Україна вперше здобула золото на молодіжному чемпіонаті Європи з пляжного волейболу

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську конфедерацію волейболу.

Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки перемогли швейцарок, іспанок і естонок.

У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах - 21:13, 21:17.

Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.