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Новости Война
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Вблизи оккупированного Мелитополя были слышны взрывы, - мэр Федоров

мелітополь

В южной части оккупированного Мелитополя раздавались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил мэр Иван Федоров.

"Несколько часов назад вблизи Мелитополя начались взрывы – на южной части города. В Акимовке начались громкие взрывы. Сейчас мы уточняем – что это", — сказал он.

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Мелитополь (613) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+8
бавовна созревает - коробочки лопаются...
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17.07.2022 16:30
+5
...Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він... То хлАпкі.
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17.07.2022 16:43
+4
селитра раслетается
Хаймарс улыбается)))
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17.07.2022 16:36
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То кацапские пуканы взрываются хотя лучше б то какой склад бахнул с селитрой и тушонкой. хотя нет. тушенка пусть будет целая - в ней ботулизм !!!
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17.07.2022 16:30 Ответить
🤮 ну ось, як тепер до гуманітарну тушонку їсти?
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17.07.2022 16:32 Ответить
Як, як, як, як, як запор то дуфалак
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17.07.2022 16:34 Ответить
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17.07.2022 16:35 Ответить
Якщо "бомбажна" банка з м"ясом зараженим ботулінотоксином то ніякий "Дуфалак" не допоможе!
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17.07.2022 18:14 Ответить
бавовна созревает - коробочки лопаются...
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17.07.2022 16:30 Ответить
Это руZZкие хлопают в ладоши на концерте Кобзона
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17.07.2022 16:30 Ответить
и кто же это сделал?
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17.07.2022 16:31 Ответить
Може ХІМЕРИ навідались...
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17.07.2022 16:32 Ответить
селитра раслетается
Хаймарс улыбается)))
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17.07.2022 16:36 Ответить
Запорожье - Мелитополь по прямой 111 км
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17.07.2022 16:40 Ответить
Да и Хаймерс с ними, с этими складами...
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17.07.2022 16:40 Ответить
какашенков ещё больше рехнётся )) чем больше пар хаймарсов он уничтожает, тем больший урон складам с селитрой и казармам с ватой они наносят )
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17.07.2022 16:42 Ответить
*недоношенков
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17.07.2022 16:47 Ответить
...Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він... То хлАпкі.
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17.07.2022 16:43 Ответить
 
 