теж собі патріотичне тату набив?
показать весь комментарий
15.07.2022 22:38 Ответить
Tak,tak. Otrymav povistku ta piyshov do **********. I tak 4 razy. Hero x 4.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:46 Ответить
Припіздент від рашки.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:08 Ответить
Нема сенса вбивати простих громадян. Є кремлівські старці, є кремлівські пропагандисти, є керівники і розробники зброї. У них у всіх є сім"ї , близькі , діти , онуки. Вони повинні постраждати від дій своїх близьких.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:21 Ответить
Манн Вельте, ви не нехтуйте безпекою. Нам потрібні постріли з цибулі та пекельні борошна для ************* кацапів.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:26 Ответить
Дякую Учора було якось так:
- на вулиці вже десь годину як тривога, я сиджу за компом, бо робота сама себе не зробить;
- і тут просто за вікном бавовна - БАБАХ!!! 💥
- "ой та ну нахій, ой та ну нахій, нахій-нахій, ну його в хій", - наспівую собі під носа, оперативно переходячи у калідор... )))
показать весь комментарий
16.07.2022 13:42 Ответить
Кременчук тоже дім охфіцерів є на бившій вулиці Членіна ..але приліти не там
показать весь комментарий
15.07.2022 21:24 Ответить
Той дім офіцерів вже років 20 як розважальний центр та ресторан.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:36 Ответить
у лаптеноних карти совжцькі
показать весь комментарий
15.07.2022 21:37 Ответить
то є місця скупчення людей
показать весь комментарий
15.07.2022 21:40 Ответить
Вінницький Дом Офіцерів теж офіцерів не бачив років 45 а то і більше.Я туди років 40 тому ходив на концерти "Аракс","Діалог" ,"Зємлянє"і концертні виступи Кашпіровського...
показать весь комментарий
15.07.2022 21:56 Ответить
кашпіровський допоміг?
показать весь комментарий
15.07.2022 22:31 Ответить
Краще сходив би на Леся Подеревлянського ...
показать весь комментарий
16.07.2022 06:29 Ответить
Только что Вова Путин прицельно поразил поле с бурьяном. Где -не скажу
показать весь комментарий
15.07.2022 21:25 Ответить
. Ну хоч не цвинтар , чи не сільський туалет .
показать весь комментарий
15.07.2022 21:48 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1548008220471414786 13 мин

Тобто,просто ЗАРАЗ ВІДБУВСЯ СТАМБУЛ-1;де секретними протоколами,особами,які не мають жодних КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, закріплено ТИХУ ЗДАЧУ ВОРОГУ НАШИХ ПОРТІВ .
Якщо це не так,то чекаємо від пана Президента ,не просто голослівних спросиувань цієї ЗРАДИ,а ДОКУМЕНТІВ,з підписами

Виходячі із кілткості випущених вслра та сьогодні ракет по містах України,саие так і повинно виглядати "Хлібне Перемир'я",вважають головамкагцелярії Поезидента України Єрмак та його бос *****?
показать весь комментарий
15.07.2022 21:30 Ответить
Якщо Зескот підпише "хлібне перемирья" то про звільнення Херсону і півдня можна забути.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:24 Ответить
У Дніпрі два бабахи десь у небі наче ... сирена не працювала, хоча коли летить повз міста завжди виє як шалена ... сумно та смішно разом
показать весь комментарий
15.07.2022 21:32 Ответить
зато на хуторах млять в три хатини по чотири сирени виють на весь час тривоги...
показать весь комментарий
15.07.2022 21:47 Ответить
Не зовсім в небі....
показать весь комментарий
15.07.2022 22:28 Ответить
Была сирена в Днепре в 19.50, два взрыва, а в 21.27 отбой, и на телефон сообщение приходило.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:18 Ответить
главное зерно экспортировать а там трава не расти
показать весь комментарий
15.07.2022 21:33 Ответить
100% а то негры в африке голодные. И Зескот не говорит что они собрались на следующей неделе подписывать
показать весь комментарий
15.07.2022 21:36 Ответить
главное что бы негры были сытые и хорошо росли елдаки,которыми они будут трахать европейцев
показать весь комментарий
15.07.2022 21:47 Ответить
Таке враження складається, що Захід хоче щоб в нас знищили ПРОСТО все крім Сільского господарства, нічого іншого від нас не треба...
показать весь комментарий
15.07.2022 21:38 Ответить
зерно заберуть і нах пошлють..((
показать весь комментарий
15.07.2022 21:48 Ответить
Ну шо ти таке несеш дурне??? Дали такої зброї -- навчили... ну не зайобуй "заходом"! Ми не впевнені в президенті, єдина надія на той "захід" не ***** вже на нього -- ди я к єрмачина
показать весь комментарий
15.07.2022 21:49 Ответить
Х.уярят куда попало, підоры. Ничего, будет им ночью урок точности от Хаймарсов…
показать весь комментарий
15.07.2022 21:36 Ответить
********** тебе террор не поможет, будем вас выбивать бандитов с территории Украины.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:38 Ответить
Больше гавкайте, что зброю завезли! Идиоты...
показать весь комментарий
15.07.2022 21:43 Ответить
Їм на те - пох .. . Вони луплять не по скупченнях зброї . Вони тероризують населення ,, це їхня головна мета .
показать весь комментарий
15.07.2022 21:53 Ответить
дим був там
показать весь комментарий
15.07.2022 21:52 Ответить
Благодарность путлера за ослабление санкций.
показать весь комментарий
15.07.2022 21:51 Ответить
по виннице ударили ответки небыло .... можно дальше продолжать....резников говорил что по територии РФ бить не будлем .. потому что РФ это святая земля
показать весь комментарий
15.07.2022 21:56 Ответить
Это просто вверх цинизма от западных партнёров
показать весь комментарий
15.07.2022 21:58 Ответить
Да нет, это всё исходит от зе команды, нежели вам это не понятно, - "надо просто не стрелять"!
показать весь комментарий
15.07.2022 23:31 Ответить
ясен ***,там "Сватов" смотрят
показать весь комментарий
15.07.2022 23:05 Ответить
Кременчук ПВО ЗСУ респект ..цєлі небилі достігнути
показать весь комментарий
15.07.2022 21:59 Ответить
та не бомбят и б церковь..когда то пво было вокруг днепра но дохлый крвычук порезал на метал а чукма отдал ракеты скущбмуком на пару и порезал бомбардировщики ту... а мы хлебаем..
показать весь комментарий
15.07.2022 22:21 Ответить
Цена жизни на весах не возможно оценить , потерю городов , больниц ,мирных жителей , детей стариков . Мы по посадкам в поисках тварей бурятских , сепаров не мытых . истребляем эту мразь...А эта мразь ракетки по нашим городам херачит , пора **** куярить тварь бумерангом... Мы как кролики в клетке не знаем когда упадет молоток на голову ,не знаем..... ***** дело. Санкции можно в жопу засунуть . в месте с пакетами.......Все не описать . вопросов море ответов ноль..
показать весь комментарий
15.07.2022 22:20 Ответить
толку если в телеге пупельон видео уже..орчины прилеты..
показать весь комментарий
15.07.2022 22:20 Ответить
Горите в аду рашистские ублюдки
показать весь комментарий
15.07.2022 22:23 Ответить
Вы ***** там мазохисты в Украине . Фау 2 стоит копейки , летит далеко но без точности . Приклейте смартфон , появится точность . Прототип стоит в Днепре , называется R-9 , возле облисполкома , как памятник . Такой херни можно наклепать в каждом дворе . И пуляйте пачками залп из 20- 30 ракет хер собьют , что то долетит . И не благодарите Главное желание
показать весь комментарий
15.07.2022 22:51 Ответить
"грязную" атомную бимбу могли бы за пару месяцев уже сделать, все технологии остались
показать весь комментарий
15.07.2022 23:09 Ответить
Нам Купол треба, а не Фау. Євреї не хочуть дати. А от *********** орки могилу цадіка Нахмана в Умані, нікуди вам буде їздити. То краще одумайтесь поки не розбомбили.
показать весь комментарий
15.07.2022 23:20 Ответить
Vot bi xoroso imet bi Patriot sistemi.Kolomojski mog bi kupit iz tex deneg sto s privatbanka vzial.Vot Patriot bi sbyli vse raketi,oni daze jadernyje raketi sbyli bi tak, sto vybuxa nebylo.Patriot oni streliajet na skvoz kak strela
показать весь комментарий
15.07.2022 22:52 Ответить
ска нет слов
показать весь комментарий
15.07.2022 22:55 Ответить
а з іншого боку, реально, люди гуляють всім пох на сирену, алкоголь продають до одинадцятої в одному магазині офіційно, під ним цілий тераріум хіпстерів гопників мажорів, як під п'яною вишнею у Львові чи наливайкою Борісова у Києві, бухають ********* тусуються, Спартс правильно все сказала. Усвідомлюють тільки ті хто на фронті. Всі інші ( не беру до уваги адекватних людей ) спостерігають шоу зелений кальмар, чи як там його. Тому сподівання тільки на ЗСУ, а потім розберемось
показать весь комментарий
15.07.2022 23:04 Ответить
по юмз если орки лупят - это уже от бессилия - раньше не пытались, хотя могли бы, думаю, надеялись захватить и сохранить уцелевшим, для себя, поняли, что не смогут и уничтожают, хотя, слышал, что там в основном всё под землёй и те ракеты особо вреда производству не несут, имхо
показать весь комментарий
15.07.2022 23:17 Ответить
 
 