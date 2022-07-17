Украина впервые завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу
Украинки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую конфедерацию волейбола.
Наши спортсменки уверенно вышли из группы, победив Литву (2:0), Норвегию (2:0) и Венгрию (2:1). В матчах плей-офф украинки одолели швейцарок, испанок и эстонок.
В финале украинским волейболисткам противостояли латвийки Даниэла Константинова и Лева Эбере. Хмиль и Лазаренко обыграли соперниц в двух сетах - 21:13, 21:17.
Таким образом Украина впервые завоевала золотые медали чемпионата Европы по волейболу в возрастной категории U-20.
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Чи це тому, що їх там не було взагалі?
Бо серед українських спортсменів ще донедавна була доволі розповсюджена загальна дистрофія національних почуттів. Тобто, там вати, як гною. Може, вони розвивають свої м'язи за рахунок втрати мозкової активності? )))