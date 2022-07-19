У Маріуполі російські окупанти позбавили українців прав на нерухомість, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ
Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиясь. Таке воно, "маневренное жилье".
А ми попереджали ще в травні до чого йдеться. Але окупанти казали "фейк", а свідки "русского мира" казали що ми вигадуємо. Ні. Ми просто маємо надійні джерела.
‼️Попереджаємо маріупольців, які будуть вселятись в квартири. Це рішення не варто паперу на якому його можна було б надрукувати, якщо б в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
А взагалі то вони і самі не знали чого хотіли. І зараз не знають.
врешь посотри в ютуб там ссчастье..мариуполь востановление..))
Сочувствую, работал со многими ребятами-мариупольцами, бывал неоднократно в Марике. Черемушки хоть уцелели или тоже русня разнесла ?
Кто не хотел - по идее выехал из города.
Как-то так
СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ 2021,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/4/7316286/
останні вибори мера Маріуполя:
Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченка") - 69,05%
Володимир Клименко (ОПЗЖ) - 23,71%
Лідія Муглі (самовисування) - 4,05%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") - 2%
Михайло Клюєв ("Наш край") - 1,19%
І це робити потрібно зараз через Указ Зеленського
Коли Маріуполь буде деокупований усі ці бамажки з підписами душиліна не будуть мати ніякого значення.