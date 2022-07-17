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Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу

лазаренко,волейбол,хміль

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську конфедерацію волейболу.

Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки перемогли швейцарок, іспанок і естонок.

У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах - 21:13, 21:17.

Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.

Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу 01

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Найкращий вид спорту)
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17.07.2022 20:15 Відповісти
Найкращий вид спорту-відстріл кацапів
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17.07.2022 20:29 Відповісти
Хоч з кацапами не фотографувалися. Це вже великий плюс.
Чи це тому, що їх там не було взагалі?
Бо серед українських спортсменів ще донедавна була доволі розповсюджена загальна дистрофія національних почуттів. Тобто, там вати, як гною. Може, вони розвивають свої м'язи за рахунок втрати мозкової активності? )))
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17.07.2022 20:48 Відповісти
Умнічки обі дві!!!я вас вітаю...Дякую!!
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17.07.2022 20:50 Відповісти
Героиням слава!
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17.07.2022 21:27 Відповісти
Молодці!
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17.07.2022 22:12 Відповісти
А где был пляж ?
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17.07.2022 22:31 Відповісти
Какие молодцы! Украина сильна во многом, доказывает уже не в первый раз! Я хоть и не спортсмен, но часто играю на https://wibe.team/vulkan-club.html бонусы Вулкан казино июль 2022 и вывожу минимум 200$ на карту, такие подарки вообще очень часто выручают, можно не пополнять счет и выигрывать реальные деньги
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19.07.2022 17:54 Відповісти
 
 