Rammstein на концерте в Варшаве развернул флаг Украины. ВИДЕО

Музыканты немецкой группы Rammstein на концерте в Варшаве подняли сине-желтое знамя в знак солидарности с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, опубликовав видео, на странице в фейсбуке, сообщила медиакомпания "Варшава 2022 Today".

"В знак солидарности с Украиной группа Rammstein на концерте в Варшаве подняла флаг Украины", — говорится в сообщении.

На видео один из музыкантов развернул сине-желтое знамя, когда "проплывал" в надувной лодке над толпой фанатов.

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