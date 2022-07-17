Вблизи оккупированного Мелитополя были слышны взрывы, - мэр Федоров
В южной части оккупированного Мелитополя раздавались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил мэр Иван Федоров.
"Несколько часов назад вблизи Мелитополя начались взрывы – на южной части города. В Акимовке начались громкие взрывы. Сейчас мы уточняем – что это", — сказал он.
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