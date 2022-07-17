Украина впервые завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу

Украинки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую конфедерацию волейбола.

Наши спортсменки уверенно вышли из группы, победив Литву (2:0), Норвегию (2:0) и Венгрию (2:1). В матчах плей-офф украинки одолели швейцарок, испанок и эстонок.

В финале украинским волейболисткам противостояли латвийки Даниэла Константинова и Лева Эбере. Хмиль и Лазаренко обыграли соперниц в двух сетах - 21:13, 21:17.

Таким образом Украина впервые завоевала золотые медали чемпионата Европы по волейболу в возрастной категории U-20.