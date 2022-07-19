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Краматорськ (2229) обстрел (25755)

Оккупанты нанесли ракетный удар по заводам в Краматорске, - мэр Гончаренко

ракета

Утром во вторник российские оккупанты нанесли ракетный удар по заводам в Краматорске.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Краматорского городского совета, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Снова неспокойное утро в Краматорске – ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", - написал Гончаренко.

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от ссуки, сволочі. в Краматорськ повтікали притомні люди з Донецьку і Луганську, поперевозили підприємства. і параша дістала їх і тут.
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19.07.2022 09:47 Ответить
Одним словом п..дери рашисти. Куєви.
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19.07.2022 09:51 Ответить
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19.07.2022 10:02 Ответить
Ну больше заплатят репараций
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19.07.2022 10:12 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3713 Петро Порошенко, з Краматорську, після обстрілу орків, записав в Телеграм і:
"Настрій у мешканців Краматорська, як і у мера - незмінний, бойовий. Подякував Олександру Гончаренку за те, що попри все місто продовжує нормально функціонувати. Вулиці чисті. В місті порядок. Є світло, вода, працює каналізація, працюють служби.

Можу з упевненістю сказати: місто ніхто не збирається здавати. У наших воїнів високий бойовий дух. Вони знають, що є більше озброєння, більше боєкомплектів, ефективно працюють HIMARS, які ефективно знищують ********** ворога.

Переможемо російського агресора!"
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19.07.2022 11:10 Ответить
 
 