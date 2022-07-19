Окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську, - мер Гончаренко
Вранці у вівторок російські окупанти завдали ракетного удару по заводах у Краматорську.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Краматорської міської ради, про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
"Знову неспокійний ранок у Краматорську – ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - написав Гончаренко.
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"Настрій у мешканців Краматорська, як і у мера - незмінний, бойовий. Подякував Олександру Гончаренку за те, що попри все місто продовжує нормально функціонувати. Вулиці чисті. В місті порядок. Є світло, вода, працює каналізація, працюють служби.
Можу з упевненістю сказати: місто ніхто не збирається здавати. У наших воїнів високий бойовий дух. Вони знають, що є більше озброєння, більше боєкомплектів, ефективно працюють HIMARS, які ефективно знищують ********** ворога.
Переможемо російського агресора!"