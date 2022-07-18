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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 450 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1687 танков и 3886 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июля потери личного состава противника составляют около 38 450 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 38 450 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1687 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 3886 (+7) ед,

артиллерийских систем - 849 (+3) ед,

РСЗО - 248 (+0) ед,

средства ПВО - 113 (+3) ед,

самолетов - 220 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),

крылатые ракеты – 166 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,

специальная техника – 70 (+2).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 17 июля уничтожено 36 оккупантов, 2 ЗРК "Панцирь-С1", 11 единиц бронированной и автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 450 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1687 танков и 3886 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19168) ликвидация (3527) уничтожение (6892) техника (1735) потери (4380)


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Топ комментарии
+2
Прислали Штати «Хаймарси» - кацапи всі в труні

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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18.07.2022 09:20
+1
Очень МАЛО ! Чем больше кацапов попадут в пакеты , тем лучше.
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18.07.2022 09:17
+1
Да шо угодно может быть, кран, экскаватор, устройство розминирование, мостоукладчик и т.д
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18.07.2022 09:39
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Правила форума Совет форумчан
Очень МАЛО ! Чем больше кацапов попадут в пакеты , тем лучше.
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18.07.2022 09:17 Ответить
У ті дні, коли вони на нас пруть - втрати в них набагато більше. А вони це роблять усе менше. Втрати від HIMARS у більшості випадків невідомі, от і виходить…
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18.07.2022 09:41 Ответить
Прислали Штати «Хаймарси» - кацапи всі в труні

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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18.07.2022 09:20 Ответить
Утилізація московської орди триває !!!)))
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18.07.2022 09:25 Ответить
Мене цікавіть, що є "спеціальною технікою". Чи це щось на кшталт РЕБ чи проти-батарейних радарів?
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18.07.2022 09:31 Ответить
Да шо угодно может быть, кран, экскаватор, устройство розминирование, мостоукладчик и т.д
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18.07.2022 09:39 Ответить
Ось саме тому и цікаво. Тому що, на приклад, у цей статистиці крейсер "мацква" та десантний катер рахують за 1. Але мені здається, що, на приклад, екскаватор та РЕБ по масштабу цін та впливу відрізняються не менше, ніж ті кораблі.
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18.07.2022 10:00 Ответить
Інжинерні машини різного типу/РЕБ
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18.07.2022 09:41 Ответить
Фуйло відправить шойгу у Тиву а
медведева до бурятії
як казлов-проізводітелєй
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18.07.2022 09:41 Ответить
Щоби розгромити рашистські війська в Україні чи принаймні витіснити їх з території нашої держави до кінця 2022 року, як це наказав зробити президент Зеленський, потрібно майже у 2.5 рази збільшити втрати супротивника, довівши кількість його ліквідованого особового складу до не менш як 369 за добу. Справ в тому, що у таємних постулятах ворожого генштабу міститься одна цікава цифра - це 100 000 вбитих учасників спецво, після досягнення якої потрібно негайно виводити свої війська із зони бойових дій.
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто 150 окупантів на добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 13.5 місяців - до початку вересня 2023 року = (100000 - 38450)/150 = 410 діб.
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18.07.2022 09:55 Ответить
на каждого убитого приходится 5-6 раненых, из которых 1-2 уже не встанут в строй.
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18.07.2022 10:59 Ответить
Хорош натягивать на вентилятор прЕзидента? Ему пора наказывать самого себя. На большее не способен, да его уже и на спрашивает никто.
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19.07.2022 08:51 Ответить
вертолеты догонят самолеты или уже не?
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18.07.2022 10:58 Ответить
Кацапыдлы начали с хранения снимать т55. Это при том что у них т72 по отчёту было больше 5000т на хранении. Так что нихера у них уже не осталось, один не ликвид.
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18.07.2022 11:48 Ответить
триндець 40 тис вбитих плюс як мін стільки ж поранених а рашистам пофіг,

далі хочуть дохнути щоб намародерити холодильник
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18.07.2022 13:46 Ответить
 
 