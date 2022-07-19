Оккупанты безуспешно пытались пойти в наступление в направлении Гусаровки, - Синегубов

Мирное население Харьковщины продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов. Сегодня утром враг обстрелял с. Мосьпаново, 2 человека получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения. 1 женщина ранена из-за утренних обстрелов Циркунов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 3 часа ночи – россияне обстреляли с. Коробочкино, после 4 часов оккупанты нанесли ракетный удар по с. Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, произошли пожары.

"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы. В Харьковском районе в результате обстрелов произошел сильный пожар в медицинском учреждении. Из-за постоянных массированных обстрелов пожарным пришлось дважды возвращаться с места пожара, потушить удалось только с третьей попытки", - говорится в сообщении.

По данным Синегубова, в течение суток с ранениями госпитализировали 5 мирных жителей. В Харьковском районе – 2 человека, Чугуевский район – 3 человека. К сожалению, 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Уды, но эта попытка полностью провалилась. Оккупанты отступили с потерями", - отмечает глава региона.

Также читайте: С временно оккупированных территорий Харьковщины эвакуированы еще 943 человека, более четверти из которых дети, - глава ОВА Синегубов

В районе Изюма враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы возле Большой Камышевахи, Чепиля, Дибровного и Новониколаевки. Оккупанты пытались пойти в наступление в направлении Гусаровки, но под плотным огнем наших защитников отступили.