Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу
Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську конфедерацію волейболу.
Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки перемогли швейцарок, іспанок і естонок.
У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах - 21:13, 21:17.
Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.
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Чи це тому, що їх там не було взагалі?
Бо серед українських спортсменів ще донедавна була доволі розповсюджена загальна дистрофія національних почуттів. Тобто, там вати, як гною. Може, вони розвивають свої м'язи за рахунок втрати мозкової активності? )))