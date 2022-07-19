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Новости Война
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Мариуполь (5693) оккупация (9987) Андрющенко Петр (579)

В Мариуполе российские оккупанты лишили украинцев прав на недвижимость, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

маріуполь

С сегодняшнего дня все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе по решению оккупационных властей.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если не прошли регистрацию в банановых органах банановой республики. Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и начнется расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Такое оно, "маневренное жилье".

А мы предупреждали еще в мае, к чему все идет. Но оккупанты говорили "фейк", а свидетели "русского мира" говорили, что мы придумываем. Нет. У нас просто есть надежные источники.

Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги, на которой его можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились, то позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", - говорится в сообщении.

В Мариуполе российские оккупанты лишили украинцев прав на недвижимость, - Андрющенко 01
В Мариуполе российские оккупанты лишили украинцев прав на недвижимость, - Андрющенко 02
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Топ комментарии
+28
Я из Мариуполя, беженец войны, мы такого никогда не хотели.мы жили всю свою жизнь в Украине и украинском городе.
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19.07.2022 18:18
+15
Бачите, як швидко все робиться, молодці, а в нас судді, прокурори і це роками з 14 нічого не можуть зробити з майном кацапів.
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19.07.2022 18:22
+14
Для окремої категорії зрадників і керівників бананових недореспублік вже час відновити смертні вироки і привести у відповідність закон воєнного часу
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19.07.2022 18:19
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невже Маріупольці цього хотіли? хто звідти, хай напише
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19.07.2022 18:11 Ответить
Тим хто залишився зараз там - не до цього. Їм нарешті свєт далі і воду.
А взагалі то вони і самі не знали чого хотіли. І зараз не знають.
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19.07.2022 18:15 Ответить
Я из Мариуполя, беженец войны, мы такого никогда не хотели.мы жили всю свою жизнь в Украине и украинском городе.
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19.07.2022 18:18 Ответить
❤️
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19.07.2022 18:21 Ответить
А що з вашим житлом? Ви подавали в Дію на отримання відшкодування?
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19.07.2022 18:23 Ответить
Ваше горе - наше горе. Нема таких слів, щоб підтримати і поспівчувати вам.
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19.07.2022 18:43 Ответить
да и работали на ватном заводе рыговском.. а потом они стали потреотами как вилкул)
врешь посотри в ютуб там ссчастье..мариуполь востановление..))
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19.07.2022 19:09 Ответить
Вы не судите по себе, пожалуйста, а писать гадости каждый может. Да и трактовка Андрющенко обобщена, смешали коней и людей
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20.07.2022 01:58 Ответить

Сочувствую, работал со многими ребятами-мариупольцами, бывал неоднократно в Марике. Черемушки хоть уцелели или тоже русня разнесла ?
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19.07.2022 19:44 Ответить
Кто этого хотел, тот регистрируется и не имеет проблем.
Кто не хотел - по идее выехал из города.
Как-то так
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19.07.2022 18:50 Ответить
Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ 2021,

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/4/7316286/
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19.07.2022 18:15 Ответить
Для окремої категорії зрадників і керівників бананових недореспублік вже час відновити смертні вироки і привести у відповідність закон воєнного часу
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19.07.2022 18:19 Ответить
простіше до суда не доводити.. так, по скрєпному, "прі попиткє бегства"
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19.07.2022 18:22 Ответить
Бачите, як швидко все робиться, молодці, а в нас судді, прокурори і це роками з 14 нічого не можуть зробити з майном кацапів.
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19.07.2022 18:22 Ответить
не хочуть, якщо точніше
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19.07.2022 18:38 Ответить
З часом целковий рубель введуть.А чому не евакуювалися?Мабуть так хотіли.Розповіді ,що не могли,чи хворі батьки,чи там родились,чи як все кинути з розряду анкет для психіатрів,а насправді прихована русковатість та українофобія.Хто хотів жити,й не бути в совкові,ті поїхали у всі країни світи,не дивлячись на колишні упереджені ставлення до європейців.
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19.07.2022 18:25 Ответить
Ви не зовсім праві. Є люди, які принципово ніколи не покинуть свого міста. Бо інакше будуть почуватися зрадниками цього самого міста. І ще вони є живими свідками того, чого нам в кошмарах і не снилося.
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19.07.2022 18:46 Ответить
Вот это навоевал главнокомандувач...
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19.07.2022 18:26 Ответить
те що творять кацапи навіть дикуни африки нездатні. повна деградація суспільства
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19.07.2022 18:29 Ответить
Кто вселился в вашу квартиру стреляйте без предупреждения как террориста и престпуника. Украина должна принять закон о праве на самооборону и защиту своего дома. Чтобы после войны небыло вопросов к тем кто вырезал семью врага вселившегося в его дом.
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19.07.2022 18:30 Ответить
.Радость то кокая ! Наконєц то , наши прішлі . ! .
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19.07.2022 18:34 Ответить
ой, ну зато без биндер, тобто без українців

останні вибори мера Маріуполя:

Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченка") - 69,05%
Володимир Клименко (ОПЗЖ) - 23,71%
Лідія Муглі (самовисування) - 4,05%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") - 2%
Михайло Клюєв ("Наш край") - 1,19%
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19.07.2022 18:48 Ответить
Иди нахер. Буча голосовала не за опзж и что?
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19.07.2022 21:01 Ответить
Что это за скрин? С какого-то видоса?
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19.07.2022 19:35 Ответить
Это бывшая украинская "поцреотка", поющая своим продажным ртом поцреотические песенки после оккупации "переобулась" и стала лютой поцреоткой каZZапердии
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19.07.2022 21:28 Ответить
Можливо я і помиляюсь, але складається таке враження, що такі дії "рукаводства днрнедореспкблики" відбуваються за тихою згодою нашого керівництва. Дуже вже сміливі заяви та стрімкі кроки.
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19.07.2022 18:45 Ответить
Нам треба перенести цей урок на Крим! Уявляєте скільки там за 8 років понаєхавших рашистів?! Всіх виселити, їхні квартири військовим ЗСУ і тим, хто втратив житло!
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19.07.2022 18:48 Ответить
Що ви таке пропонуєте - може й у ЗЕленьского теж відібрати квартиру в Криму по російскому паспорту придбану?
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19.07.2022 19:02 Ответить
так і потрібно буде робити. Видати квартири ВСУ
І це робити потрібно зараз через Указ Зеленського
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19.07.2022 22:07 Ответить
ни -хера себе прям как в сказхке для ваты
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19.07.2022 19:08 Ответить
трудно было ожидать другого....
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19.07.2022 19:08 Ответить
зеленский схавает то есть земли дырляндии были оккупированы лет 400)) во как жрите не подавитесь ватные шняги и прихлебатели
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19.07.2022 19:11 Ответить
Когда Азов и 36 Бригада Морпехов сражалась за детей в Азовстали - почти вся украинская мариупольская полиция перешла на сторону рашистов - да пусть хоть в собачие будки селят - пох - сепарюги.
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19.07.2022 19:17 Ответить
Не надо врать насчет полиции, патрульная полиция практически в полном составе оставалась в городе до последнего, и максимально старалась поддерживать порядок. И много ребят ушло на Азовсталь и попали в плен.
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19.07.2022 21:27 Ответить
"Новые владельцы" вміють літати з балкону 5 поверху?
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19.07.2022 22:05 Ответить
Черемушек нет.Все разбито кацапами
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19.07.2022 22:10 Ответить
НЕОБХОДИМО КОНФИСКОВАТЬ ЖИЛЬЁ РОССИЯН ВО ВСЁМ МИРЕ !!!
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27.11.2022 07:59 Ответить
Маріуполь - це вже не місто, це поле бою.

Коли Маріуполь буде деокупований усі ці бамажки з підписами душиліна не будуть мати ніякого значення.
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27.11.2022 08:11 Ответить
 
 