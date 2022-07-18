УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7740 відвідувачів онлайн
Новини
2 265 9
банки (7603) Зеленський (22399) Укренергомашини (8)

Профспілка "Укренергомашин" звернулася до Зеленського із проханням допомогти зберегти "Мегабанк"

мегабанк

Профспілка державного АТ "Українські енергетичні машини" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням сприяти вирішенню ситуації навколо виведення з ринку харківського "Мегабанку", а саме реалізації плану часткової націоналізації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист голови профспілки Миколи Турчина.

Гендиректор АТ "Укренергомашини" Віктор Суботін в коментарі виданню заявив, що потенційним інвестором банку може стати "Укрпошта".

У зверненні профспілки просять не допустити ліквідації банку, яке спричинить призупинення роботи стратегічно важливого підприємства і поставить під загрозу виконання контрактів щодо забезпечення енергетичної безпеки країни.

"Нам відомо, що існує правовий механізм вирішення ситуації. Власником "Мегабанку"може стати Міністерство фінансів, що дозволить зберегти банківську установу, а значить, і кошти АТ "Українські енергетичні машини" і ті проекти, які реалізовувалися спільно з банком - "Укрпошті". Зміна власника банку відбувається в три етапи. На першому етапі власником стає Мінфін, в результаті укладення договору з Фондом гарантування вкладів за вартістю 1 грн. На другому проводиться процедура bail-in - конвертація зобов'язань великих кредиторів в акції банку. Власниками банку стають Мінфін України - АТ "Укренергомашини". На третьому етапі Мінфін продає свою частку новому власнику", - йдеться в листі профспілок.

За словами Субботіна, оптимальним підсумком третього етапу є продаж банку на користь "Укрпошти", що відповідає заявленим прагненням поштового оператора створити "поштовий банк".

За даними "УЕМ", на рахунках підприємства в "Мегабанку" знаходяться кошти в сумі 1,5 млрд грн, у тому числі 0,8 млрд грн депозитів, які були заставою під банківські гарантії в рамках реалізації проекту з "Укргідроенерго", що фінансується із залученням кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Крім того, Мінфін є кредитором "Мегабанку" згідно з Угодою про субфінансування №23010-05/122 в рамках проекту "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації", розмір заборгованості за яким становить 0,5 млрд грн.

Автори звернення зазначають, що "Українські енергетичні машини" та профспілка активно співпрацюють з "Мегабанком" не перший рік у зарплатних проектах, розрахунково-касовому обслуговуванні, відкритті та обслуговуванні поточних безготівкових рахунків, наданні гарантій на виконання договірних зобов'язань.

"За цей період співпраці ні між підприємством, ні між профспілковою організацією не було жодних проблем і непорозумінь з цією банківською установою", - сказано в листі.

Однак ситуація, яка склалася навколо виведення банку з ринку ставить під загрозу цю співпрацю, а також проекти підприємства, фінансування яких здійснюється коштами ЄБРР та ЄІБ. Зокрема, мова йде про реконструкцію діючих гідроелектростанцій України, які входять в структуру "Укргідроенерго".

"Ліквідація банку піддасть сумніву виконання контрактів, укладених за фінансування ЄБРР і ЄІБ, і, як наслідок, призведе до відсутності завантаження виробництва", - йдеться в документі.

Турчин також звертає увагу, що попри війну, колектив "Укренергомашин" продовжує виконувати покладені на нього зобов'язання, працівники не припинили постачання турбінного та генераторного обладнання для українських гідро- та атомних електростанцій.

"Зараз жодним з державних органів не прийнято рішення про здійснення процедури виведення АТ "Мегабанк" з ринку за участю держави. Видається, що тільки ваше особисте втручання і вольове рішення може виправити описану ситуацію і врятувати наше підприємство", - підсумували в профспілках.

Як відомо, з 2 червня "Мегабанк" перебуває під управлінням Фонду гарантування вкладів, раніше він був визнаний Нацбанком неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація Фонду працює в банку до 2 серпня. Крім того, найближчим часом має завершитися конкурс на визначення інвестора для фінустанови.

Альтернативою залучення інвестора є ліквідація банку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чєлобітную государю так не подають. Треба з колін.
показати весь коментар
18.07.2022 15:14 Відповісти
Цікаво, не забули написати в кінці "памагітє, ми жі за вас галасавалі!"?!
показати весь коментар
18.07.2022 15:18 Відповісти
Лобисты уже вылезли ... сколько этих говнобанков по всему миру уже сдохло даже без всяких войн
показати весь коментар
18.07.2022 15:22 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
показати весь коментар
18.07.2022 15:34 Відповісти
Ідіоти з керівництва державної компанії Укренергомашин, користувались не нормальним банком, який входить хоча б в топ 10 банків України, а якоюсь шарашкіною конторою Мегабанк який посідає 21 місце в рейтингу банків України. Після банкрутства банку гроші підприємству не повернули і тепер вони хочуть щоб держава (тобто ми з вами) компенсувала їм те, що вони просрали 1,5 млрд. гривень, розмістивши їх в ненадійному банку. Ні треба відсторонити їх від роботи, розслідувати і притягнути до відповідальності за розбазарювання державної власності. Бажано з повною конфіскацією майна. Впевнений, що свої депозити вони тримають в приватбанку, а не в якісь шарашкіній конторі.
показати весь коментар
18.07.2022 15:38 Відповісти
Як воно могло бути, якщо директор турбінного заводу, який назвали цим АТ Енергомашини, Суботін основний власник цього ж Мегабанку. Основні звинувачення у тому, що банк давав кредити не надійним позичальникам, що пов'язані з самим Суботіним. Фактично виводили гроші. Що до самого заводу, то невідомо, яка там ситуація, враховуючи, що по ньому наче були прильоти.
показати весь коментар
18.07.2022 16:05 Відповісти
Даже национализация банка потребует от государства 1.5-2 млрд гр вложений в этот проблемный банк!А ликвидация ,выплата через фонд гарантирования вкладов ,больше 4.5 млрд гривен вкладчикам...По этому лучше национализировать как это было с приватом.Там влили в Приват 150 млрд гривен .За 6 лет Приват дал чистой прибыли в сумме больше чем 150 млрд гривен.Сейчас государство может продать Приват за 12-20 млрд долларов!И государство вернуло свои 150 млрд гр в виде прибыли и ещё +10 млрд долларов заработает от продажи Привата как минимум ...
показати весь коментар
18.07.2022 15:47 Відповісти
Ни яух себе, а задница у них не слипнется????!! А сумму откатов уже установили или на глазок??!
показати весь коментар
18.07.2022 16:41 Відповісти
Невероятное кидалово произошло для всех почти харьковчан. Через этот банк шли комунплатежи горожан 20 лет. Кто проплачивал с марта через банк, влетели. И тишина стояла под шумок войны. Не слова пояснений людям по сей день. Похоже недотырили. Запускают дурака. Та пройдет. Папуасам папуасово.
показати весь коментар
18.07.2022 17:22 Відповісти
 
 