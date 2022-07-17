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Новини
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У Харкові поліція затримала ймовірного коригувальника ворожих обстрілів

арешт

У Холодногірському районі Харкова поліція минулої доби затримала ймовірного коригувальника ворожих обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Поліцейські полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області по вулиці Лисій у Харкові затримали 31-річного мешканця міста Свердловська, у якого в мобільному телефоні виявили листування з невідомим із зазначенням даних геолокації розташування українських військ. Чоловіка доставили для з’ясування усіх обставин до відділу поліції", - поінформував Тимошко.

"Військові країни-агресора не припиняють атакувати мирне населення регіону. Окупанти ведуть обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог прицільно б’є по житлових будинках, закладах освіти, підприємствах, об‘єктах інфрастуктури. Щодня поліцейські фіксують загиблих та поранених серед цивільного населення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки можливої їхньої співпраці з російськими окупантами.

"Весь особовий склад харківської поліції продовжує нести службу за місцями дислокації, надає допомогу населенню, здійснює охорону громадського порядку, патрулює вулиці міста та населених пунктів області, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації", - сказано в повідомленні.

Зокрема на блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1200 транспортних засобів для виявлення правопорушень.

"Щодня харківська поліція сумлінно виконує службові завдання для забезпечення безпеки громадян та недопущення ускладнення оперативної обстановки в регіоні", - підсумував Тимошко.

Автор: 

Харків (5581) шпигунство (989) військова поліція (19)


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Топ коментарі
+5
та ви шо?!..
а у нас тут коригувальник або просто звичайне, аморфне, злодійкувате, жлобисте, елітне ФСБшне лайно сидить просто на Банковій, секретутом-фаворитом типу працює, у нього прЕзом ще Зеленський на підхваті знімається щовечора.. - і нічо, хоча багато хто зі свідомих дуже засмучені, м'яко кажучі
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17.07.2022 15:07
+3
Більше того, американці вголос говорять про ефесбешника в оточенні, а Вова ніби води до рота набрав…
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17.07.2022 15:22
+2
Подвесить его на площади вверх ногами, с плакатом "Враг народа - и дело с концом" Так же надо поступить и с некоторыми здешними комментаторами, которые пытаются здесь незаметно драть за ху йло, СБУ стоит обратить на них внимание, IP - адреса имеются, связать - и так же на площадь, вверх ногами. Военное время.. Враги народа должны всегда и везде отвечать за содеянное!
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17.07.2022 15:20
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та ви шо?!..
а у нас тут коригувальник або просто звичайне, аморфне, злодійкувате, жлобисте, елітне ФСБшне лайно сидить просто на Банковій, секретутом-фаворитом типу працює, у нього прЕзом ще Зеленський на підхваті знімається щовечора.. - і нічо, хоча багато хто зі свідомих дуже засмучені, м'яко кажучі
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17.07.2022 15:07 Відповісти
Більше того, американці вголос говорять про ефесбешника в оточенні, а Вова ніби води до рота набрав…
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17.07.2022 15:22 Відповісти
Скоріш ГРУшників, ФСБ це до Демченка скоріш за все.
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17.07.2022 15:52 Відповісти
Подвесить его на площади вверх ногами, с плакатом "Враг народа - и дело с концом" Так же надо поступить и с некоторыми здешними комментаторами, которые пытаются здесь незаметно драть за ху йло, СБУ стоит обратить на них внимание, IP - адреса имеются, связать - и так же на площадь, вверх ногами. Военное время.. Враги народа должны всегда и везде отвечать за содеянное!
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17.07.2022 15:20 Відповісти
в каждом городе есть, это вы еще женщин не проверили, блогеры безвинные
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17.07.2022 15:25 Відповісти
С мобильными операторами надо плотнее работать.
У них всё записано, кто, когда, кому.
Взять всю информацию за нужный период до и после теракта, привлечь специалистов-аналитиков и всё внимательно изучить
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17.07.2022 15:47 Відповісти
ЧАСИ Зе НІЧИМ ВІД ЧАСІВ ЯНУКОВОЩА НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ - ТА Ж САМА
ОКУПАЦІЯ СПЕЦСЛУЖБ РАСІЙСЬКОЮ АГЕНТУРОЮ ЯК І ПРИ ЯНУКОВОЩІ,
ПАТРІОТИ УКРАЇНИ ТАМ ЗАЙМАЮТЬ НЕ КЕРУЮЧИ ПОСАДИ
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17.07.2022 15:55 Відповісти
Змінюйте законодавство, поки не пізно. А то дають 2 роки умовно і книжку українською почитать...
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17.07.2022 18:14 Відповісти
На палю!
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17.07.2022 18:42 Відповісти
На кол-собаку!
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17.07.2022 20:33 Відповісти
 
 