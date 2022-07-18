Мелитопольские коллаборанты в панике ищут новое помещение для "мэрии", - СМИ

Коллаборанты в оккупированном Мелитополе боятся ходить на "работу" в здание ДК Шевченко в центре города и срочно ищут для "мэрии" новое помещение.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время коллаборанты восстанавливают кабинеты здания горисполкома по ул. Грушевского. Оккупанты перекрыли эту улицу бетонными плитами, сделав ее пешеходной.

"В ДК Шевченко находится фейковая торгово-промышленная палата, РАГС. На первом этаже заняли кабинеты самозванка начальник военно-гражданской администрации Галина Данильченко и псевдо-губернатор Е.Балицкий", - пишет издание.

Читайте также: Вблизи оккупированного Мелитополя были слышны взрывы, - мэр Федоров