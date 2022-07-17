Поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, - мер Федоров

В південній частині окупованого Мелітополя лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив мер Іван Федоров.

"Кілька годин тому поблизу Мелітополя почалися вибухи - на південній частині міста. В Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він.

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