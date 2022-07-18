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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове). ВИДЕО

Вечером 17 июля украинские военные уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове) Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также: С самого утра в Новокаховской громаде взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага, - Хлань

И снова седая ночь!
И снова Хаймерсы склад нашли!

Стаханов сейчас: pic.twitter.com/Odd3HJD9yD

— Сергей Наумович (@sergonaumovich) July 17, 2022

Автор: 

взрыв (6734) Стаханов (146) склад (155) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+52
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17.07.2022 23:39
+27
Диряві чимось невдоволені
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18.07.2022 00:07
+15
Закрий рота бота
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18.07.2022 00:00
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відео старе. але бавовна там сьогодні теж є
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17.07.2022 23:39 Ответить
У статті написано "ввечері 17 липня".
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17.07.2022 23:42 Ответить
Многие ТГ каналы публикуют видео якобы взрывов из Стаханова

Судя по комментариям городских каналов взрывы были, но видео очень похоже на то, что было 15го июля.

Первое видео - публикуют ТГ каналы как сегодняшнее. Второе за 15е число, судя по всему с другого ракурса

‼️Очень хотелось бы, но давайте читать проверенные источники и не вестись на вбросы

https://t.me/dnepr_operativ/20005
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17.07.2022 23:45 Ответить
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17.07.2022 23:39 Ответить
Закрий рота бота
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18.07.2022 00:00 Ответить
Бо не треба дезертирувати, то й не буде справи.
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18.07.2022 00:06 Ответить
Если без погон, то как он приказ отдавал?
Кто его без формы слушал бы вообще?
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18.07.2022 02:45 Ответить
Так написали , що нового відео намає!
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17.07.2022 23:46 Ответить
Я цілком сподіваюся. що то так. Відео не треба.

У мене болить за наших хлопців.
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17.07.2022 23:50 Ответить
Як у тебе може щось боліти, якщо ти назвало їх «м'ясо»?

Жирно працюєш, залишишся сьогодні голодне без щєй.
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18.07.2022 00:02 Ответить
*****! Зникни за парєбрік.
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18.07.2022 01:27 Ответить
twitter.com/babaikit/status/1548894278272909316
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18.07.2022 09:15 Ответить
Сама ты мясо
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17.07.2022 23:48 Ответить
Дальше что?
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17.07.2022 23:53 Ответить
Тебя за провокацию банить нужно.
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17.07.2022 23:59 Ответить
Слушай, "пополичка" - лягай вже спати ! Не мучай клаву. 😁
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18.07.2022 00:19 Ответить
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18.07.2022 00:59 Ответить
Облиште. Не потрібно годувати кацапа реагуванням на його висери. Просто у спам.
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18.07.2022 00:05 Ответить
Згоден,але посил нах ніхто не відміняв
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18.07.2022 09:06 Ответить
Ти ж вище пейсала, що не знаєш реальну картину.

А через кілька хвилин ти вже все знаєш і у тебе все перевірено.

Ботяра
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17.07.2022 23:59 Ответить
Пішло геть козломорде
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18.07.2022 00:07 Ответить
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18.07.2022 00:11 Ответить
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18.07.2022 00:22 Ответить
Відробляти будеш у деактиві
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18.07.2022 00:24 Ответить
Чепушило. Передай своим на рассеи, что народ и армия у нас едины и твои провокации нас не расколят!
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18.07.2022 00:24 Ответить
А ти не володієш Романами.

Роман Срипін та дописувач Роман Скріпнік то двє бальшиє разніци. Розумієш? От що значить зальотний бот з ольгіно, який взагалі не в темі наших реалій , а лише шпарить свою методичку, називаючи наших Героїв захисників «м'ясо».
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18.07.2022 00:40 Ответить
Спалился бот)
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18.07.2022 00:52 Ответить
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18.07.2022 01:07 Ответить
Я звичайна дописувача, яка має восьме почуття.

Падлюка! У мене лише один акаунт, а плутаєшся ти, тому що не знаєш наших реалій та наших медійних людей.
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18.07.2022 01:22 Ответить
и да, мы вас нехрена не боимся, вы свои потери считайте...
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18.07.2022 00:25 Ответить
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18.07.2022 00:41 Ответить
Україна ще покаже вам, ще порахуєте свої втрати.
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18.07.2022 00:54 Ответить
Я запам'ятала вас, тварини
І вс проча лайкаюча мерзота.
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18.07.2022 01:32 Ответить
Йди вбийся ап стєну, бажано кремлівську.
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18.07.2022 01:33 Ответить
Трохи не співпадає відео. Ми не використовуємо запальні.
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17.07.2022 23:40 Ответить
это вылет со склада боеприпаса 9М22С
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17.07.2022 23:49 Ответить
Многие ТГ каналы публикуют видео якобы взрывов из Стаханова
Судя по комментариях городских каналов взрывы были, но видео очень похоже на те, что было 15го июля.
Первое видео - публикуют ТГ каналы как сегодняшнее. Второе за 15е число, судя по всему с другого ракурса
Очень хотелось бы, но давайте читать проверенные источники и не вестись на вбросы
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17.07.2022 23:43 Ответить
Коли вибори в США? Ось приблизно за пів місяця до цього мають відбутися великі позитивні зміни у нас на фронті
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17.07.2022 23:43 Ответить
Це типу, як кажуть кацапи: наши хазяєва заради виборів лише допомагають?
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17.07.2022 23:49 Ответить
😆
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17.07.2022 23:49 Ответить
Шикарний хфеєрверк.
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17.07.2022 23:44 Ответить
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/2659036357565196/
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17.07.2022 23:47 Ответить
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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18.07.2022 00:01 Ответить
Диряві чимось невдоволені
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18.07.2022 00:07 Ответить
Позітивчик!
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18.07.2022 09:29 Ответить
Неважливо чи відео нове чи старе.Головний факт,що там таки горить склад.Отже,раз удари наносяться й по самопроголошених сепаратиських утвореннях,то ті хто кричав,що донбас здали ,можуть просто вибачитись або просто закритись.
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18.07.2022 00:11 Ответить
ПОСЛУШАЙТЕ С 25 МИНУТЫ(вообще лучше всё)-ЭТО ПЗДЦ -ЧИСТОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО
https://www.youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og Министр Резников, Ермак, кроты и дерибан// №270 - YouTube
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18.07.2022 00:14 Ответить
и что там слушать?? что КГБешник спасал украину??и ты в это вериш??ах да!!у него ведь,,слава украине" над головой висит!!то никаких сомнений быть не может!!типок,,в доску свой"и наверняка за хорошую работу ждёт повышения очередного звания(вопрос только в ФСБ,ГРУ,а может и СВР, РФ)
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18.07.2022 00:38 Ответить
Та годі носитися з тою гебнявою тухлою конзервою, як із писаною торбою. Кому крім гордона цікаві ті каламутні потоки свідомості?
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18.07.2022 01:16 Ответить
Пардон,у тебе скільки підписників,"генію думки"?...А тепер подивись скільки у "гебнявої,тухлої консерви"?
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18.07.2022 02:36 Ответить
Юра, в первую очередь, профессионал и с информацией работает отменно.
А ты видать типичный потребитель быдломарафона имени величайшего. С чем ты не согласен, с тем, что елдак - шестерка кремля или с тем, что Украина переполнена коррупционерами разных мастей?
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18.07.2022 07:17 Ответить
Факт має місце? А відеоряд то другорядне.
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18.07.2022 00:17 Ответить
Красівоє
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18.07.2022 01:00 Ответить
Судя по фейерверку опять детонирует гуманитарка с макаронами и гречкой.
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18.07.2022 01:14 Ответить
Заборонена фосфорна гуманітарка.
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18.07.2022 01:16 Ответить
Ага! А ще класно бомбить зкріпна квашена капуста (бр-р-р... скільки років вже минуло, як строкову відслужив, а нєпавтарімий і устойчівий аромат досі не забувається ).
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18.07.2022 01:26 Ответить
Огірки - теж непогано! У нас по округу "чуванка" ходила про одного начпрода Служив на Далекому Сході Перевівся на захід Йому (за посадою і званням) можна було отримать трьохтонний контейнер для майна Він доплатив і взяв 10-тонний Добра багато нажив Літо Місяць контейнер їхав по сибірських просторах і Поволжю Прибув на Волгу Він отримав його Відкрив А там - "ПІЗ*ЕЦ!!!" Столітрова бочка з квашеними огірками рвонула в контейнері і перекислим розсолом залила все майно! (Включаючи дві меблеві чеські "стінки")
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18.07.2022 04:09 Ответить

Це реально 3,14здєц!
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18.07.2022 04:14 Ответить
Another fuck to putin's ass and medvedev's mouth.
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18.07.2022 01:42 Ответить
😁
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18.07.2022 02:14 Ответить
Гарно! "Дамбасс" так довго звинувачував "укропов" у "беспащадных абстрелах мирных гарадов Данбасса", що "укропи" вирішили показать "дамбасситам", що таке "нещадний бандерівський обстріл" - точний і невмолимий!
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18.07.2022 04:02 Ответить
хіба що в твоє дупло
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18.07.2022 09:46 Ответить
Нужны Украине и Стаканов,и Кировск, и Луганск с Донецком ,и Станица-Луганская ,только без оккупантов и коллаборантов -власовцев ,хитрожопый па ренёк
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18.07.2022 09:59 Ответить
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18.07.2022 09:47 Ответить
 
 