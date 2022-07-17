Росія серйозно занепокоєна загрозою наступу ЗСУ сил на півдні України, - британська розвідка

З огляду на заяви Зеленського та кроки Збройних Сил України з деокупації південних регіонів Росія почала посилювати свої оборонні позиції та стягувати додаткові сили й військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

"Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям і Херсоном. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки", - сказано у звіті.

Зазначається, що українські сили чинять тиск на російську оборонну лінію в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви керівництва країни попереджають про майбутні наступальні операції з метою витіснення Росії з територій, які вона зараз контролює.

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"Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. З огляду на тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - зауважують аналітики.