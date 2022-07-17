ЗСУ завдали ударів по окупантах із РСЗВ в окупованому Алчевську. ВIДЕО

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Збройні Сили України завдали удару з реактивних систем залпового вогню HIMARS по військових об'єктах в окупованому місті Алчевськ у Луганській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на російські ресурси.

Пропагандисти відзначають, що"З боку збройних формувань України зафіксовано обстріл: 21:30 по н.п. Алчевськ із застосуванням РСЗВ HIMARS (2 ракети)".