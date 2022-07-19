В Мариуполе российские оккупанты лишили украинцев прав на недвижимость, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ
С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.
Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Если не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и начнется расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Такое оно, "маневренное жилье".
А мы предупреждали еще в мае, к чему все идет. Но оккупанты говорили "фейк", а свидетели "русского мира" говорили, что мы придумываем. Нет. У нас просто есть надежные источники.
Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились, то позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
А взагалі то вони і самі не знали чого хотіли. І зараз не знають.
врешь посотри в ютуб там ссчастье..мариуполь востановление..))
Сочувствую, работал со многими ребятами-мариупольцами, бывал неоднократно в Марике. Черемушки хоть уцелели или тоже русня разнесла ?
Кто не хотел - по идее выехал из города.
Как-то так
СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ 2021,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/4/7316286/
останні вибори мера Маріуполя:
Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченка") - 69,05%
Володимир Клименко (ОПЗЖ) - 23,71%
Лідія Муглі (самовисування) - 4,05%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") - 2%
Михайло Клюєв ("Наш край") - 1,19%
І це робити потрібно зараз через Указ Зеленського
Коли Маріуполь буде деокупований усі ці бамажки з підписами душиліна не будуть мати ніякого значення.