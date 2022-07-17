Законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години зареєстровано в Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Метою проєкту закону №7553 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану" є усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану.

Автори аргументують необхідність ухвалення законопроєкту тим, що до 24 лютого 2022 року режим комендантської години в умовах воєнного стану не запроваджувався на території України, тож у чинному законодавстві відсутня відповідальність за порушення відповідних обмежень.

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