В Харькове полиция задержала предполагаемого корректировщика вражеских обстрелов

В Холодногорском районе Харькова полиция минувших суток задержала предполагаемого корректировщика вражеских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Полицейские полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области по улице Лысой в Харькове задержали 31-летнего жителя Свердловска, у которого в мобильном телефоне обнаружили переписку с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск. Мужчину доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции", - проинформировал Тимошко.

"Военные страны-агрессора не прекращают атаковать мирное население региона. Оккупанты ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг прицельно бьет по жилым домам, учебным заведениям, предприятиям, объектам инфрастуктуры. Ежедневно полицейские фиксируют среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 15 человек для проверки возможного их сотрудничества с российскими оккупантами.

"Весь личный состав харьковской полиции продолжает нести службу по местам дислокации, оказывает помощь населению, осуществляет охрану общественного порядка, патрулирует улицы города и населенных пунктов области, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации", - говорится в сообщении.

В частности, на блокпостах за сутки правоохранители вместе с военными проверили более 1200 транспортных средств для выявления правонарушений.

"Ежедневно харьковская полиция добросовестно выполняет служебные задачи для обеспечения безопасности граждан и недопущения усложнения оперативной обстановки в регионе", - подытожил Тимошенко.