У Харкові поліція затримала ймовірного коригувальника ворожих обстрілів

У Холодногірському районі Харкова поліція минулої доби затримала ймовірного коригувальника ворожих обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області по вулиці Лисій у Харкові затримали 31-річного мешканця міста Свердловська, у якого в мобільному телефоні виявили листування з невідомим із зазначенням даних геолокації розташування українських військ. Чоловіка доставили для з’ясування усіх обставин до відділу поліції", - поінформував Тимошко.

"Військові країни-агресора не припиняють атакувати мирне населення регіону. Окупанти ведуть обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог прицільно б’є по житлових будинках, закладах освіти, підприємствах, об‘єктах інфрастуктури. Щодня поліцейські фіксують загиблих та поранених серед цивільного населення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки можливої їхньої співпраці з російськими окупантами.

"Весь особовий склад харківської поліції продовжує нести службу за місцями дислокації, надає допомогу населенню, здійснює охорону громадського порядку, патрулює вулиці міста та населених пунктів області, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації", - сказано в повідомленні.

Зокрема на блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1200 транспортних засобів для виявлення правопорушень.

"Щодня харківська поліція сумлінно виконує службові завдання для забезпечення безпеки громадян та недопущення ускладнення оперативної обстановки в регіоні", - підсумував Тимошко.