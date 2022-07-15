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Новости Война
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Оккупанты выпустили три ракеты по Одесщине, одну сбила ПВО, - ОВА

ракета,обстріл

Российские оккупанты выпустили три ракеты по территории Одесской области. Одну ракету сбили силами ПВО.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших нет.

Читайте также: Прошлой ночью враг нанес ракетный удар по Одесщине. Разрушено здание свинофермы, - ОК "Південь"

Автор: 

обстрел (27036) Одесская область (3552)


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Топ комментарии
+10
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 20:14
+9
Як я і казала, що наступна Одеса.

Боже! Бережи перлину біля моря! 🙏
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15.07.2022 20:16
+8
с...ки
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15.07.2022 20:11
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с...ки
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15.07.2022 20:11 Ответить
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 20:14 Ответить
******* кацапские твари млять каждые час тревога - сирены воют по сорок минут аж стёкла дрожат ...(((
З.Ы. нах по сорок минут сирены крутить млять ..или это так надо ?
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15.07.2022 20:14 Ответить
Як я і казала, що наступна Одеса.

Боже! Бережи перлину біля моря! 🙏
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15.07.2022 20:16 Ответить
У цих умовах будь-яке місто під обстрілами кацапських ракет можна вважати наступним.
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15.07.2022 20:24 Ответить
Не совсем так.
Побережье в приоритете.
И выход к Приднестровью.
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15.07.2022 20:33 Ответить
В мене нема такої впевненості
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15.07.2022 22:02 Ответить
Кто-то сигнал "воздушная тревога" слышал?
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15.07.2022 20:18 Ответить
хдє?
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15.07.2022 20:29 Ответить
зато зерно неграм повезем...............а через коридор и Одессу захватят.
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15.07.2022 20:27 Ответить
Самі кацапів впустимо, самі Одесу їм і віддамо
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15.07.2022 22:04 Ответить
33% efficiency is not good at all. Need Iron Dome ASAP!
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15.07.2022 20:27 Ответить
Прийшов час, прихильникам Московії ховати пам'ятник Катерині ІІ в бомбосховище, або куди подалі в Рашку Федерашку від ракет визволителя.
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16.07.2022 06:36 Ответить
 
 