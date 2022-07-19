РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Война
7 348 4
Краматорськ (2229) обстрел (25761)

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко

Днем 19 июля армия РФ нанесла удар по центру Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Краматорского городского головы Александра Гончаренко.

"Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", – написал мэр.

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко 01

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетный удар по заводам в Краматорске, - мэр Гончаренко

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил в фейсбуке, что россияне ударили по центральной части Краматорска, предварительно, авиационными ракетами.

"В настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском. В жилых этажах, оказавшихся в эпицентре удара, произошли пожары", - написал он.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям.

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко 02
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко 03
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко 04
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вдруге? !
показать весь комментарий
19.07.2022 13:37 Ответить
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
показать весь комментарий
19.07.2022 14:00 Ответить
А ми терпіли...жодного удару у відповідь в напрямку ростова бєлгорода чи хоча б севастополя. Бийте ще. ЗеЛоху подобається.
показать весь комментарий
19.07.2022 17:32 Ответить
 
 