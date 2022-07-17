Rammstein на концерте в Варшаве развернул флаг Украины. ВИДЕО
Музыканты немецкой группы Rammstein на концерте в Варшаве подняли сине-желтое знамя в знак солидарности с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом, опубликовав видео, на странице в фейсбуке, сообщила медиакомпания "Варшава 2022 Today".
"В знак солидарности с Украиной группа Rammstein на концерте в Варшаве подняла флаг Украины", — говорится в сообщении.
На видео один из музыкантов развернул сине-желтое знамя, когда "проплывал" в надувной лодке над толпой фанатов.
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https://youtu.be/n3FTIfcQlNM