Оккупанты выпустили три ракеты по Одесщине, одну сбила ПВО, - ОВА
Российские оккупанты выпустили три ракеты по территории Одесской области. Одну ракету сбили силами ПВО.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавших нет.
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+10 stavr
показать весь комментарий15.07.2022 20:14
+9 irenka ko
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+8 Юрій Петрович #301281
показать весь комментарий15.07.2022 20:11
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З.Ы. нах по сорок минут сирены крутить млять ..или это так надо ?
Боже! Бережи перлину біля моря! 🙏
Побережье в приоритете.
И выход к Приднестровью.