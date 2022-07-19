УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14047 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 017 38
Маріуполь (3205) окупація (6532) Андрющенко Петро (692)

У Маріуполі російські окупанти позбавили українців прав на нерухомість, - Андрющенко. ДОКУМЕНТ

маріуполь

Від сьогодні всі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиясь. Таке воно, "маневренное жилье".

А ми попереджали ще в травні до чого йдеться. Але окупанти казали "фейк", а свідки "русского мира" казали що ми вигадуємо. Ні. Ми просто маємо надійні джерела.

‼️Попереджаємо маріупольців, які будуть вселятись в квартири. Це рішення не варто паперу на якому його можна було б надрукувати, якщо б в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі російські окупанти позбавили українців прав на нерухомість, - Андрющенко 01
У Маріуполі російські окупанти позбавили українців прав на нерухомість, - Андрющенко 02

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Я из Мариуполя, беженец войны, мы такого никогда не хотели.мы жили всю свою жизнь в Украине и украинском городе.
показати весь коментар
19.07.2022 18:18
+15
Бачите, як швидко все робиться, молодці, а в нас судді, прокурори і це роками з 14 нічого не можуть зробити з майном кацапів.
показати весь коментар
19.07.2022 18:22
+14
Для окремої категорії зрадників і керівників бананових недореспублік вже час відновити смертні вироки і привести у відповідність закон воєнного часу
показати весь коментар
19.07.2022 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
невже Маріупольці цього хотіли? хто звідти, хай напише
показати весь коментар
19.07.2022 18:11 Відповісти
Тим хто залишився зараз там - не до цього. Їм нарешті свєт далі і воду.
А взагалі то вони і самі не знали чого хотіли. І зараз не знають.
показати весь коментар
19.07.2022 18:15 Відповісти
Я из Мариуполя, беженец войны, мы такого никогда не хотели.мы жили всю свою жизнь в Украине и украинском городе.
показати весь коментар
19.07.2022 18:18 Відповісти
❤️
показати весь коментар
19.07.2022 18:21 Відповісти
А що з вашим житлом? Ви подавали в Дію на отримання відшкодування?
показати весь коментар
19.07.2022 18:23 Відповісти
Ваше горе - наше горе. Нема таких слів, щоб підтримати і поспівчувати вам.
показати весь коментар
19.07.2022 18:43 Відповісти
да и работали на ватном заводе рыговском.. а потом они стали потреотами как вилкул)
врешь посотри в ютуб там ссчастье..мариуполь востановление..))
показати весь коментар
19.07.2022 19:09 Відповісти
Вы не судите по себе, пожалуйста, а писать гадости каждый может. Да и трактовка Андрющенко обобщена, смешали коней и людей
показати весь коментар
20.07.2022 01:58 Відповісти

Сочувствую, работал со многими ребятами-мариупольцами, бывал неоднократно в Марике. Черемушки хоть уцелели или тоже русня разнесла ?
показати весь коментар
19.07.2022 19:44 Відповісти
Кто этого хотел, тот регистрируется и не имеет проблем.
Кто не хотел - по идее выехал из города.
Как-то так
показати весь коментар
19.07.2022 18:50 Відповісти
Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ 2021,

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/4/7316286/
показати весь коментар
19.07.2022 18:15 Відповісти
Для окремої категорії зрадників і керівників бананових недореспублік вже час відновити смертні вироки і привести у відповідність закон воєнного часу
показати весь коментар
19.07.2022 18:19 Відповісти
простіше до суда не доводити.. так, по скрєпному, "прі попиткє бегства"
показати весь коментар
19.07.2022 18:22 Відповісти
Бачите, як швидко все робиться, молодці, а в нас судді, прокурори і це роками з 14 нічого не можуть зробити з майном кацапів.
показати весь коментар
19.07.2022 18:22 Відповісти
не хочуть, якщо точніше
показати весь коментар
19.07.2022 18:38 Відповісти
З часом целковий рубель введуть.А чому не евакуювалися?Мабуть так хотіли.Розповіді ,що не могли,чи хворі батьки,чи там родились,чи як все кинути з розряду анкет для психіатрів,а насправді прихована русковатість та українофобія.Хто хотів жити,й не бути в совкові,ті поїхали у всі країни світи,не дивлячись на колишні упереджені ставлення до європейців.
показати весь коментар
19.07.2022 18:25 Відповісти
Ви не зовсім праві. Є люди, які принципово ніколи не покинуть свого міста. Бо інакше будуть почуватися зрадниками цього самого міста. І ще вони є живими свідками того, чого нам в кошмарах і не снилося.
показати весь коментар
19.07.2022 18:46 Відповісти
Вот это навоевал главнокомандувач...
показати весь коментар
19.07.2022 18:26 Відповісти
те що творять кацапи навіть дикуни африки нездатні. повна деградація суспільства
показати весь коментар
19.07.2022 18:29 Відповісти
Кто вселился в вашу квартиру стреляйте без предупреждения как террориста и престпуника. Украина должна принять закон о праве на самооборону и защиту своего дома. Чтобы после войны небыло вопросов к тем кто вырезал семью врага вселившегося в его дом.
показати весь коментар
19.07.2022 18:30 Відповісти
.Радость то кокая ! Наконєц то , наши прішлі . ! .
показати весь коментар
19.07.2022 18:34 Відповісти
ой, ну зато без биндер, тобто без українців

останні вибори мера Маріуполя:

Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченка") - 69,05%
Володимир Клименко (ОПЗЖ) - 23,71%
Лідія Муглі (самовисування) - 4,05%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") - 2%
Михайло Клюєв ("Наш край") - 1,19%
показати весь коментар
19.07.2022 18:48 Відповісти
Иди нахер. Буча голосовала не за опзж и что?
показати весь коментар
19.07.2022 21:01 Відповісти
Что это за скрин? С какого-то видоса?
показати весь коментар
19.07.2022 19:35 Відповісти
Это бывшая украинская "поцреотка", поющая своим продажным ртом поцреотические песенки после оккупации "переобулась" и стала лютой поцреоткой каZZапердии
показати весь коментар
19.07.2022 21:28 Відповісти
Можливо я і помиляюсь, але складається таке враження, що такі дії "рукаводства днрнедореспкблики" відбуваються за тихою згодою нашого керівництва. Дуже вже сміливі заяви та стрімкі кроки.
показати весь коментар
19.07.2022 18:45 Відповісти
Нам треба перенести цей урок на Крим! Уявляєте скільки там за 8 років понаєхавших рашистів?! Всіх виселити, їхні квартири військовим ЗСУ і тим, хто втратив житло!
показати весь коментар
19.07.2022 18:48 Відповісти
Що ви таке пропонуєте - може й у ЗЕленьского теж відібрати квартиру в Криму по російскому паспорту придбану?
показати весь коментар
19.07.2022 19:02 Відповісти
так і потрібно буде робити. Видати квартири ВСУ
І це робити потрібно зараз через Указ Зеленського
показати весь коментар
19.07.2022 22:07 Відповісти
ни -хера себе прям как в сказхке для ваты
показати весь коментар
19.07.2022 19:08 Відповісти
трудно было ожидать другого....
показати весь коментар
19.07.2022 19:08 Відповісти
зеленский схавает то есть земли дырляндии были оккупированы лет 400)) во как жрите не подавитесь ватные шняги и прихлебатели
показати весь коментар
19.07.2022 19:11 Відповісти
Когда Азов и 36 Бригада Морпехов сражалась за детей в Азовстали - почти вся украинская мариупольская полиция перешла на сторону рашистов - да пусть хоть в собачие будки селят - пох - сепарюги.
показати весь коментар
19.07.2022 19:17 Відповісти
Не надо врать насчет полиции, патрульная полиция практически в полном составе оставалась в городе до последнего, и максимально старалась поддерживать порядок. И много ребят ушло на Азовсталь и попали в плен.
показати весь коментар
19.07.2022 21:27 Відповісти
"Новые владельцы" вміють літати з балкону 5 поверху?
показати весь коментар
19.07.2022 22:05 Відповісти
Черемушек нет.Все разбито кацапами
показати весь коментар
19.07.2022 22:10 Відповісти
НЕОБХОДИМО КОНФИСКОВАТЬ ЖИЛЬЁ РОССИЯН ВО ВСЁМ МИРЕ !!!
показати весь коментар
27.11.2022 07:59 Відповісти
Маріуполь - це вже не місто, це поле бою.

Коли Маріуполь буде деокупований усі ці бамажки з підписами душиліна не будуть мати ніякого значення.
показати весь коментар
27.11.2022 08:11 Відповісти
 
 