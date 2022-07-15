Вибухи чули у Дніпрі і Кременчуці

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Дніпрі і Кременчуці.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом", - повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін

"Не виходимо з укриттів", - написав у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов.

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