Россия серьезно обеспокоена угрозой наступления ВСУ сил на юге Украины, - британская разведка

Учитывая заявления Зеленского и шаги Вооруженных Сил Украины по деоккупации южных регионов, Россия начала усиливать свои оборонные позиции и стягивать дополнительные силы и военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

"Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца, и последние политические заявления руководства страны предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует.

Также читайте: В ГУР объяснили, от чего будет зависеть перелом в войне с Россией в пользу Украины

"Российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступательные действия, на требования, выдвигаемые министром обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет против командных пунктов, логистических узлов и сосредоточения войск. Учитывая давление на российскую живую силу, усиление Юга, в то время как продолжается борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - отмечают аналитики.