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Rammstein на концерте в Варшаве развернул флаг Украины. ВИДЕО

концерт,рамштайн,rammstein

Музыканты немецкой группы Rammstein на концерте в Варшаве подняли сине-желтое знамя в знак солидарности с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, опубликовав видео, на странице в фейсбуке, сообщила медиакомпания "Варшава 2022 Today".

"В знак солидарности с Украиной группа Rammstein на концерте в Варшаве подняла флаг Украины", — говорится в сообщении.

На видео один из музыкантов развернул сине-желтое знамя, когда "проплывал" в надувной лодке над толпой фанатов.

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концерт (401) флаг (934) Варшава (183) поддержка (679)


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Топ комментарии
+13
когда будут бомбить Дрезден,я обязательно поставлю на рабочий стол флаг Германии...на полчасика.
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17.07.2022 16:54
+12
Rammstein-респект...
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17.07.2022 16:22
+11
Ну вони і москалів поважають і дуже часто там тусувалися і жили там.А їхній соліст,взагалі все совкове любить.
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17.07.2022 16:25
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Rammstein-респект...
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17.07.2022 16:22 Ответить
Та й взагалі вони НДРівські ліваки
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17.07.2022 16:24 Ответить
Твоє обличчия коли тебе в Мацкві ФСБшники відмудохали, і тепер ти образився на улюблену расісю
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17.07.2022 16:25 Ответить
Ну вони і москалів поважають і дуже часто там тусувалися і жили там.А їхній соліст,взагалі все совкове любить.
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17.07.2022 16:25 Ответить
Москов, раз, два, три.
Москов, посмотри.
Пионеры там идут.
Песни Ленину поют.

Олды помнят.
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17.07.2022 16:28 Ответить
2004 рік - то покоління пепсі, олдскул - то інше покоління)
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17.07.2022 16:43 Ответить
То повага ?
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17.07.2022 16:53 Ответить
а "любимый город", чи це щось інше? за всіх учасників групи говорити не можу, але Тіль останнім часом був прихильником московитів
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17.07.2022 18:23 Ответить
когда будут бомбить Дрезден,я обязательно поставлю на рабочий стол флаг Германии...на полчасика.
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17.07.2022 16:54 Ответить
Дрезден это был ответ за Ковентри , не забываем
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17.07.2022 17:56 Ответить
Вже би визначились, чи за красівих чи за розумних... І в москві бабоси рубають, і в Європі прапором України вимахують "бо щас так модно".
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17.07.2022 17:06 Ответить
респект
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17.07.2022 17:09 Ответить
Хайп. Після любові до *********, вони для мене вмерли. Як би не перемальовувались, а гімном вимазалися.
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17.07.2022 17:16 Ответить
справжні рокери (і люди!) з весни 2014 до орди не їздили
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17.07.2022 17:39 Ответить
А я Линдеману не пробачу ось це ніколи.

Музыкант из немецкой группы Rammstein опубликовал на YouTube клип на песню «Любимый город». Композиция была хитов довоенного СССР − самое популярно исполнение принадлежало Марку Бернесу.
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17.07.2022 17:52 Ответить
а я таку музику слухаю:

https://youtu.be/n3FTIfcQlNM
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17.07.2022 18:10 Ответить
https://youtu.be/KtKaXc_AEF8 Тінь Сонця - Меч Арея
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17.07.2022 21:28 Ответить
Онли пиар, больше там ничего нет....
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17.07.2022 21:53 Ответить
Ну, про Москву вони співають, що то стара курва, яка ховає зморшки під товстим шаром косметики. І наших біженців Тіль зустрічав особисто і допогав їм, скромно і не випендрюючись.
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17.07.2022 22:28 Ответить
https://youtu.be/I_bVkoY2fac КОМУ ВНИЗ присвятили цю пісню Азову.
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17.07.2022 23:02 Ответить
Чуваки просто тупо хайпують на популярній темі, бо разом з переможцем хочуть бути всі. А насправді вони оркофіли ще ті. Бридко...
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17.09.2022 17:56 Ответить
 
 