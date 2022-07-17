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Новости Война
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Россия серьезно обеспокоена угрозой наступления ВСУ сил на юге Украины, - британская разведка

херсон

Учитывая заявления Зеленского и шаги Вооруженных Сил Украины по деоккупации южных регионов, Россия начала усиливать свои оборонные позиции и стягивать дополнительные силы и военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

"Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца, и последние политические заявления руководства страны предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует.

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"Российские оборонные шаги, вероятно, являются ответом на ожидаемые украинские наступательные действия, на требования, выдвигаемые министром обороны Шойгу во время недавнего визита на Донбасс, а также на атаки, которые Украина осуществляет против командных пунктов, логистических узлов и сосредоточения войск. Учитывая давление на российскую живую силу, усиление Юга, в то время как продолжается борьба за Донбасс, вероятно, свидетельствует о серьезности, с которой российские командиры воспринимают угрозу", - отмечают аналитики.

армия РФ (19160) Мелитополь (613) оккупация (10133) разведка (4171) внешняя разведка (375) деоккупация (847) ВСУ (6577) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+11
Сегодня снова казармы с козломордам бахнули -красиво обживаетесь )
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17.07.2022 10:38
+10
Та ну при повній оп зелених зрадників їм немає чого хвилюватис
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17.07.2022 10:27
+8
Це не від Генштабу залежить, а від "від військово-політичної" ЗЄльоной ОПи
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17.07.2022 10:36
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Далі буде.
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17.07.2022 09:23 Ответить
Зруйнувати мости через Дніпро і всі 10-15 тис. орків на Правобережжі будуть в котлі.

Це буде катастрофа для *****!
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17.07.2022 10:33 Ответить
Можно конечно рассматривать это как боится и укрепляет.
А можно и как обживается

Семантика
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17.07.2022 09:39 Ответить
Сегодня снова казармы с козломордам бахнули -красиво обживаетесь )
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17.07.2022 10:38 Ответить
Можна "обживається". А можна - "звикає до землі". Семантика...
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17.07.2022 14:37 Ответить
ruzke kurwy
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17.07.2022 09:57 Ответить
я думаю московитам немає за що переживать
наш генеральний штаб мабуть не планує наступ на півдні
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17.07.2022 10:12 Ответить
Це не від Генштабу залежить, а від "від військово-політичної" ЗЄльоной ОПи
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17.07.2022 10:36 Ответить
ОП чи "ж-ОП-а"?
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17.07.2022 11:26 Ответить
Та ну при повній оп зелених зрадників їм немає чого хвилюватис
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17.07.2022 10:27 Ответить
https://t.me/Sharpreview/15615 Олег Шарп:
https://t.me/Sharpreview/15615 Палата представителей конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 или F-16 .
Недавно конгресс согласился с тем, чтобы ВВС США списали 48 F-16, и эти машины, в случае поставок Украине, очень помогут ВСУ воссоздать свои воздушные силы до конца года.
Разговор о поставках современных американских истребителей идет с начала марта, когда Зеленский передал руководству США и НАТО соответствующий запрос, но до сих пор внятного ответа от Вашингтона Киев не получил.

Сейчас в Украине применяются истребители Миг-29 и Cу-27 российского производства. Однако сами украинские летчики признают, что на этих самолетах они не могут успешно противостоять более современным российским машинам. Об этом говорили два украинских пилота на слушаниях в Конгрессе и Пентагоне, которые прошли с 19 по 25 июня.

Как заявил в видеоинтервью Air Force Magazine один из них, который представился как Номад, боевые вылеты на Миг-29 являются «самоубийственными миссиями». «Российские истребители являются более совершенными, чем наши, - сказал он. - Они летают за пределами видимости и используют ракеты, дальность которых достигает 80 миль (более 120 километров).

На этой неделе в американском AFA Mitchell Institute of Aerospace состоялось обсуждение поставок Украине современных истребителей, в котором приняли участие влиятельные военные. Их общее заключение: того тяжелого вооружения, которое США и другие страны НАТО поставляют Украине недостаточно, чтобы радикально изменить ситуации на поле боя и необходимо как можно скорее начать процесс поставок Киеву F-16. До сего времени даже поставки артиллерийских орудий не дали серьезного преимущества украинским войскам, чтобы начать «свою собственную игру».

Эксперты признают, что поставленные Украине РСЗО HIMARS работают очень эффективно, накрывая склады с оружием и командные пункты противника, но их недостаточно для перехода ВСУ в контрнаступление, для этого нужна боевая авиация.

Истребитель F-16 имеет относительно простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников. При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки. 10 истребителей F-16 по эффективности могут сравняться со ста HIMARS.

До сего времени администрация Байдена противилась предоставлению Украине западных истребителей, опасаясь, во-первых, резкой эскалации конфликта, а во-вторых - того, что напичканные современной электроникой самолеты могут попасть в руки русских. Эксперты, которые приняли участие в обсуждении в минувшие дни, полагают, что эти опасения безосновательны. «Время не на нашей стороне, - говорит Эвелин Фаркас, которая была помощницей министра обороны по России, Украине и Евразии. - Если мы не разгромим Россию в Украине, то получим целый сонм политических и военных проблем во всем мире».

Как говорит конгрессмен Кинзингер, США готовы начать подготовку летчиков из Украины на базе ВВС Columbus в штате Миссисипи, и на обучение их уйдет около трех месяцев. В то же время отставной генерал-лейтенант Дэвид Дептула, декан Mitchell Institute of Aerospace убежден, что украинские пилоты являются достаточно подготовленными, чтобы пересесть с Миг 29 и Су 27 на F-16, и им для этого понадобится всего лишь 4-6 недель».
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17.07.2022 11:24 Ответить
Интересно... Какой дибил предупреждает врага о направлении удара?
Разве это только дэза....
Или все таки дибил...?
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17.07.2022 11:31 Ответить
ну так а нерви помотать? хіба мало вони нам мотали?
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17.07.2022 12:00 Ответить
Им нервы помотать....
А они в Херсоне беспредел творят из за того что ссутся.
Хотелось бы чтобы они больше не нервничали.... Никогда....
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18.07.2022 00:03 Ответить
Наверное, я ни хрена не понимаю в военном деле, но мне кажется, когда захерачили склады и штабы пацаков, то самое время наступать? Или нужно подождать, когда они новые боеприпасы завезут?
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17.07.2022 15:54 Ответить
 
 