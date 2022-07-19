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Краматорськ (606) обстріл (27070)

Окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську, - мер Гончаренко

ракета

Вранці у вівторок російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Краматорської міської ради, про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Знову неспокійний ранок у Краматорську – ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - написав Гончаренко.

Також читайте: Окупанти завдали ударів по промисловій зоні Краматорська, - мер Гончаренко

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от ссуки, сволочі. в Краматорськ повтікали притомні люди з Донецьку і Луганську, поперевозили підприємства. і параша дістала їх і тут.
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19.07.2022 09:47 Відповісти
Одним словом п..дери рашисти. Куєви.
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19.07.2022 09:51 Відповісти
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19.07.2022 10:02 Відповісти
Ну больше заплатят репараций
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19.07.2022 10:12 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3713 Петро Порошенко, з Краматорську, після обстрілу орків, записав в Телеграм і:
"Настрій у мешканців Краматорська, як і у мера - незмінний, бойовий. Подякував Олександру Гончаренку за те, що попри все місто продовжує нормально функціонувати. Вулиці чисті. В місті порядок. Є світло, вода, працює каналізація, працюють служби.

Можу з упевненістю сказати: місто ніхто не збирається здавати. У наших воїнів високий бойовий дух. Вони знають, що є більше озброєння, більше боєкомплектів, ефективно працюють HIMARS, які ефективно знищують ********** ворога.

Переможемо російського агресора!"
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19.07.2022 11:10 Відповісти
 
 