Мелитопольские коллаборанты в панике ищут новое помещение для "мэрии", - СМИ
Коллаборанты в оккупированном Мелитополе боятся ходить на "работу" в здание ДК Шевченко в центре города и срочно ищут для "мэрии" новое помещение.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время коллаборанты восстанавливают кабинеты здания горисполкома по ул. Грушевского. Оккупанты перекрыли эту улицу бетонными плитами, сделав ее пешеходной.
"В ДК Шевченко находится фейковая торгово-промышленная палата, РАГС. На первом этаже заняли кабинеты самозванка начальник военно-гражданской администрации Галина Данильченко и псевдо-губернатор Е.Балицкий", - пишет издание.
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"В окупованому Мелітополі ввечері, 17 липня, пролунав потужний вибух, після чого почалося активне пересування військової техніки рашистів. Про це повідомляє Телеграм-канал "Ріа Мелітополь".
"Сьогодні ввечері у всіх районах міста жителі Мелітополя чули сильний вибух. Це сталося близько 19.50. Окупанти, як завжди, заметушилися. Тут же містом стала активно пересуватися військова техніка. Активний рух техніки місцеві жителі зафіксували вулицею Інтеркультурної", - йдеться у повідомленні.
Місцеві жителі зазначають, що перший вибух був досить сильний. "Потім щось бахкало ледве чутно через 2-3 секунди. А зараз літає гелікоптер", - описують ситуацію в місті мелітопольці."