Окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську, - мер Гончаренко

Вранці у вівторок російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Краматорської міської ради, про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Знову неспокійний ранок у Краматорську – ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - написав Гончаренко.

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