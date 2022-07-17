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Новини Війна
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Поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, - мер Федоров

мелітополь

В південній частині окупованого Мелітополя лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив мер Іван Федоров.

"Кілька годин тому поблизу Мелітополя почалися вибухи - на південній частині міста. В Якимівці почалися гучні вибухи. Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він.

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Автор: 

Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+8
бавовна созревает - коробочки лопаются...
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17.07.2022 16:30
+5
...Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він... То хлАпкі.
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17.07.2022 16:43
+4
селитра раслетается
Хаймарс улыбается)))
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17.07.2022 16:36
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То кацапские пуканы взрываются хотя лучше б то какой склад бахнул с селитрой и тушонкой. хотя нет. тушенка пусть будет целая - в ней ботулизм !!!
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17.07.2022 16:30 Відповісти
🤮 ну ось, як тепер до гуманітарну тушонку їсти?
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17.07.2022 16:32 Відповісти
Як, як, як, як, як запор то дуфалак
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17.07.2022 16:34 Відповісти
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17.07.2022 16:35 Відповісти
Якщо "бомбажна" банка з м"ясом зараженим ботулінотоксином то ніякий "Дуфалак" не допоможе!
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17.07.2022 18:14 Відповісти
бавовна созревает - коробочки лопаются...
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17.07.2022 16:30 Відповісти
Это руZZкие хлопают в ладоши на концерте Кобзона
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17.07.2022 16:30 Відповісти
и кто же это сделал?
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17.07.2022 16:31 Відповісти
Може ХІМЕРИ навідались...
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17.07.2022 16:32 Відповісти
селитра раслетается
Хаймарс улыбается)))
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17.07.2022 16:36 Відповісти
Запорожье - Мелитополь по прямой 111 км
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17.07.2022 16:40 Відповісти
Да и Хаймерс с ними, с этими складами...
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17.07.2022 16:40 Відповісти
какашенков ещё больше рехнётся )) чем больше пар хаймарсов он уничтожает, тем больший урон складам с селитрой и казармам с ватой они наносят )
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17.07.2022 16:42 Відповісти
*недоношенков
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17.07.2022 16:47 Відповісти
...Зараз ми уточнюємо - що це", - сказав він... То хлАпкі.
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17.07.2022 16:43 Відповісти
 
 