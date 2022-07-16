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Пекин продает россиянам необходимые для войны товары, - WSJ

путін,сі,цзіньпін

С начала полномасштабного вторжения китайский экспорт в Россию значительно возрос. Китай, несмотря на свои заявления о нейтральности, продает России товары, необходимые ей для продолжения войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Данные китайской таможни указывают на то, что за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из КНР в Россию выросли более чем вдвое - до примерно $50 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительно возрос экспорт печатных плат, а экспорт оксида алюминия в 400 раз превысил показатели в прошлом году.

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По данным изданиям, многие китайские продавцы техники продолжают вести дела с РФ. Это не нравится США, которые внесли 5 китайских электронных компаний в черный список за помощь оборонной промышленности РФ как до, так и после вторжения в Украину.

Чипами с Россией торгуют как небольшие частные компании, так и государственные предприятия.

Китайские официальные лица заявляют, что страна не продает оружие России. И общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно упал, поскольку многие китайские компании опасаются санкций со стороны США.

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Поддержка Китая критически важна для Москвы, - отмечает WSJ. На фоне сокращения Европой потребления российских энергоносителей президент РФ Путин отметил важность продажи энергии Китаю и другим странам Азии.

Китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно подтверждал поддержку Пекином России, заявляя, что между двумя странами существует "безграничная дружба".

Китай (2949) россия (95454) торговля (952)


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Топ комментарии
+18
Смотрел недавно видео из Китая где маленькая 10 летняя девочка живя с бабушкой в каком-то китайском селе, пашет поля, таскает на себе по 50 кг картошки, вообщем жизнь у нее тяжелая в нищете. И так там многие существуют. Это я к тому что китай такая же первая экономика мира, как и рашко-армия - вторая в мире по силе. Из китайцев хорошо живут партийная свора и окружение винни пуха, остальные как рабы.
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16.07.2022 10:35
+10
Китайські імперії вже неодноразово самознищувалися, з-за примітивної жадібності і ненаситності еліт
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16.07.2022 10:39
+8
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16.07.2022 10:48
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16.07.2022 10:31 Ответить
можно продать контроллеры, но придется открывать для следующей продажи другую компанию - вторичные санкции. Так что это не спасет кацапский ВПК.
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16.07.2022 10:34 Ответить
Смотрел недавно видео из Китая где маленькая 10 летняя девочка живя с бабушкой в каком-то китайском селе, пашет поля, таскает на себе по 50 кг картошки, вообщем жизнь у нее тяжелая в нищете. И так там многие существуют. Это я к тому что китай такая же первая экономика мира, как и рашко-армия - вторая в мире по силе. Из китайцев хорошо живут партийная свора и окружение винни пуха, остальные как рабы.
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16.07.2022 10:35 Ответить
Можно видео показать, на котором зеленский президентом будет, и что?)))
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16.07.2022 10:42 Ответить
Китайські імперії вже неодноразово самознищувалися, з-за примітивної жадібності і ненаситності еліт
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16.07.2022 10:39 Ответить
А шо тут мудрить, ці дві імперії хочуть володіти усім світом. Спочатку напустили на всі країни коронавірус, тепер війною вирішили справу закінчити.
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16.07.2022 10:43 Ответить
***** всєх стран, об'єдіняйтєсь

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16.07.2022 10:43 Ответить
Кто бы сомневался
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16.07.2022 10:44 Ответить
То коли Захід введе жорсткі санкції щодо КНР?
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16.07.2022 10:45 Ответить
даже если и введет, то "эффект будет не сразу, понадобятся годы..."
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16.07.2022 10:49 Ответить
Потрібно дуже багато розуму й обережності. Спочатку кваліфіктвано вирішити питання з "гранічними" умовами Китай,Індія
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16.07.2022 10:49 Ответить
У *** Ки.
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16.07.2022 10:46 Ответить
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16.07.2022 10:48 Ответить
😁💯
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16.07.2022 10:50 Ответить
Китайські вбивці.
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16.07.2022 10:49 Ответить
США покупает у России удобрения.
На эти деньги Россия покупает у Китая товары необходимые для войны.
WSJ

Эта новость из параллельной реальности.
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16.07.2022 10:51 Ответить
Рашка оружие покупает на нефтегазовые деньги. Остальной экспорт(Сх продукция,удобрения и тд-это копейки по сравнению с нефтегазом. А От Нефтегаза Запад отказаться не моет и не будет. Зато Запад может предоставить Украине дальнобойные точные ракеты и дальнобойное ПВО а так-же ф16-как лучший и дешевый способ борьбы с крылатыми оакетами-но Запад почему-то не спешит этого делать. Всего-лишь 10 Химарсов-уже изменили ситуацию на фронте. А что было-бы если-бы Запад дар нормальное количество того оружия которого я указал и которого у Запада есть в Избытке(например ф16 у США несколько ТЫСЯЧ-пусть нам дадут хотябы 30 штук!
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16.07.2022 11:07 Ответить
Отказаться от российского газа физически Запад очень даже может, а вот экономически нет.
Не надо обожествлять тех, кто этого недостоин.

Нужно понять - Запад действует исключительно в своих интересах. И в тех случаях, когда эти интересы пересекаются с украинскими, является большим заблуждением думать, что что-то делается специально для Украины.
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16.07.2022 11:17 Ответить
Війна насамперед це гроші і багатьох не хвилює, що гинуть люди. Бридко, що вони продають чіпи до високоточної зброї.
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16.07.2022 10:53 Ответить
На какие деньги русские покупают эти чипы ?
Может на те деньги, в том числе, которые получают за газ от друзив Украины.
Это не бридко или это другое ?!
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16.07.2022 11:03 Ответить
Якщо допомагає китай і іран надасть безпілотники, то ця війна ніколи не закінчиться(
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16.07.2022 10:55 Ответить
кстати да, и там ну будет никих "шольцов", "саммитов-солидарности". Будут давать тысячами
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16.07.2022 10:59 Ответить
залишилось китайозам ще визнати на дипломатичному рівні лднр та касапським Крим
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16.07.2022 10:56 Ответить
Бойкот товарів з китаю.
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16.07.2022 10:59 Ответить
что-то последние года Китай превращается в мировое зло... то чумка-ковидная по миру от них пошла косить миллионы...то теперь дровишки в военный костер, полыхающий у нас...
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16.07.2022 11:01 Ответить
Так один нарот же
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16.07.2022 11:02 Ответить
до чого ці стогони-- треба іх один раз гарно вдарити шоб вони поняли шо ім тут не раді
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16.07.2022 11:03 Ответить
Якщо вже пішло таке діло, то людству потрібно саме зараз вирішили питання країн-паразитів.
Орда, Китай, СевКорея, Турція.
Іншого часу може не бути.
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16.07.2022 11:05 Ответить
Нужно отказываться от товаров из Китая. Страны спонсора террористов.
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16.07.2022 11:48 Ответить
Только сейчас узнал, почему американское издание так возмущено: оказывается торговля, в данном случае, идёт за рубли - вот и всё, точка.
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16.07.2022 14:26 Ответить
 
 