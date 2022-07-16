Пекин продает россиянам необходимые для войны товары, - WSJ

С начала полномасштабного вторжения китайский экспорт в Россию значительно возрос. Китай, несмотря на свои заявления о нейтральности, продает России товары, необходимые ей для продолжения войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Данные китайской таможни указывают на то, что за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из КНР в Россию выросли более чем вдвое - до примерно $50 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительно возрос экспорт печатных плат, а экспорт оксида алюминия в 400 раз превысил показатели в прошлом году.

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По данным изданиям, многие китайские продавцы техники продолжают вести дела с РФ. Это не нравится США, которые внесли 5 китайских электронных компаний в черный список за помощь оборонной промышленности РФ как до, так и после вторжения в Украину.

Чипами с Россией торгуют как небольшие частные компании, так и государственные предприятия.

Китайские официальные лица заявляют, что страна не продает оружие России. И общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно упал, поскольку многие китайские компании опасаются санкций со стороны США.

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Поддержка Китая критически важна для Москвы, - отмечает WSJ. На фоне сокращения Европой потребления российских энергоносителей президент РФ Путин отметил важность продажи энергии Китаю и другим странам Азии.

Китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно подтверждал поддержку Пекином России, заявляя, что между двумя странами существует "безграничная дружба".