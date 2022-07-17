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ВСУ нанесли удары по оккупантам из РСЗО в оккупированном Алчевске. ВИДЕО

Российские пропагандистские ресурсы сообщают, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по реактивным системам залпового огня HIMARS по военным объектам в оккупированном городе Алчевск в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на российские ресурсы.

Пропагандисты отмечают, что "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)".

В окупованому Алчевську потужна "бавовна", вибухають "мінеральні добрива" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H9RvRpPYr0

— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) July 16, 2022

Алчевск (72) обстрел (27057)


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Топ комментарии
+29
Нормально гівнюкам прилетіло. Відтепер у свиномордих нема поняття "тил", де можна перепочити і розслабитися. Постійний смертельний стрес - це найменше, на що вони заслуговують, поки живі.
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17.07.2022 02:02
+16
Зачем им столько селитры?
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17.07.2022 01:59
+7
Перестаньте Домбить Бамбас!
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17.07.2022 07:07
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Зачем им столько селитры?
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17.07.2022 01:59 Ответить
пьют же
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17.07.2022 02:02 Ответить
І курять в заборонених місцях.....
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17.07.2022 09:11 Ответить
Агрономи -хіміки мабуть
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17.07.2022 05:40 Ответить
Селітра змішана з кацапом вибузає- чорний порох. Суміш запакована в трубу з отворлм- ракетний двигун! Якщо додати вилетіли оченята- Х 101
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17.07.2022 09:47 Ответить
Амінь!
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17.07.2022 02:00 Ответить
Нормально гівнюкам прилетіло. Відтепер у свиномордих нема поняття "тил", де можна перепочити і розслабитися. Постійний смертельний стрес - це найменше, на що вони заслуговують, поки живі.
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17.07.2022 02:02 Ответить
Не понимаю рашистов, почему не написали про отрицательно сбитые ракеты?
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17.07.2022 02:26 Ответить
оперативненько написали про найгарячішу новину вечора,із запізненням в 5 годин.
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17.07.2022 02:32 Ответить
Горить земля під ногами окупанта! І це ми ще толком нічого не починали.
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17.07.2022 06:18 Ответить
Перестаньте Домбить Бамбас!
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17.07.2022 07:07 Ответить
Успокойтесь, мы ещё и не начинали
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17.07.2022 09:38 Ответить
Уничтожаются мировые запасы селитры!
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17.07.2022 12:49 Ответить
 
 