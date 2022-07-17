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Законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години зареєстровано в Раді

година,комендантська

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Метою проєкту закону №7553 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану" є усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану.

Автори аргументують необхідність ухвалення законопроєкту тим, що до 24 лютого 2022 року режим комендантської години в умовах воєнного стану не запроваджувався на території України, тож у чинному законодавстві відсутня відповідальність за порушення відповідних обмежень.

Читайте: Біля кордону з Білоруссю посилили боротьбу з диверсантами. Обговорюється запровадження відповідальності за порушення комендантської години, - Монастирський

Автор: 

ВР (14967) законопроєкт (3589) комендантська година (264)


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Топ коментарі
+9
А що робити, якщо, наприклад, потяг прибуває після комендантської години? Сидіти до утра на вокзалі? А якщо діти, інваліди, літні люди. Або їхав на машині і не вспів доїхати до міста. У полі ночувати? Або у місці транспорт запізнився.
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17.07.2022 11:44
+8
Геть з України, Єрмак нєкрасівий"
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17.07.2022 11:41
+7
Курва, ви військові суди відновіть, а то судді які займаються розлученням та поділом майна фізосіб, вимушені будуть займатись військовими та їхніми діями під час війни
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17.07.2022 11:40
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Ичо, повестки теперь раздавать не будут?
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17.07.2022 11:38 Відповісти
Не будуть. Тепер одразу забиратимуть до війська.
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17.07.2022 12:21 Відповісти
А ти петляєш від повістки? Ну, правда, взірець є. А прутнем на піаніно теж вчишся?
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17.07.2022 12:52 Відповісти
Курва, ви військові суди відновіть, а то судді які займаються розлученням та поділом майна фізосіб, вимушені будуть займатись військовими та їхніми діями під час війни
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17.07.2022 11:40 Відповісти
Геть з України, Єрмак нєкрасівий"
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17.07.2022 11:41 Відповісти
А що робити, якщо, наприклад, потяг прибуває після комендантської години? Сидіти до утра на вокзалі? А якщо діти, інваліди, літні люди. Або їхав на машині і не вспів доїхати до міста. У полі ночувати? Або у місці транспорт запізнився.
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17.07.2022 11:44 Відповісти
Поважна причина
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17.07.2022 11:54 Відповісти
Усі наведені випадки розуміються і я думаю, що за таке ніяких покарань не буде. А от їхати із клубу посеред ночі на авто чи на мотоциклі, чи напідпитку "від кума, бо трохи засиділися до 3 ночі", або замість пояснень про запізнення поїзду і відмовою показати документи та те що у валізі-за таке покарання потрібне, чи не так ?
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17.07.2022 11:56 Відповісти
А яке це має відношення до військового стану!! Чи в мирний час носити наркоту можливо ??))
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17.07.2022 12:01 Відповісти
Таке, що під час війни посилилася робота дрг. І посеред ночі простіше виконувати злочинні дії, бо свідків на вулицях нема, як вдень.
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17.07.2022 12:05 Відповісти
Это патамушта комендантский час. Ещё меньше людей, ещё проще стало!

Дыбилы, *ля (с)
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17.07.2022 12:46 Відповісти
А не спадало на думку-чому, наприклад, військові здійснюють основні переміщення важкої техніки вночі та чому максимальна інтенсивність обстрілів здійснюється також вночі ? Чому і комендантська година вводиться також вночі ? Всі ж "дыбилы", один ти розумний.
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17.07.2022 13:31 Відповісти
Может быть стоит вводить комендантский час там, где военная техника перемещается. Не?

Ну и кто тут у нас дебил?
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17.07.2022 13:50 Відповісти
Про військову техніку-це приклад (і так і написано), чому це краще робити вночі. Якщо ніяких аналогій з нічною комендантською годиною не виникає-ну що ж тут поробиш. І дивний збіг-більшість громадян з розумінням ставляться до комендантської години, а деякі недебіли чомусь обурюються. Так само, як багато місцевих псевдо патріотів обурювалося, чого при перетині областей вони мають отримувати реєстрацію у військоматі. "А вдруг мне там незаконно повестку выдадут ?"
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17.07.2022 14:14 Відповісти
А те що багато людей до ночі працюють, а транспорт о 22-00 вже не працює?
От вимушений ти працювати, а виїхати з об'єкту вже нема змоги - бо транспорт не ходить, таксі не ходять, взагалі нічого.
Ці всі "комендантські години" - це хіба для прифронтової зони. Коли ворожі ДРГ весь час до вас можуть заскочити і т.д.
Для решти країни це лише заважає людям.
А ті, хто тусить по клубах - вони по ним і далі будуть тусити всю ніч. От і все.
І зрештою, тусять - то хай і тусять. Такі люди завжди були й будуть. А виловлювати їх і вручати повістки, чи штрафи виписувати - це совок. Толку з таких в Армії - нуль все одно. Вони нічого нормально не будуть робити.
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17.07.2022 12:31 Відповісти
Виписуєш спецперепустку і катаєшся без проблем на роботу. А ось нічні гуляння у тилу під час війни - це ****** дніщє.
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17.07.2022 12:54 Відповісти
Для тих, хто працює до пізна, мають бути спецперепустки і розвіз додому транспортом підприємства.
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17.07.2022 12:58 Відповісти
Ну да, этаж лехче простого: пойти туда не знаю куда выписать пропуск и заниматься диверсиями с чистой совестью.

Рука лецо, блджад.
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17.07.2022 13:05 Відповісти
Спецперепустки виписуються тим, кому вони дійсно потрібні. А відсутність дозвільних документів як раз і допомагають виловлювати диверсантів. "Рука лецо".
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17.07.2022 14:02 Відповісти
Показуєш квиток - і до тобі нічого не буде. Навіть якщо випишуть повістку в суд за адмін правопорушення, то ти легко доведеш судді, що пересувався з поважної причини.
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17.07.2022 12:52 Відповісти
у меня была ситуация в марте. поехал вечером в госпиталь в другой конец города проведать раненного друга. приехал к нему в 18.00. комендатский час объявляют с 20.00. около 19.00 вышел из госпиталя сесть на маршрутку. а в это время в моем городе и так транспорт паршиво ходит, так еще и воздушную тревогу объявили. транспорт встал. я простоял минут 40 и пошел пешком. а пилить километров 6-7. в городе выключили уличное освещение, плюс давно не выходил в город и не знал что натыкали блокпостов. иду себе по темной улице, и тут свет в глаза, крики, ругань. оказалось посреди улицы блокпост. положили меня без разбору лицом в пол. вызвали ментов. те начали думать что делать дальше. повезли в сбу. там конторские меня два часа мурыжили, не диверсант ли я. пробивали документы. а потом отпустили. ОТПУСТИЛИ! В 24.00. В КОМЕНДАНТСКОЕ ВРЕМЯ! КОГДА УЖЕ ВООБЩЕ НИКАКОЙ ТРАНСПОРТ НЕ ХОДИТ! и попилил я снова пешком домой по городу в комендантское время. но на второй раз слава богу обошлось. а теперь они еще хотят за это и ответственность сделать? дебилизм в нашей стране не победим.
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17.07.2022 13:09 Відповісти
Заради відвідувань пораненого друга можна було б замовити таксі для повернення назад, якщо розумів, що комендантська година діє з 20 і час піджимає.
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17.07.2022 13:59 Відповісти
Тому я і написав-"заради відвідування пораненого друга". Не думаю, що один раз для пораненого друга не знайшлося б 200-300 гривень. Навіть якщо для цього прийшлося би заощадити на купівлі м'яса для їжи, наприклад, якщо вже геть останні гроші. Друг-важніше. Іншого разу його можна було б відвідувати не перед комендантською годиною, а до обіду, наприклад. Це ж-не щодня на таксі за хлібом їздити.
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17.07.2022 14:50 Відповісти
так проблема в том, что воздушную тревогу объявили. служба такси отказалась прислать машину
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17.07.2022 19:57 Відповісти
Давно пора. А то за курение на остановке штраф, а за то что шаришся во время комендантского часа "ай яй яй, не делай так больше"
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17.07.2022 11:46 Відповісти
Кстате интересует вопрос: а на юха оно вообще нужно? Ну вот в Киеве например. Чтоб с 23 до 5 можно было с открытым окном возле трассы дрыхнуть, ну вот как я?

Вот чтобы что?
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17.07.2022 11:48 Відповісти
А що тобі в Києві вночі робити?Дня мало було?
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17.07.2022 11:57 Відповісти
Я спросил напуркуа. Ваш ответ "а шоб було" меня не устраивает.
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17.07.2022 12:18 Відповісти
Такой вопрос может задать пятилетний ребенок, а если взрослый мужик непонимает почему это делается в стране где война, то что-то в нем не так.
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17.07.2022 12:30 Відповісти
Ну так давай, просвещай. Ато я так понимаю что сводится всётаки к тому "Щоб було"

Тоесь граждан надо кошмарить чтоб не расслаблялись.
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17.07.2022 12:34 Відповісти
Живу біля інституту хімії, Київ.
Тут і до війни був розсадник довбойобів, стріляли щотижня. Зараз же - гульбенять майже щоночі, п'яні воплі, матюки, бахкають петардами і салютами. По вулиці шатаються купи людей після 23:00, п'яні, нервові, волають, б'ються, дойобуються до всіх кого побачать.
Що цікаво і показово - це відбувається хронічно на відстані 100 метрів від поліцейської дільниці №4 Дніпровського УП ГУНП. Реакції від "провоохоронців", як ви розумієте, нема (і не буде). На дзвінки копам ніхто, звичайно ж, не відповідає.
Пару днів назад два наркаша і наркашка півгодини лобом билися в ворота поліцейської дільниці, потім обісцяли ворота і пішли геть, волаючи "мусаааарааааааа ідітєєє наааааах", реакції знову ж таки ніякої.
Мораль... яка тут може буть мораль?
Якщо вам не хочеться сидіти дома в комендантську годину, то не сидіть. У нас же найпрекрасніша, найгуманніша країна в світі, ми максимально лояльні до порушників закону, навіть в стані війни ми не здатні забезпечити законність навіть в столиці. Можете собі уявити що відбувається на периферії....
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17.07.2022 12:52 Відповісти
Я спросил ИЧО насчёт комендантского часа? Ответа не поступило. Мне не интересно, как там себя чувствуют ночные алкаши и другие наркоманы (с которыми менты итак должны работать), меня интересует почему нормальному человеку запрещено появляться на улице с 23 до 5 (а были же и запреты более суток, но в то время можно было както понять)

итак, повтор вопроса: вот чтобы что?
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17.07.2022 13:04 Відповісти
А те що багато людей до ночі працюють, а транспорт о 22-00 вже не працює?
От вимушений ти працювати, а виїхати з об'єкту вже нема змоги - бо транспорт не ходить, таксі не ходять, взагалі нічого.
Ці всі "комендантські години" - це хіба для прифронтової зони. Коли ворожі ДРГ весь час до вас можуть заскочити і т.д.
Для решти країни це лише заважає людям.
А ті, хто тусить по клубах - вони по ним і далі будуть тусити всю ніч. От і все.
І зрештою, тусять - то хай і тусять. Такі люди завжди були й будуть. А виловлювати їх і вручати повістки, чи штрафи виписувати - це совок. Толку з таких в Армії - нуль все одно. Вони нічого нормально не будуть робити.
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17.07.2022 12:33 Відповісти
Ти надто багато запитань ставиш. З якою метою цікавишся?
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17.07.2022 13:00 Відповісти
Знову умні зелені щось придумали!?
Зараз повиходили мусора на полювання,камери повключали,щоб хакери кацапські змогли побачити рух наших військових та техніки!
А мусора розпочали штрафи виписувати за ремні,за парковку...Люди віддають послідні копійки на ЗСУ,а мусора їм штрафи!
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17.07.2022 11:50 Відповісти
Ремінь безпеки, перевищення швидкості, неправильна парковка-це правила дорожнього руху, вони існували завжди. Також-це безпека, як водія, так і оточуючих. І той, хто віддає останню копійку ЗСУ-не ганяє по місту на авто, бо бензин не копійки коштує. Так що не треба розповідати тут про мусорів, до того ж зелених.
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17.07.2022 12:02 Відповісти
А ти не порушуй, і буде тобі щастя.
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17.07.2022 13:01 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває!! Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))
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17.07.2022 11:54 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності бесполезной зє влади триває
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17.07.2022 12:13 Відповісти
Нічого, що правила дорожнього руху діяли ще до зє влади, наприклад при Пєті ? Чи це "другоє" ?
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17.07.2022 12:28 Відповісти
К чему ты Петю приплетаешь? Не в нем дело. Пора бы уже привыкнуть к особенности цензора, где несколько десятков до***ов, в каждой новости обязаны обосрать Зеленского и его свиту. Даже там где Зеленским и не пахнет. Кто всрався - невестка.
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17.07.2022 12:34 Відповісти
Що ж ти поробиш, якщо воно більше, ніж заслужило.
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17.07.2022 13:02 Відповісти
Це-для прикладу. Бо Пєтя тут "в авторітєті". А виявляється, що при ньому також ПДР діяли, а от зараз чомусь зелені винуваті.
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17.07.2022 13:43 Відповісти
комендантська година ніби й потрібна під час війни. хоча б тому, що по менше фіксували переміщення військової техніки. але з іншої: в селі працюють дуже рано вранці поки нема спеки і ввечері. тобто більшу частині часу може припасти на комендантську годину. а поліцаю однаково, йому аби штраф. звичайно ж можна взяти пропуск в місцевій громаді.
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17.07.2022 12:16 Відповісти
Люди живут возле трассы. У них есть окна. Как комендантский час мешает фиксировать проезд техники? Беспаливно, заметте.

Это мы ещё не говорили о том, что а) ездит и днём и б) в Киеве уже пару месяцев как ночью не ездит ничего. А у вояк шины такие, что за полкилометра слышно как едут.
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17.07.2022 12:25 Відповісти
Одна справа - стати випадковим свідком, інша - мати можливість нишпорити й вишукувати. "Ты улавливаешь суть?" (С)
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17.07.2022 13:08 Відповісти
Одно дело брести угашенным домой пошатываясь, и совсем другое - идти заниматься теми самыми диверсиями. В первом варианте 100% споймают и впаяют штраф, во втором - 99% нет.

Улавливаешь разницу?

ЗЫ: повторим вопрос: много ДРГ отловлено, а если нет, что с диверсиями?
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17.07.2022 13:14 Відповісти
Саме так-ті, кому потрібно виконувати якісь завдання під час комендантської години-мають спецпосвідчення.
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17.07.2022 12:31 Відповісти
Поки одні воюють, інші ночами гуляють. Ви серйозно вважаєте, що це нормально?! Особливо якщо взяти до уваги той факт, що вночі найчастіше ловлять дрг.
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17.07.2022 12:59 Відповісти
Много дрг наловили? Нука, похвастайтесь.

Ида, оно может комуто и кажется неправильным, но ктото воюет, а ктото в мягкой постели спит. А давайте ка запретим матрацы - пусть все на улице на ковриках спят, как остальные на фронте.

Д*билы *ля (с)
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17.07.2022 13:08 Відповісти
Напиши запит до головної військової комендатури. Така інформація не розголошується вільно у інтернеті.
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17.07.2022 13:53 Відповісти
а за зайву вагу у воєнний час?
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17.07.2022 13:28 Відповісти
Довбні продовжують створювати дибільні закони. До речі повістку за порушення, дуже легко оспорити. Оскільки захист країни це не кара. Це особиста громадянська позиція. Хто може той захищає, хто не може, той сидить рівно. Всі інші диванні бійці, позавалюйте пащеки.
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17.07.2022 16:32 Відповісти
Завезти - дружину, дитину, інваліда з багажем на нічний поїзд? Повернутися чи ночувати на вокзалі?
Чому таксистам не дають перепусток?
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17.07.2022 19:22 Відповісти
Розповів таксист недавній випадок.

Чоловік приїхав з Польщі вночі. Дплекобійник. Думав, піду на залізничний вокзал - там хоч є де пересидіти чи можливо таксі. Недалеко пройшов - 7-8 чоловіків в військовій формі (сказали, тероборона) - зупинили - типу комендантська година.
В результаті - побитий насиньо (Можливо зламані ребра), забрали 800 злотих.
Вранці його підібрав таксист.
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17.07.2022 19:49 Відповісти
 
 