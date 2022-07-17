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ЗСУ завдали ударів по окупантах із РСЗВ в окупованому Алчевську. ВIДЕО

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Збройні Сили України завдали удару з реактивних систем залпового вогню HIMARS по військових об'єктах в окупованому місті Алчевськ у Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на російські ресурси. 

Пропагандисти відзначають, що"З боку збройних формувань України зафіксовано обстріл: 21:30 по н.п. Алчевськ із застосуванням РСЗВ HIMARS (2 ракети)".

В окупованому Алчевську потужна "бавовна", вибухають "мінеральні добрива" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H9RvRpPYr0

— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) July 16, 2022

Автор: 

Алчевськ (44) обстріл (28365)


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Топ коментарі
+29
Нормально гівнюкам прилетіло. Відтепер у свиномордих нема поняття "тил", де можна перепочити і розслабитися. Постійний смертельний стрес - це найменше, на що вони заслуговують, поки живі.
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17.07.2022 02:02
+16
Зачем им столько селитры?
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17.07.2022 01:59
+7
Перестаньте Домбить Бамбас!
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17.07.2022 07:07
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Зачем им столько селитры?
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17.07.2022 01:59 Відповісти
пьют же
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17.07.2022 02:02 Відповісти
І курять в заборонених місцях.....
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17.07.2022 09:11 Відповісти
Агрономи -хіміки мабуть
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17.07.2022 05:40 Відповісти
Селітра змішана з кацапом вибузає- чорний порох. Суміш запакована в трубу з отворлм- ракетний двигун! Якщо додати вилетіли оченята- Х 101
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17.07.2022 09:47 Відповісти
Амінь!
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17.07.2022 02:00 Відповісти
Нормально гівнюкам прилетіло. Відтепер у свиномордих нема поняття "тил", де можна перепочити і розслабитися. Постійний смертельний стрес - це найменше, на що вони заслуговують, поки живі.
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17.07.2022 02:02 Відповісти
Не понимаю рашистов, почему не написали про отрицательно сбитые ракеты?
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17.07.2022 02:26 Відповісти
оперативненько написали про найгарячішу новину вечора,із запізненням в 5 годин.
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17.07.2022 02:32 Відповісти
Горить земля під ногами окупанта! І це ми ще толком нічого не починали.
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17.07.2022 06:18 Відповісти
Перестаньте Домбить Бамбас!
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17.07.2022 07:07 Відповісти
Успокойтесь, мы ещё и не начинали
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17.07.2022 09:38 Відповісти
Уничтожаются мировые запасы селитры!
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17.07.2022 12:49 Відповісти
 
 