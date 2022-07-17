ВСУ нанесли удары по оккупантам из РСЗО в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

Российские пропагандистские ресурсы сообщают, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по реактивным системам залпового огня HIMARS по военным объектам в оккупированном городе Алчевск в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на российские ресурсы.

Пропагандисты отмечают, что "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)".