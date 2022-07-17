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Новости
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В Харькове полиция задержала предполагаемого корректировщика вражеских обстрелов

арешт

В Холодногорском районе Харькова полиция минувших суток задержала предполагаемого корректировщика вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Полицейские полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области по улице Лысой в Харькове задержали 31-летнего жителя Свердловска, у которого в мобильном телефоне обнаружили переписку с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск. Мужчину доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции", - проинформировал Тимошко.

"Военные страны-агрессора не прекращают атаковать мирное население региона. Оккупанты ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг прицельно бьет по жилым домам, учебным заведениям, предприятиям, объектам инфрастуктуры. Ежедневно полицейские фиксируют среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 15 человек для проверки возможного их сотрудничества с российскими оккупантами.

"Весь личный состав харьковской полиции продолжает нести службу по местам дислокации, оказывает помощь населению, осуществляет охрану общественного порядка, патрулирует улицы города и населенных пунктов области, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации", - говорится в сообщении.

В частности, на блокпостах за сутки правоохранители вместе с военными проверили более 1200 транспортных средств для выявления правонарушений.

"Ежедневно харьковская полиция добросовестно выполняет служебные задачи для обеспечения безопасности граждан и недопущения усложнения оперативной обстановки в регионе", - подытожил Тимошенко.

Харьков (7466) шпионаж (1384) военная полиция (17)


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Топ комментарии
+5
та ви шо?!..
а у нас тут коригувальник або просто звичайне, аморфне, злодійкувате, жлобисте, елітне ФСБшне лайно сидить просто на Банковій, секретутом-фаворитом типу працює, у нього прЕзом ще Зеленський на підхваті знімається щовечора.. - і нічо, хоча багато хто зі свідомих дуже засмучені, м'яко кажучі
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17.07.2022 15:07
+3
Більше того, американці вголос говорять про ефесбешника в оточенні, а Вова ніби води до рота набрав…
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17.07.2022 15:22
+2
Подвесить его на площади вверх ногами, с плакатом "Враг народа - и дело с концом" Так же надо поступить и с некоторыми здешними комментаторами, которые пытаются здесь незаметно драть за ху йло, СБУ стоит обратить на них внимание, IP - адреса имеются, связать - и так же на площадь, вверх ногами. Военное время.. Враги народа должны всегда и везде отвечать за содеянное!
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17.07.2022 15:20
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та ви шо?!..
а у нас тут коригувальник або просто звичайне, аморфне, злодійкувате, жлобисте, елітне ФСБшне лайно сидить просто на Банковій, секретутом-фаворитом типу працює, у нього прЕзом ще Зеленський на підхваті знімається щовечора.. - і нічо, хоча багато хто зі свідомих дуже засмучені, м'яко кажучі
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17.07.2022 15:07 Ответить
Більше того, американці вголос говорять про ефесбешника в оточенні, а Вова ніби води до рота набрав…
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17.07.2022 15:22 Ответить
Скоріш ГРУшників, ФСБ це до Демченка скоріш за все.
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17.07.2022 15:52 Ответить
Подвесить его на площади вверх ногами, с плакатом "Враг народа - и дело с концом" Так же надо поступить и с некоторыми здешними комментаторами, которые пытаются здесь незаметно драть за ху йло, СБУ стоит обратить на них внимание, IP - адреса имеются, связать - и так же на площадь, вверх ногами. Военное время.. Враги народа должны всегда и везде отвечать за содеянное!
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17.07.2022 15:20 Ответить
в каждом городе есть, это вы еще женщин не проверили, блогеры безвинные
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17.07.2022 15:25 Ответить
С мобильными операторами надо плотнее работать.
У них всё записано, кто, когда, кому.
Взять всю информацию за нужный период до и после теракта, привлечь специалистов-аналитиков и всё внимательно изучить
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17.07.2022 15:47 Ответить
ЧАСИ Зе НІЧИМ ВІД ЧАСІВ ЯНУКОВОЩА НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ - ТА Ж САМА
ОКУПАЦІЯ СПЕЦСЛУЖБ РАСІЙСЬКОЮ АГЕНТУРОЮ ЯК І ПРИ ЯНУКОВОЩІ,
ПАТРІОТИ УКРАЇНИ ТАМ ЗАЙМАЮТЬ НЕ КЕРУЮЧИ ПОСАДИ
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17.07.2022 15:55 Ответить
Змінюйте законодавство, поки не пізно. А то дають 2 роки умовно і книжку українською почитать...
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17.07.2022 18:14 Ответить
На палю!
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17.07.2022 18:42 Ответить
На кол-собаку!
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17.07.2022 20:33 Ответить
 
 