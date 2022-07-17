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ЗСУ завдали ударів по окупантах із РСЗВ в окупованому Алчевську. ВIДЕО
Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Збройні Сили України завдали удару з реактивних систем залпового вогню HIMARS по військових об'єктах в окупованому місті Алчевськ у Луганській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на російські ресурси.
Пропагандисти відзначають, що"З боку збройних формувань України зафіксовано обстріл: 21:30 по н.п. Алчевськ із застосуванням РСЗВ HIMARS (2 ракети)".
В окупованому Алчевську потужна "бавовна", вибухають "мінеральні добрива" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H9RvRpPYr0— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) July 16, 2022
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