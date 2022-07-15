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Новини Війна
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Окупанти випустили три ракети по Одещині, одну збила ППО, - ОВА

ракета,обстріл

Російські окупанти випустили три ракети по території Одеської області. Одну ракету збили силами ППО.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає.

Також читайте: Минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (28357) Одеська область (3190)


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Топ коментарі
+10
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 20:14
+9
Як я і казала, що наступна Одеса.

Боже! Бережи перлину біля моря! 🙏
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15.07.2022 20:16
+8
с...ки
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15.07.2022 20:11
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с...ки
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15.07.2022 20:11 Відповісти
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 20:14 Відповісти
******* кацапские твари млять каждые час тревога - сирены воют по сорок минут аж стёкла дрожат ...(((
З.Ы. нах по сорок минут сирены крутить млять ..или это так надо ?
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15.07.2022 20:14 Відповісти
Як я і казала, що наступна Одеса.

Боже! Бережи перлину біля моря! 🙏
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15.07.2022 20:16 Відповісти
У цих умовах будь-яке місто під обстрілами кацапських ракет можна вважати наступним.
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15.07.2022 20:24 Відповісти
Не совсем так.
Побережье в приоритете.
И выход к Приднестровью.
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15.07.2022 20:33 Відповісти
В мене нема такої впевненості
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15.07.2022 22:02 Відповісти
Кто-то сигнал "воздушная тревога" слышал?
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15.07.2022 20:18 Відповісти
хдє?
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15.07.2022 20:29 Відповісти
зато зерно неграм повезем...............а через коридор и Одессу захватят.
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15.07.2022 20:27 Відповісти
Самі кацапів впустимо, самі Одесу їм і віддамо
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15.07.2022 22:04 Відповісти
33% efficiency is not good at all. Need Iron Dome ASAP!
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15.07.2022 20:27 Відповісти
Прийшов час, прихильникам Московії ховати пам'ятник Катерині ІІ в бомбосховище, або куди подалі в Рашку Федерашку від ракет визволителя.
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16.07.2022 06:36 Відповісти
 
 