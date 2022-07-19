В Мариуполе российские оккупанты лишили украинцев прав на недвижимость, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и начнется расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Такое оно, "маневренное жилье".

А мы предупреждали еще в мае, к чему все идет. Но оккупанты говорили "фейк", а свидетели "русского мира" говорили, что мы придумываем. Нет. У нас просто есть надежные источники.

Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились, то позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - говорится в сообщении.



