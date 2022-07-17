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Украина впервые завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу

лазаренко,волейбол,хміль

Украинки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую конфедерацию волейбола.

Наши спортсменки уверенно вышли из группы, победив Литву (2:0), Норвегию (2:0) и Венгрию (2:1). В матчах плей-офф украинки одолели швейцарок, испанок и эстонок.

В финале украинским волейболисткам противостояли латвийки Даниэла Константинова и Лева Эбере. Хмиль и Лазаренко обыграли соперниц в двух сетах - 21:13, 21:17.

Таким образом Украина впервые завоевала золотые медали чемпионата Европы по волейболу в возрастной категории U-20.

Украина впервые завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу 01

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Найкращий вид спорту)
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17.07.2022 20:15 Ответить
Найкращий вид спорту-відстріл кацапів
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17.07.2022 20:29 Ответить
Хоч з кацапами не фотографувалися. Це вже великий плюс.
Чи це тому, що їх там не було взагалі?
Бо серед українських спортсменів ще донедавна була доволі розповсюджена загальна дистрофія національних почуттів. Тобто, там вати, як гною. Може, вони розвивають свої м'язи за рахунок втрати мозкової активності? )))
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17.07.2022 20:48 Ответить
Умнічки обі дві!!!я вас вітаю...Дякую!!
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17.07.2022 20:50 Ответить
Героиням слава!
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17.07.2022 21:27 Ответить
Молодці!
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17.07.2022 22:12 Ответить
А где был пляж ?
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17.07.2022 22:31 Ответить
Какие молодцы! Украина сильна во многом, доказывает уже не в первый раз! Я хоть и не спортсмен, но часто играю на https://wibe.team/vulkan-club.html бонусы Вулкан казино июль 2022 и вывожу минимум 200$ на карту, такие подарки вообще очень часто выручают, можно не пополнять счет и выигрывать реальные деньги
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19.07.2022 17:54 Ответить
 
 