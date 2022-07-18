ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове). ВИДЕО

Вечером 17 июля украинские военные уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове) Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

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