Поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, - мер Федоров
В південній частині окупованого Мелітополя лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив мер Іван Федоров.
"Кілька годин тому поблизу Мелітополя почалися вибухи - на південній частині міста. В Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він.
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