Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 450 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1687 танков и 3886 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июля потери личного состава противника составляют около 38 450 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 38 450 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1687 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 3886 (+7) ед,
артиллерийских систем - 849 (+3) ед,
РСЗО - 248 (+0) ед,
средства ПВО - 113 (+3) ед,
самолетов - 220 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
крылатые ракеты – 166 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,
специальная техника – 70 (+2).
"Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
медведева до бурятії
як казлов-проізводітелєй
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто 150 окупантів на добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 13.5 місяців - до початку вересня 2023 року = (100000 - 38450)/150 = 410 діб.
далі хочуть дохнути щоб намародерити холодильник