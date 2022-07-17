Законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ответственность за нарушение комендантского часа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Целью проекта закона №7553 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения" является устранение реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, повышение обороноспособности, а также обеспечение общественного порядка во время действия военного положения.

Авторы аргументируют необходимость принятия законопроекта тем, что до 24 февраля 2022 года режим комендантского часа в условиях военного положения не вводился на территории Украины, поэтому в действующем законодательстве отсутствует ответственность за нарушение соответствующих ограничений.

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