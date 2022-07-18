ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове). ВИДЕО
Вечером 17 июля украинские военные уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове) Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
И снова седая ночь!— Сергей Наумович (@sergonaumovich) July 17, 2022
И снова Хаймерсы склад нашли!
Стаханов сейчас: pic.twitter.com/Odd3HJD9yD
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Судя по комментариям городских каналов взрывы были, но видео очень похоже на то, что было 15го июля.
Первое видео - публикуют ТГ каналы как сегодняшнее. Второе за 15е число, судя по всему с другого ракурса
‼️Очень хотелось бы, но давайте читать проверенные источники и не вестись на вбросы
https://t.me/dnepr_operativ/20005
Кто его без формы слушал бы вообще?
У мене болить за наших хлопців.
Жирно працюєш, залишишся сьогодні голодне без щєй.
А через кілька хвилин ти вже все знаєш і у тебе все перевірено.
Ботяра
Роман Срипін та дописувач Роман Скріпнік то двє бальшиє разніци. Розумієш? От що значить зальотний бот з ольгіно, який взагалі не в темі наших реалій , а лише шпарить свою методичку, називаючи наших Героїв захисників «м'ясо».
Падлюка! У мене лише один акаунт, а плутаєшся ти, тому що не знаєш наших реалій та наших медійних людей.
І вс проча лайкаюча мерзота.
Судя по комментариях городских каналов взрывы были, но видео очень похоже на те, что было 15го июля.
Первое видео - публикуют ТГ каналы как сегодняшнее. Второе за 15е число, судя по всему с другого ракурса
Очень хотелось бы, но давайте читать проверенные источники и не вестись на вбросы
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og Министр Резников, Ермак, кроты и дерибан// №270 - YouTube
А ты видать типичный потребитель быдломарафона имени величайшего. С чем ты не согласен, с тем, что елдак - шестерка кремля или с тем, что Украина переполнена коррупционерами разных мастей?
Це реально 3,14здєц!