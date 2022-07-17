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Новини Війна
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Росія серйозно занепокоєна загрозою наступу ЗСУ сил на півдні України, - британська розвідка

херсон

З огляду на заяви Зеленського та кроки Збройних Сил України з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

"Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", -  сказано у звіті.

Зазначається, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви керівництва країни попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює.

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"Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. З огляду на тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - зауважують аналітики.

армія рф (17309) Мелітополь (770) окупація (6683) розвідка (3858) зовнішня розвідка (465) деокупація (950) ЗСУ (7531) Херсонська область (5731)


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Топ коментарі
+11
Сегодня снова казармы с козломордам бахнули -красиво обживаетесь )
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17.07.2022 10:38
+10
Та ну при повній оп зелених зрадників їм немає чого хвилюватис
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17.07.2022 10:27
+8
Це не від Генштабу залежить, а від "від військово-політичної" ЗЄльоной ОПи
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17.07.2022 10:36
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Далі буде.
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17.07.2022 09:23 Відповісти
Зруйнувати мости через Дніпро і всі 10-15 тис. орків на Правобережжі будуть в котлі.

Це буде катастрофа для *****!
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17.07.2022 10:33 Відповісти
Можно конечно рассматривать это как боится и укрепляет.
А можно и как обживается

Семантика
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17.07.2022 09:39 Відповісти
Сегодня снова казармы с козломордам бахнули -красиво обживаетесь )
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17.07.2022 10:38 Відповісти
Можна "обживається". А можна - "звикає до землі". Семантика...
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17.07.2022 14:37 Відповісти
ruzke kurwy
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17.07.2022 09:57 Відповісти
я думаю московитам немає за що переживать
наш генеральний штаб мабуть не планує наступ на півдні
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17.07.2022 10:12 Відповісти
Це не від Генштабу залежить, а від "від військово-політичної" ЗЄльоной ОПи
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17.07.2022 10:36 Відповісти
ОП чи "ж-ОП-а"?
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17.07.2022 11:26 Відповісти
Та ну при повній оп зелених зрадників їм немає чого хвилюватис
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17.07.2022 10:27 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/15615 Олег Шарп:
https://t.me/Sharpreview/15615 Палата представителей конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 или F-16 .
Недавно конгресс согласился с тем, чтобы ВВС США списали 48 F-16, и эти машины, в случае поставок Украине, очень помогут ВСУ воссоздать свои воздушные силы до конца года.
Разговор о поставках современных американских истребителей идет с начала марта, когда Зеленский передал руководству США и НАТО соответствующий запрос, но до сих пор внятного ответа от Вашингтона Киев не получил.

Сейчас в Украине применяются истребители Миг-29 и Cу-27 российского производства. Однако сами украинские летчики признают, что на этих самолетах они не могут успешно противостоять более современным российским машинам. Об этом говорили два украинских пилота на слушаниях в Конгрессе и Пентагоне, которые прошли с 19 по 25 июня.

Как заявил в видеоинтервью Air Force Magazine один из них, который представился как Номад, боевые вылеты на Миг-29 являются «самоубийственными миссиями». «Российские истребители являются более совершенными, чем наши, - сказал он. - Они летают за пределами видимости и используют ракеты, дальность которых достигает 80 миль (более 120 километров).

На этой неделе в американском AFA Mitchell Institute of Aerospace состоялось обсуждение поставок Украине современных истребителей, в котором приняли участие влиятельные военные. Их общее заключение: того тяжелого вооружения, которое США и другие страны НАТО поставляют Украине недостаточно, чтобы радикально изменить ситуации на поле боя и необходимо как можно скорее начать процесс поставок Киеву F-16. До сего времени даже поставки артиллерийских орудий не дали серьезного преимущества украинским войскам, чтобы начать «свою собственную игру».

Эксперты признают, что поставленные Украине РСЗО HIMARS работают очень эффективно, накрывая склады с оружием и командные пункты противника, но их недостаточно для перехода ВСУ в контрнаступление, для этого нужна боевая авиация.

Истребитель F-16 имеет относительно простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников. При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки. 10 истребителей F-16 по эффективности могут сравняться со ста HIMARS.

До сего времени администрация Байдена противилась предоставлению Украине западных истребителей, опасаясь, во-первых, резкой эскалации конфликта, а во-вторых - того, что напичканные современной электроникой самолеты могут попасть в руки русских. Эксперты, которые приняли участие в обсуждении в минувшие дни, полагают, что эти опасения безосновательны. «Время не на нашей стороне, - говорит Эвелин Фаркас, которая была помощницей министра обороны по России, Украине и Евразии. - Если мы не разгромим Россию в Украине, то получим целый сонм политических и военных проблем во всем мире».

Как говорит конгрессмен Кинзингер, США готовы начать подготовку летчиков из Украины на базе ВВС Columbus в штате Миссисипи, и на обучение их уйдет около трех месяцев. В то же время отставной генерал-лейтенант Дэвид Дептула, декан Mitchell Institute of Aerospace убежден, что украинские пилоты являются достаточно подготовленными, чтобы пересесть с Миг 29 и Су 27 на F-16, и им для этого понадобится всего лишь 4-6 недель».
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17.07.2022 11:24 Відповісти
Интересно... Какой дибил предупреждает врага о направлении удара?
Разве это только дэза....
Или все таки дибил...?
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17.07.2022 11:31 Відповісти
ну так а нерви помотать? хіба мало вони нам мотали?
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17.07.2022 12:00 Відповісти
Им нервы помотать....
А они в Херсоне беспредел творят из за того что ссутся.
Хотелось бы чтобы они больше не нервничали.... Никогда....
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18.07.2022 00:03 Відповісти
Наверное, я ни хрена не понимаю в военном деле, но мне кажется, когда захерачили склады и штабы пацаков, то самое время наступать? Или нужно подождать, когда они новые боеприпасы завезут?
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17.07.2022 15:54 Відповісти
 
 