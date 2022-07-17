В Харькове полиция задержала предполагаемого корректировщика вражеских обстрелов
В Холодногорском районе Харькова полиция минувших суток задержала предполагаемого корректировщика вражеских обстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
"Полицейские полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области по улице Лысой в Харькове задержали 31-летнего жителя Свердловска, у которого в мобильном телефоне обнаружили переписку с неизвестным с указанием данных геолокации расположения украинских войск. Мужчину доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции", - проинформировал Тимошко.
"Военные страны-агрессора не прекращают атаковать мирное население региона. Оккупанты ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг прицельно бьет по жилым домам, учебным заведениям, предприятиям, объектам инфрастуктуры. Ежедневно полицейские фиксируют среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря информации от населения в отделы полиции доставлены 15 человек для проверки возможного их сотрудничества с российскими оккупантами.
"Весь личный состав харьковской полиции продолжает нести службу по местам дислокации, оказывает помощь населению, осуществляет охрану общественного порядка, патрулирует улицы города и населенных пунктов области, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации", - говорится в сообщении.
В частности, на блокпостах за сутки правоохранители вместе с военными проверили более 1200 транспортных средств для выявления правонарушений.
"Ежедневно харьковская полиция добросовестно выполняет служебные задачи для обеспечения безопасности граждан и недопущения усложнения оперативной обстановки в регионе", - подытожил Тимошенко.
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а у нас тут коригувальник або просто звичайне, аморфне, злодійкувате, жлобисте, елітне ФСБшне лайно сидить просто на Банковій, секретутом-фаворитом типу працює, у нього прЕзом ще Зеленський на підхваті знімається щовечора.. - і нічо, хоча багато хто зі свідомих дуже засмучені, м'яко кажучі
У них всё записано, кто, когда, кому.
Взять всю информацию за нужный период до и после теракта, привлечь специалистов-аналитиков и всё внимательно изучить
ОКУПАЦІЯ СПЕЦСЛУЖБ РАСІЙСЬКОЮ АГЕНТУРОЮ ЯК І ПРИ ЯНУКОВОЩІ,
ПАТРІОТИ УКРАЇНИ ТАМ ЗАЙМАЮТЬ НЕ КЕРУЮЧИ ПОСАДИ