Законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години зареєстровано в Раді
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Метою проєкту закону №7553 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану" є усунення реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану.
Автори аргументують необхідність ухвалення законопроєкту тим, що до 24 лютого 2022 року режим комендантської години в умовах воєнного стану не запроваджувався на території України, тож у чинному законодавстві відсутня відповідальність за порушення відповідних обмежень.
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Дыбилы, *ля (с)
Ну и кто тут у нас дебил?
От вимушений ти працювати, а виїхати з об'єкту вже нема змоги - бо транспорт не ходить, таксі не ходять, взагалі нічого.
Ці всі "комендантські години" - це хіба для прифронтової зони. Коли ворожі ДРГ весь час до вас можуть заскочити і т.д.
Для решти країни це лише заважає людям.
А ті, хто тусить по клубах - вони по ним і далі будуть тусити всю ніч. От і все.
І зрештою, тусять - то хай і тусять. Такі люди завжди були й будуть. А виловлювати їх і вручати повістки, чи штрафи виписувати - це совок. Толку з таких в Армії - нуль все одно. Вони нічого нормально не будуть робити.
Рука лецо, блджад.
Вот чтобы что?
Тоесь граждан надо кошмарить чтоб не расслаблялись.
Тут і до війни був розсадник довбойобів, стріляли щотижня. Зараз же - гульбенять майже щоночі, п'яні воплі, матюки, бахкають петардами і салютами. По вулиці шатаються купи людей після 23:00, п'яні, нервові, волають, б'ються, дойобуються до всіх кого побачать.
Що цікаво і показово - це відбувається хронічно на відстані 100 метрів від поліцейської дільниці №4 Дніпровського УП ГУНП. Реакції від "провоохоронців", як ви розумієте, нема (і не буде). На дзвінки копам ніхто, звичайно ж, не відповідає.
Пару днів назад два наркаша і наркашка півгодини лобом билися в ворота поліцейської дільниці, потім обісцяли ворота і пішли геть, волаючи "мусаааарааааааа ідітєєє наааааах", реакції знову ж таки ніякої.
Мораль... яка тут може буть мораль?
Якщо вам не хочеться сидіти дома в комендантську годину, то не сидіть. У нас же найпрекрасніша, найгуманніша країна в світі, ми максимально лояльні до порушників закону, навіть в стані війни ми не здатні забезпечити законність навіть в столиці. Можете собі уявити що відбувається на периферії....
итак, повтор вопроса: вот чтобы что?
От вимушений ти працювати, а виїхати з об'єкту вже нема змоги - бо транспорт не ходить, таксі не ходять, взагалі нічого.
Ці всі "комендантські години" - це хіба для прифронтової зони. Коли ворожі ДРГ весь час до вас можуть заскочити і т.д.
Для решти країни це лише заважає людям.
А ті, хто тусить по клубах - вони по ним і далі будуть тусити всю ніч. От і все.
І зрештою, тусять - то хай і тусять. Такі люди завжди були й будуть. А виловлювати їх і вручати повістки, чи штрафи виписувати - це совок. Толку з таких в Армії - нуль все одно. Вони нічого нормально не будуть робити.
Зараз повиходили мусора на полювання,камери повключали,щоб хакери кацапські змогли побачити рух наших військових та техніки!
А мусора розпочали штрафи виписувати за ремні,за парковку...Люди віддають послідні копійки на ЗСУ,а мусора їм штрафи!
Это мы ещё не говорили о том, что а) ездит и днём и б) в Киеве уже пару месяцев как ночью не ездит ничего. А у вояк шины такие, что за полкилометра слышно как едут.
Улавливаешь разницу?
ЗЫ: повторим вопрос: много ДРГ отловлено, а если нет, что с диверсиями?
Ида, оно может комуто и кажется неправильным, но ктото воюет, а ктото в мягкой постели спит. А давайте ка запретим матрацы - пусть все на улице на ковриках спят, как остальные на фронте.
Д*билы *ля (с)
Чому таксистам не дають перепусток?
Чоловік приїхав з Польщі вночі. Дплекобійник. Думав, піду на залізничний вокзал - там хоч є де пересидіти чи можливо таксі. Недалеко пройшов - 7-8 чоловіків в військовій формі (сказали, тероборона) - зупинили - типу комендантська година.
В результаті - побитий насиньо (Можливо зламані ребра), забрали 800 злотих.
Вранці його підібрав таксист.