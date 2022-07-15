Окупанти випустили три ракети по Одещині, одну збила ППО, - ОВА
Російські окупанти випустили три ракети по території Одеської області. Одну ракету збили силами ППО.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалих немає.
Топ коментарі
+10 stavr
показати весь коментар15.07.2022 20:14
+9 irenka ko
показати весь коментар15.07.2022 20:16
+8 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар15.07.2022 20:11
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З.Ы. нах по сорок минут сирены крутить млять ..или это так надо ?
Боже! Бережи перлину біля моря! 🙏
Побережье в приоритете.
И выход к Приднестровью.