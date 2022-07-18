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банки (1930) Зеленский (19005) Укрэнергомашины (1)

Профсоюз "Укрэнергомашин" обратился к Зеленскому с просьбой помочь сохранить "Мегабанк"

мегабанк

Профсоюз государственного АО "Украинские энергетические машины" обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать разрешению ситуации вокруг вывода с рынка харьковского "Мегабанка", а именно реализации плана частичной национализации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо главы профсоюза Николая Турчина.

Гендиректор АО "Укрэнергомашины" Виктор Субботин добавил, что потенциальным инвестором банка может стать "Укрпошта".

В обращении профсоюзы просят не допустить ликвидации банка, которое повлечет за собой приостановку работы стратегически важного предприятия и поставит под угрозу выполнение контрактов по обеспечению энергетической безопасности страны.

"Нам известно, что существует правовой механизм разрешения ситуации. Владельцем "Мегабанка" может стать Министерство финансов, что позволит сохранить банковское учреждение, а значит, и средства АО "Украинские энергетические машины" и те проекты, которые реализовывались совместно с банком - "Укрпоште". Смена владельца банка происходит в три этапа. На первом этапе собственником становится Минфин, в результате заключения договора с Фондом гарантирования вкладов по стоимости 1 грн. На втором проводится процедура bail-in - конвертация обязательств крупных кредиторов в акции банка. Владельцами банка становятся Минфин Украины - АО "Укрэнергомашины". На третьем этапе Минфин продает свою долю новому собственнику", - сказано в письме профсоюзов.

По словам Субботина, оптимальным итогом третьего этапа является продажу банка в пользу "Укрпошты", что соответствует заявленным стремлениям почтового оператора создать "почтовый банк".

По данным "УЭМ", на счетах предприятия в "Мегабанке" находятся средства в сумме 1,5 млрд. грн., в том числе 0,8 млрд. грн. депозитов, которые были залогом под банковские гарантии в рамках реализации проекта с "Укргидроэнерго", финансируемого с привлечением кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, Минфин является кредитором "Мегабанка" согласно Соглашению о субфинансировании №23010-05/122 в рамках проекта "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации", размер задолженности по которому составляет 0,5 млрд грн.

Авторы обращения отмечают, что "Украинские энергетические машины" и профсоюз активно сотрудничают с "Мегабанком" не первый год в зарплатных проектах, расчетно-кассовом обслуживании, открытии и обслуживании текущих безналичных счетов, предоставлении гарантий на выполнение договорных обязательств.

"За этот период сотрудничества ни между предприятием, ни между профсоюзной организацией не было никаких проблем и недоразумений с этим банковским учреждением", - сказано в письме.

Однако ситуация, которая сложилась вокруг выведения банка с рынка ставит под угрозу это сотрудничество, а также проекты предприятия, финансирование которых осуществляется средствами ЕБРР и ЕИБ. В частности, речь идет о реконструкции действующих гидроэлектростанций Украины, которые входят в структуру "Укргидроэнерго".

"Ликвидация банка подвергнет сомнению выполнение контрактов, заключенных за финансирование ЕБРР и ЕИБ, и, как следствие, приведет к отсутствию загрузки производства", - говорится в документе.

Турчин также обращает внимание, что несмотря на войну, коллектив "Укрэнергомашин" продолжает выполнять возложенные на него обязательства, работники не прекратили поставку турбинного и генераторного оборудования для украинских гидро- и атомных электростанций.

"В настоящее время ни одним из государственных органов не принято решение об осуществлении процедуры вывода АО "Мегабанк" с рынка с участием государства. Представляется, что только вВаше личное вмешательство и волевое решение может исправить описанную ситуацию и спасти наше предприятие", - подытожили в профсоюзах.

Как известно, со 2 июня "Мегабанк" пребывает под управлением Фонда гарантирования вкладов, ранее он был признан Нацбанком неплатежеспособным.

Временная администрация Фонда работает в банке до 2 августа. Кроме того, в ближайшее время должен завершиться конкурс на определение инвестора для финучреждения.

Альтернативой привлечения инвестора является ликвидация банка.

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Чєлобітную государю так не подають. Треба з колін.
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18.07.2022 15:14 Ответить
Цікаво, не забули написати в кінці "памагітє, ми жі за вас галасавалі!"?!
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18.07.2022 15:18 Ответить
Лобисты уже вылезли ... сколько этих говнобанков по всему миру уже сдохло даже без всяких войн
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18.07.2022 15:22 Ответить
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 15:34 Ответить
Ідіоти з керівництва державної компанії Укренергомашин, користувались не нормальним банком, який входить хоча б в топ 10 банків України, а якоюсь шарашкіною конторою Мегабанк який посідає 21 місце в рейтингу банків України. Після банкрутства банку гроші підприємству не повернули і тепер вони хочуть щоб держава (тобто ми з вами) компенсувала їм те, що вони просрали 1,5 млрд. гривень, розмістивши їх в ненадійному банку. Ні треба відсторонити їх від роботи, розслідувати і притягнути до відповідальності за розбазарювання державної власності. Бажано з повною конфіскацією майна. Впевнений, що свої депозити вони тримають в приватбанку, а не в якісь шарашкіній конторі.
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18.07.2022 15:38 Ответить
Як воно могло бути, якщо директор турбінного заводу, який назвали цим АТ Енергомашини, Суботін основний власник цього ж Мегабанку. Основні звинувачення у тому, що банк давав кредити не надійним позичальникам, що пов'язані з самим Суботіним. Фактично виводили гроші. Що до самого заводу, то невідомо, яка там ситуація, враховуючи, що по ньому наче були прильоти.
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18.07.2022 16:05 Ответить
Даже национализация банка потребует от государства 1.5-2 млрд гр вложений в этот проблемный банк!А ликвидация ,выплата через фонд гарантирования вкладов ,больше 4.5 млрд гривен вкладчикам...По этому лучше национализировать как это было с приватом.Там влили в Приват 150 млрд гривен .За 6 лет Приват дал чистой прибыли в сумме больше чем 150 млрд гривен.Сейчас государство может продать Приват за 12-20 млрд долларов!И государство вернуло свои 150 млрд гр в виде прибыли и ещё +10 млрд долларов заработает от продажи Привата как минимум ...
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18.07.2022 15:47 Ответить
Ни яух себе, а задница у них не слипнется????!! А сумму откатов уже установили или на глазок??!
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18.07.2022 16:41 Ответить
Невероятное кидалово произошло для всех почти харьковчан. Через этот банк шли комунплатежи горожан 20 лет. Кто проплачивал с марта через банк, влетели. И тишина стояла под шумок войны. Не слова пояснений людям по сей день. Похоже недотырили. Запускают дурака. Та пройдет. Папуасам папуасово.
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18.07.2022 17:22 Ответить
 
 